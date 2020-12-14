Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
dr_bastm написав:Якщо уряд і далі буде роздавати по 2 мільйони на ВПО, то скоро за 2 мільйони не буде і собачої будки. Маленькі радянські какашки вже дорожче за новобуди в порівнянні на метри. Перша хвиля вдало накупила, а наступна буде купляти, що дадуть. Хороші квартири за свої гроші, під першу квартиру, інвестицію - залишаться в діапазоні 2млн+ Або може дурні державні гроші закінчаться, курс виросте, або цю програму змінять, бо як казав, наступні отримувачі банально нічого не зможуть купити. А це тільки 10% від запланованих на видачу грошей
Згадайте які ціни були у 2007-2008 роках. Гостинки по 30м2 були по $90-100к. Але тоді бакс був по 4,5 грн. Зараз бакс вже майже по 45 грн. А у баксах ціни вже наближаються до тих. Реально, страшно.
dr_bastm написав:Якщо уряд і далі буде роздавати по 2 мільйони на ВПО, то скоро за 2 мільйони не буде і собачої будки. Маленькі радянські какашки вже дорожче за новобуди в порівнянні на метри. Перша хвиля вдало накупила, а наступна буде купляти, що дадуть. Хороші квартири за свої гроші, під першу квартиру, інвестицію - залишаться в діапазоні 2млн+ Або може дурні державні гроші закінчаться, курс виросте, або цю програму змінять, бо як казав, наступні отримувачі банально нічого не зможуть купити. А це тільки 10% від запланованих на видачу грошей
Підкажіть, які умови та вимоги до квартири, щоб її можна було придбати по цій програмі 2 млн. для ВПО ? У єОселя, наче було, будинок не старіше 5 років або 3 роки. Розрахунок лише по перерахуванню безготівкою. І щось ще. У мене так знайомий відмовився продавати у 2024, тому що, кожен день потім ходити у банк і знімати по 150 тис. грн. у день не захотів.
vitaxa2006 написав:Підкажіть, які умови та вимоги до квартири, щоб її можна було придбати по цій програмі 2 млн. для ВПО ?
Без обмежень на вік житла для 2млн грн ВПО УБД. Продавцю треба буде ходити в банк і знімати кошти. Є ще й мутки, що УБД доплачує готівкою на угоді, якщо не вистачає або взагалі родичі продають між собою, щоб отримати кеш бо їм краще живі гроші ніж метри
Де Frant? Breaking news. Послухав деякі поради тут, звільняюсь з ДТЕК з зп 500-550$ у звичайного монтера і переходжу в іншу велику енергетичну компанію EDS вже інженером на зп 800-850$, де в 2 рази менша відпустка (14 днів), що є порушенням (згідно КЗпП мінімум 24 дні), лікарняні оплачують тільки перші 3 дні, і немає медичного страхування навідміну від ДТЕК. Оце перемога. Просто забив заради більшої зп і вищої посади. А ви тут про нерухомість. Яке я можу купити житло в Дніпрі/Києві з такою зарплатою?
vitaxa2006 написав:Підкажіть, які умови та вимоги до квартири, щоб її можна було придбати по цій програмі 2 млн. для ВПО ?
Без обмежень на вік житла для 2млн грн ВПО УБД. Продавцю треба буде ходити в банк і знімати кошти. Є ще й мутки, що УБД доплачує готівкою на угоді, якщо не вистачає або взагалі родичі продають між собою, щоб отримати кеш бо їм краще живі гроші ніж метри
Ваучер є, квартири немає: чому переселенці не можуть купити житло https://24tv.ua/realestate24/chomu-vpo- ... 6_n3081604 "Переселенці обмежені строками використання заброньованих коштів. Після підтвердження бронювання родина має лише 60 днів для пошуку житла, укладення договору купівлі-продажу та подання необхідних документів для перерахування коштів. Якщо переселенці не встигають завершити всі процедури у визначений термін, бронювання скасовують. Кошти повертають до бюджету, а заявка знову потрапляє до загальної черги. У такому разі родині доводиться повторно чекати на можливість отримати державну допомогу".
Striker написав:Де Frant? Breaking news. Послухав деякі поради тут, звільняюсь з ДТЕК з зп 500-550$ у звичайного монтера і переходжу в іншу велику енергетичну компанію EDS вже інженером на зп 800-850$, де в 2 рази менша відпустка (14 днів), що є порушенням (згідно КЗпП мінімум 24 дні), лікарняні оплачують тільки перші 3 дні, і немає медичного страхування навідміну від ДТЕК. Оце перемога. Просто забив заради більшої зп і вищої посади. А ви тут про нерухомість. Яке я можу купити житло в Дніпрі/Києві з такою зарплатою?
А яке там оформлення? Через ФОП? Бо інакше КзпП не обійти
Не зовсім так. На скільки я зрозумів сертифікат можна використати впродовж чи то 3 років чи щось таке. Але коли обрали конкретну квартиру, то вже її треба узгодити в міськраді і після цього справді є 60 днів щоб укласти угоду саме по цій квартирі. А якщо преобрати іншу, то потрібне нове узгодження.