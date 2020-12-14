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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12834128351283612837
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 11:19

  Faceless написав:
  _hunter написав:А так-то сейчас по селам полно хат за $100 пустыми стоит.

Там де хати за 100 баксів порожні - вони порожні стояли і 5 і 10 і 15 років тому

Я без привязки к каким-то событиям - больше про то, что тренду (точнее обоим) - уже как 35+ лет...
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_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 11:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  smdtranz написав:так сейчас 18% а не 5. потому все как фоп 3 группы сдавали жеш

ФОП 3й группы 5%+1% ВЗ = 6%
Для физлица будет 5 +5 = 10% (сейчас 23%). Ну или 0% в черную ))
TUR
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 11:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

TUR написав:
  smdtranz написав:так сейчас 18% а не 5. потому все как фоп 3 группы сдавали жеш

ФОП 3й группы 5%+1% ВЗ = 6%
Для физлица будет 5 +5 = 10% (сейчас 23%). Ну или 0% в черную ))
все залежить від розміру прибутку від оренди - якщо він менше 1К$, то вигідніше здавати як фізособа, якщо більше, то вже є сенс гемору з фопом

ну і ще раз - 3 група це до 400 метрів житлової, або 900 нежитлової
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 11:58

  killer_of_liars написав:
  vitaxa2006 написав:Парадокс у тому, що чим більше населення виїде з країни, то ціни на нерухомість через це не впадуть. А можуть ще й виростуть далі. Це якийсь сюр, але чомусь воно працює.

суть парадокса в тому що ви нещодавно придбали нерухомість,
і тепер під це рішення підлаштовуєте прогнози :lol:

Навпаки, коли я купував, то я побачив цей парадокс. Але мені це зростання цін це дуже погано. Тому, що є плани у майбутньому придбати будинок під Києвом, а з такими темпами зростання цін на нерухомість, я буду завжди "доганяти їдучий потяг" і ніколи не встигну зібрати необхідну суму. А життя скінчиться, бо мені вже 44 роки, а після 60 я вже буду однією ногою у могилі.
І я не просуваю і не підлаштовую ніякі прогнози по цінам на нерухомість, лише кажу, що бачу і з чим сам стикнувся у ролі покупця на власному досвіді.
Востаннє редагувалось vitaxa2006 в Сер 10 чер, 2026 12:03, всього редагувалось 1 раз.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 12:01

  _hunter написав:
  Faceless написав:
  _hunter написав:А так-то сейчас по селам полно хат за $100 пустыми стоит.

Там де хати за 100 баксів порожні - вони порожні стояли і 5 і 10 і 15 років тому

Я без привязки к каким-то событиям - больше про то, что тренду (точнее обоим) - уже как 35+ лет...
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По падінню народжуванності вже оновили дно 2001 року, а по зростанню смертності десь на рівні 2014. Ще є куди рухатись в обох направленнях.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 12:03

_hunter
У 1990-1991 роках непогані показники були.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 12:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaxa2006 написав:
  killer_of_liars написав:
  vitaxa2006 написав:Парадокс у тому, що чим більше населення виїде з країни, то ціни на нерухомість через це не впадуть. А можуть ще й виростуть далі. Це якийсь сюр, але чомусь воно працює.

суть парадокса в тому що ви нещодавно придбали нерухомість,
і тепер під це рішення підлаштовуєте прогнози :lol:

Навпаки, коли я купував, то я побачив цей парадокс. Але мені це зростання цін це дуже погано. Тому, що є плани у майбутньому придбати будинок під Києвом, а з такими темпами зростання цін на нерухомість, я буду завжди "доганяти їдучий потяг" і ніколи не встигну зібрати необхідну суму. А життя скінчиться, бо мені вже 44 роки, а після 60 я вже буду однією ногою у могилі.
І я не просуваю і не підлаштовую ніякі прогнози по цінам на нерухомість, лише кажу, що бачу і з чим сам стикнувся у ролі покупця на власному досвіді.
Іпотека вам у допомогу)
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 12:32

TUR
у фопа еще ЕСВ и возня с бухгалтерией, какой-то косарь в месяц бухгалтеру, чтоб не париться
smdtranz
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