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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 чер, 2026 14:47
smdtranz написав:Бетон
купи дом за 1 евро и заплати сверху залог, налоги, за оформление, техническую экспертизу, проект и саму реконструкцию, согласуй все и если не вложишься в срок, дом заберут, как и залог.
Это общеизвестно. Это и есть ответ на его "дома в селах по 1к$"
Они никому нафиг не нужны. Их содержание будет дороже, чем доходы в этом регионе
Он постоянно сюда тащит эти хаты за копейки из забитых сел
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Додано: Сер 10 чер, 2026 16:08
Бетон написав: smdtranz написав:Бетон
купи дом за 1 евро и заплати сверху залог, налоги, за оформление, техническую экспертизу, проект и саму реконструкцию, согласуй все и если не вложишься в срок, дом заберут, как и залог.
Это общеизвестно. Это и есть ответ на его "дома в селах по 1к$"
Они никому нафиг не нужны. Их содержание будет дороже, чем доходы в этом регионе
Он постоянно сюда тащит эти хаты за копейки из забитых сел
Но ситуация с итальянскими виллами всё же отличается от этих сельских хат. Насколько я помню из объяснений на эту тему, главная сложность там не в том, что все эти работы нужно будет выполнить после покупки, а в том, что согласование и контроль за этими работами осуществляется как для памятников архитектуры, чтобы ни одна оригинальная дощечка и ни один рисуночек, которые всё ещё сохранились, не пострадали, ну и чтобы конструкция в точности как в оригинале. Разумеется, все проектные и строительные работы - только от лицензированных по памятникам архитектуры контор. Это взвинчивает цены на работы, а невозможность перестройки под свой вкус снижает привлекательность того, что получится в результате. Всё же в 17 веке требования людей к жилью несколько отличались от современных.
В итоге оно разваливается полностью, а покупатель так и не находится.
Для сельских хат за 1000 долларов таких проблем не существуют, их просто никто не хочет покупать, оценив развитость инфраструктуры вокруг.
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Додано: Сер 10 чер, 2026 16:48
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на ютубе говорят, что в разных городах по разному, где-то можно и полностью снести и построить свое. а где-то надо материалы и цвет фасада согласовывать.
ну и работы можно и самому делать, кроме электрики и водопровода, но и это особо не контролируют.
памятник архитектуры это уже отдельный сложный случай
но вся эта стройка вдали от цивилизации это все равно дороже чем около города.
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Додано: Сер 10 чер, 2026 17:57
Бетон написав: smdtranz написав:Бетон
купи дом за 1 евро и заплати сверху залог, налоги, за оформление, техническую экспертизу, проект и саму реконструкцию, согласуй все и если не вложишься в срок, дом заберут, как и залог.
Это общеизвестно. Это и есть ответ на его "дома в селах по 1к$"
Они никому нафиг не нужны. Их содержание будет дороже, чем доходы в этом регионе
Он постоянно сюда тащит эти хаты за копейки из забитых сел
Так я вопрос и не задавал
- мой посыл был "при падающем населении - часть жилья становится буквально никому не нужно" - прям в изначальном сообщении...
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Додано: Сер 10 чер, 2026 18:20
baraka написав: kingkongovets написав:
baraka написав:а какая цель выштовхування ? купить подешевле квартиру после того, как ещё больше пипла свалит ?
просто хочеться допомогти людям стати щасливими, а то стільки років одні розмови та бідкання
хотите им счастья и хотите помочь им почуствовать что они никому не нужны забугром ? Оригинально-с
ps: сумно, скоро будем грызть горло друг другу
Але ж, нажаль, ми дійсно нікому за кордоном не потрібні.
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Додано: Сер 10 чер, 2026 18:21
kingkongovets написав:
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15111-д, яким, серед іншого, зменшено податкове навантаження для фізичних осіб, які офіційно здають нерухомість в оренду з 18% до 5% від 1.01.27 р.
привітаємо себе)
Невже і на нежитлове розповсюдили?
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Додано: Сер 10 чер, 2026 18:39
airmax78 написав: kingkongovets написав:
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15111-д, яким, серед іншого, зменшено податкове навантаження для фізичних осіб, які офіційно здають нерухомість в оренду з 18% до 5% від 1.01.27 р.
привітаємо себе)
Невже і на нежитлове розповсюдили?
ну да
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Додано: Сер 10 чер, 2026 19:09
_hunter написав: Бетон написав: smdtranz написав:Бетон
купи дом за 1 евро и заплати сверху залог, налоги, за оформление, техническую экспертизу, проект и саму реконструкцию, согласуй все и если не вложишься в срок, дом заберут, как и залог.
Это общеизвестно. Это и есть ответ на его "дома в селах по 1к$"
Они никому нафиг не нужны. Их содержание будет дороже, чем доходы в этом регионе
Он постоянно сюда тащит эти хаты за копейки из забитых сел
Так я вопрос и не задавал
- мой посыл был "при падающем населении - часть жилья становится буквально никому не нужно" - прям в изначальном сообщении...
Франт задавал
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Додано: Сер 10 чер, 2026 19:32
vitaxa2006 написав: killer_of_liars написав: vitaxa2006 написав:
Парадокс у тому, що чим більше населення виїде з країни, то ціни на нерухомість через це не впадуть. А можуть ще й виростуть далі. Це якийсь сюр, але чомусь воно працює.
суть парадокса в тому що ви нещодавно придбали нерухомість,
і тепер під це рішення підлаштовуєте прогнози
Навпаки, коли я купував, то я побачив цей парадокс. Але мені це зростання цін це дуже погано. Тому, що є плани у майбутньому придбати будинок під Києвом, а з такими темпами зростання цін на нерухомість, я буду завжди "доганяти їдучий потяг" і ніколи не встигну зібрати необхідну суму. А життя скінчиться, бо мені вже 44 роки, а після 60 я вже буду однією ногою у могилі.
І я не просуваю і не підлаштовую ніякі прогнози по цінам на нерухомість, лише кажу, що бачу і з чим сам стикнувся у ролі покупця на власному досвіді.
"Будинок під Києвом", в моєму розумінні, це в радіусі до 250км в пішій доступності до ШРТ типу "пряма електричка до Києва", з ціною від $1K в залежності від стану будинку, відстані до найближчої станції та пгт. із лікарнею. Сумнівась, що доречно писати: "ніколи не встигну"
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Додано: Сер 10 чер, 2026 19:50
_hunter написав: Бетон написав: smdtranz написав:Бетон
купи дом за 1 евро и заплати сверху залог, налоги, за оформление, техническую экспертизу, проект и саму реконструкцию, согласуй все и если не вложишься в срок, дом заберут, как и залог.
Это общеизвестно. Это и есть ответ на его "дома в селах по 1к$"
Они никому нафиг не нужны. Их содержание будет дороже, чем доходы в этом регионе
Он постоянно сюда тащит эти хаты за копейки из забитых сел
Так я вопрос и не задавал
- мой посыл был "при падающем населении - часть жилья становится буквально никому не нужно" - прям в изначальном сообщении...
ты медленнно шевеля губами прочти название ветки где флудишь...
какое отношение к данной ветке имеет цена "дома в селе" _прям в изначальном сообщении_
где _"падающее население"_?
в Киеве?
еще раз прочти название ветки меееедленннно шевеля губами и сбрейся отсюда тролль
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