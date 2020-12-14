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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 чер, 2026 19:51
Бетон
зачем подсвечиваете тролля???
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Додано: Сер 10 чер, 2026 22:17
kingkongovets написав: airmax78 написав: kingkongovets написав:
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15111-д, яким, серед іншого, зменшено податкове навантаження для фізичних осіб, які офіційно здають нерухомість в оренду з 18% до 5% від 1.01.27 р.
привітаємо себе)
Невже і на нежитлове розповсюдили?
ну да
Якась дивна непослідовність. Продаж нежитлової нерухомості фізиками оподаковують за конською ставкою. А оренду - за ставкою для житлових приміщень.
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