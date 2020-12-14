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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12836128371283812839
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 19:51

Бетон
зачем подсвечиваете тролля???
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 22:17

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:
  kingkongovets написав:Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15111-д, яким, серед іншого, зменшено податкове навантаження для фізичних осіб, які офіційно здають нерухомість в оренду з 18% до 5% від 1.01.27 р.

привітаємо себе)

Невже і на нежитлове розповсюдили?
ну да

Якась дивна непослідовність. Продаж нежитлової нерухомості фізиками оподаковують за конською ставкою. А оренду - за ставкою для житлових приміщень.
airmax78
 
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