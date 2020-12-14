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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12837128381283912840>
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 22:17

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:
  kingkongovets написав:Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15111-д, яким, серед іншого, зменшено податкове навантаження для фізичних осіб, які офіційно здають нерухомість в оренду з 18% до 5% від 1.01.27 р.

привітаємо себе)

Невже і на нежитлове розповсюдили?
ну да

Якась дивна непослідовність. Продаж нежитлової нерухомості фізиками оподаковують за конською ставкою. А оренду - за ставкою для житлових приміщень.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 23:09

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:
TUR написав:
  smdtranz написав:так сейчас 18% а не 5. потому все как фоп 3 группы сдавали жеш

ФОП 3й группы 5%+1% ВЗ = 6%
Для физлица будет 5 +5 = 10% (сейчас 23%). Ну или 0% в черную ))
все залежить від розміру прибутку від оренди - якщо він менше 1К$, то вигідніше здавати як фізособа, якщо більше, то вже є сенс гемору з фопом

ну і ще раз - 3 група це до 400 метрів житлової, або 900 нежитлової

Судя по этим дописам - никто вообще официально не сдает, все в черную. Ну по крайней мере никто не опровергает
Я - ФОП 2-й группы, занимаюсь совершенно другим бизнесом, пару объектов сдаю официально, не плачу дополнительно ни копейки, только фиксированный налог(который я и так бы платил, в отсутствие этих объектов). Те объекты, которые не лично на меня - сдаю в черную, да. И то, потому, что лень углубляться, чтоб сделать это официально.
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 08:29

трошки недільного офтопу: КРЖН і хрущівки

трошки недільного офтопу: КРЖН і хрущівки
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 09:03

  flyman написав:трошки недільного офтопу: КРЖН і хрущівки


Обычный набор мифов от того,чья идея хрущёвок до их срока службы и проектов реконструкции
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 09:22

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Перспективи дохідної нерухомості в Україні: які сегменти стануть драйверами зростання REIT після відновлення економіки

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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 14:03

понимаю желание S1 REIT написать рекламный буклет для привлечения инвесторов.
но, раз вы здесь предлагаете это обговорить...
вы надеетесь привлечь инвесторов и что-то прогнозировать в стране, которая находится в состоянии глубочайшего, перманентного форс-мажора
спекуляции на ВПО? круто. а ничего, что эта мобильность связана с бедой, а не ростом экономики? и всё может отыграть в обратную сторону.

почему так много инвесторов вовлечены именно в жилую недвигу?
ликвидностью - возможностью быстро продать (скинуть) актив

медицинская дохідна нерухомість. вы реально думаете, что можно сначала построить абстрактное здание, а потом просто найти под него клинику, как новая почта?
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 18:10

Бетон

все эти reit имхо больше похожи на финансовые пирамиды или какую-то мутную историю.
везде куча рекламы и красивые рассказы, как они сдают в аренду крутым дядям крутые помещения задорого и раскидывают львиную долю прибыли от аренды тысячам вкладчиков и все счастливы. проводятся какие-то сходки инвесторов, конференции и прочее и прочее.
насколько оно там экономически обосновано — не понятно, например зачем крутым дядям платить выше рынка и как быть с «прибылью» и налогообложением от переоценки гривневой стоимости объектов и тд
как и непонятно то, нафига оно нужно, когда есть ОВГЗ.

индикатор того, что в стране появилась прослойка людей с шальными деньгами, которые нужно куда-то пристроить, чтоб в сейфе не лежали

например один из таких фондов пишет что выплатил за 4 с лишним года 800 млн дивидендов и имеет в управлении активов на 7 ярдов. то есть порядка 3% в год…
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 10:36

і снова драссє.

карочі виїхали квартиранти з останньої купленої хати.
я такий - ок. зараз три лдні і свіжі жити заїдуть.... ага...
ці квартиранти за півроку застрали хату (після косметики+меблі), розвели тарганів.

короче тиждень шоп найняти клінінг, трохи потравити фіксиків.
виставив на олх.
тутже фотки вкрали ріелтори, перевиставили від себе.

ажіатажу - нуль.
через тиждень знайшлись якісь бєдолагі,я кі працюють на автомийці (так, стрьомний сегмент), які заплатили за аренду +50%"залогу"

моніторинг цін довколо показав шо аренда подешевшала. все ще домінують совкобабушатнікі, які висять на сдачу місяцями.


ітого:
2024й, початок 25 року: аренда бабушатніка 9к, бабушатнік для мамкиних лендлордів 25к-бкс

літо 25 року аренда бабушатніка після косметики 8500, сам бабшатнік з ремонтіком став 32

літо 26 - бабушатніки без ремонту 32-40, з ремонтом 36+кбкс, аренда 8к. спісіба якшо 8,5-9


ітого: покишо цінопаду невидно. та і здача в аренду таке собі заняття.

*вся ситуація по одному мікрорайончику на околиці києва в 5ти зупинках від метро.
boshetyn
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 11:25

boshetyn

в таком бюджете наверное проще и выгоднее сдавать паркоместа или гаражи.
намного меньше возни с бомжеклиентами
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 11:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

и ремонт делать не нужно, наверное
Примат
 
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