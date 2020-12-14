Додано: Пон 22 чер, 2026 18:10

Бетон



все эти reit имхо больше похожи на финансовые пирамиды или какую-то мутную историю.

везде куча рекламы и красивые рассказы, как они сдают в аренду крутым дядям крутые помещения задорого и раскидывают львиную долю прибыли от аренды тысячам вкладчиков и все счастливы. проводятся какие-то сходки инвесторов, конференции и прочее и прочее.

насколько оно там экономически обосновано — не понятно, например зачем крутым дядям платить выше рынка и как быть с «прибылью» и налогообложением от переоценки гривневой стоимости объектов и тд

как и непонятно то, нафига оно нужно, когда есть ОВГЗ.



индикатор того, что в стране появилась прослойка людей с шальными деньгами, которые нужно куда-то пристроить, чтоб в сейфе не лежали



например один из таких фондов пишет что выплатил за 4 с лишним года 800 млн дивидендов и имеет в управлении активов на 7 ярдов. то есть порядка 3% в год…