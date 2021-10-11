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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12845128461284712848
Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 08:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Хомякоид писал(а):Колись коли я тільки перщий раз заїхав в ті краї від знаку Київ до знаку Чабанчики були тільки поля і лісополоси.
Було це якихось 15 років тому.
Зараз з періодичністю в квартал відкривається або магазин відомих брендів, або супермаркет або ще щось.
Не знаю де ще магазини відкриваються з такою швидкістю.


Логістика - вогонь!
Аермакс з Відня в Жуляни і прогулочном шагом в культовий Океан в Чабанах, про який ще будуть ходити легенди та знімати серіали
fox767676
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 12:19

  fox767676 писал(а):
  Хомякоид писал(а):Колись коли я тільки перщий раз заїхав в ті краї від знаку Київ до знаку Чабанчики були тільки поля і лісополоси.
Було це якихось 15 років тому.
Зараз з періодичністю в квартал відкривається або магазин відомих брендів, або супермаркет або ще щось.
Не знаю де ще магазини відкриваються з такою швидкістю.


Логістика - вогонь!
Аермакс з Відня в Жуляни і прогулочном шагом в культовий Океан в Чабанах, про який ще будуть ходити легенди та знімати серіали

Логістика підтягнеться: дотягнуть метро, побудують новий аеропорт. Не такий як Жуляни, а на противагу Борисполю. Бориспіль буде працювати на внутрішні рейси та як база ударних беспілотників, Чабани - міжнародний аеропорт.
airmax78
 
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2
Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 12:22

airmax78

один піжон цікавився чи не забагато риби на гілці
Я його перепитав чи їв він уху, і нагадав народну мудрість - "Хто в Чабанах не бував - той ухи не куштував"
fox767676
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 12:29

  fox767676 писал(а):airmax78

один піжон цікавився чи не забагато риби на гілці
Я його перепитав чи їв він уху, і нагадав народну мудрість - "Хто в Чабанах не бував - той ухи не куштував"

Дивитись у майбутнє, бачити перспективу, можуть не тільки лише всі.
airmax78
 
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2
Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 12:41

  airmax78 писал(а):
  fox767676 писал(а):airmax78

один піжон цікавився чи не забагато риби на гілці
Я його перепитав чи їв він уху, і нагадав народну мудрість - "Хто в Чабанах не бував - той ухи не куштував"

Дивитись у майбутнє, бачити перспективу, можуть не тільки лише всі.

А Чабаны и Вишнёвое находятся по разные стороны Карпат(ну как бы относительно кадыровцев и бурятов)?
барабашов
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 14:50

  airmax78 писал(а):
  fox767676 писал(а):airmax78

один піжон цікавився чи не забагато риби на гілці
Я його перепитав чи їв він уху, і нагадав народну мудрість - "Хто в Чабанах не бував - той ухи не куштував"

Дивитись у майбутнє, бачити перспективу, можуть не тільки лише всі.

Як кияни кажуть
"Знав би прикуп - жив би в Чабанах"
fox767676
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 15:14

  барабашов писал(а):
  airmax78 писал(а):
  fox767676 писал(а):airmax78

один піжон цікавився чи не забагато риби на гілці
Я його перепитав чи їв він уху, і нагадав народну мудрість - "Хто в Чабанах не бував - той ухи не куштував"

Дивитись у майбутнє, бачити перспективу, можуть не тільки лише всі.

А Чабаны и Вишнёвое находятся по разные стороны Карпат(ну как бы относительно кадыровцев и бурятов)?


Навіщо вам Карпати
Там побудовано рукотворний ландшафтний захист - ЖК Метрополіс і ЖК Грейт
fox767676
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 15:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А Грейт разве не на ЛБ напротив останков Лавры???
барабашов
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 05:40

  барабашов писал(а):А Грейт разве не на ЛБ напротив останков Лавры???

Навіщо вам точно знати локацію Great? Пан часом не ворожий наводчик-коригувальник?
Frant
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