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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 16:45
vitaxa2006 писал(а): Олежан писал(а): Бетон писал(а):
Портрет покупателя:
На зададке - невзрачная подруга, но с важной должностью - жены.
На сделке бабки принес её муж и ушёл на "нараду СБУ"
В договоре написали не заниженную, а полную стоимость квартиры.
что продал и где?
1к Great 47м2, без ремонта, с видом во двор, продана 85 куе + налоги сверху. нал синий долар
Налоги 8куе, куплена 05.2021 за 50куе
Чистая прибыль 35куе за 5 лет, по 7куе за год, это по $583 в месяц. На биткоине на 50куе вышло бы больше, но там страшно.
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vitaxa2006
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Добавлено: Пт 10 июл, 2026 16:49
Бетон писал(а):Купили в 05.2021 за 50
десь 11,2% річних
ну таке, як непогана (але далеко не найкраща) прибутковість в оренді
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kingkongovets
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Добавлено: Пт 10 июл, 2026 17:54
kingkongovets писал(а):
Бетон писал(а):Купили в 05.2021 за 50
десь 11,2% річних
ну таке, як непогана (але далеко не найкраща) прибутковість в оренді
vitaxa2006 писал(а):
Портрет покупателя:
На зададке - невзрачная подруга, но с важной должностью - жены.
На сделке бабки принес её муж и ушёл на "нараду СБУ"
В договоре написали не заниженную, а полную стоимость квартиры.
что продал и где?
1к Great 47м2, без ремонта, с видом во двор, продана 85 куе + налоги сверху. нал синий долар
Налоги 8куе, куплена 05.2021 за 50куе
Чистая прибыль 35куе за 5 лет, по 7куе за год, это по $583 в месяц. На биткоине на 50куе вышло бы больше, но там страшно.
Знаю людей 25 лет. Помочь нужно было. В какой то степени, я им должен.
Они вообще не верили, что такое бывает. Чертовски рады, что вообще нет кидка.
Купил им сегодня 2к в Н2О 69м2 за 3.65 млн, низкий этаж, вид на о.Небреж.
Сдача 1кв 27г.
После Днепра, сказали, Киев - мегаполис.
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Бетон
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Добавлено: Пт 10 июл, 2026 17:59
Бетон писал(а):
Я хочу Илона Маска, Джобса у себя в стране, а не безликого дрожащего от запретов немца по имени Мохаммед, которое лидирует в мегаполисах Германии!
ты хочешь фашизм ...
чтобы ты указывал, что и кому делать, всё остальное - брызги эмоций
PS. Кстати, Бетон, как там "твоё дело" ?
Бо ты столько тогда натрындел, а сейчас почти нет подробностей ...
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pesikot
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Добавлено: Сб 11 июл, 2026 06:54
pesikot писал(а): Бетон писал(а):
Я хочу Илона Маска, Джобса у себя в стране, а не безликого дрожащего от запретов немца по имени Мохаммед, которое лидирует в мегаполисах Германии!
ты хочешь фашизм ...
чтобы ты указывал, что и кому делать, всё остальное - брызги эмоций
PS. Кстати, Бетон, как там "твоё дело" ?
Бо ты столько тогда натрындел, а сейчас почти нет подробностей ...
Бєтон планує найближчим часом перейти в "Скелю"
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Frant
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