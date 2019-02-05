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Итоги: Энергетика 05.02.19
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:31

Итоги: Энергетика 05.02.19

Цены на нефть растут во вторник утром в ожидании того, что перебои с поставками сырья из Венесуэлы приведут к ограничению мирового предложения «черного золота».

По состоянию на 6.45 Киева цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,46% - до @62,8 за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,55%, до $54,87 за баррель.

Участники торгов обратили внимание на сообщение в газете Wall Street Journal со ссылкой на источники о том, что экспорт нефти из Венесуэлы резко снизился после введения Вашингтоном санкций в отношении страны и продолжает падать.

По данным газеты, санкции США ведут нефтяную промышленность Венесуэлы к краху и грозят серьезными последствиями для мировых рынков. Как сообщают источники, снижение объемов экспорта привело к тому, что добыча нефти упала до уровня ниже одного миллиона баррелей в день, что более чем на 10% ниже, чем в декабре, и более чем в 2 раза ниже показателей полуторагодовалой давности.

Как пишет агентство Reuters, на фоне американских санкций против Венесуэлы в центре внимания инвесторов оказался риск перебоев с поставками сырья на мировой рынок, что означает ограничение предложения.

Фьючерсы на нефть в понедельник снизились, после того, как в течение короткого периода внутри дня достигли наиболее высокого уровня в году.

Мартовский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на 70 центов, или на 1,3%, до $54,56 за баррель, после достижения уровня $55,75. В пятницу контракт вырос на 2,7% до $55,26 за баррель, это наиболее высокий уровень закрытия с 19 ноября.
За январь цена WTI выросла на 18,5% и на 2,9% за неделю.

Апрельский фьючерс на нефть Brent на ICE снизился на 24 цента, или на 0,4%, до $62,51 за баррель, после достижения максимума сессии на $63,63. В пятницу он вырос на 3,1% до $62,75 за баррель. По ближайшем контракту цена в январе выросла на 15%, и на 1,8% на прошлой неделе.

Внутридневные максимумы были самыми высокими с начала года, и аналитики полагают, что цены достигли уровней сопротивления — $55 по WTI и $65 по Brent.

Фундаментальные факторы остаются по большей части поддерживающими.

Цены откатились после роста на прошлой неделе на возобновлении опасений в отношении замедления спроса на энергоносители.

В Китае вышли неожиданно слабые данные по индексу деловой активности в сфере услуг в январе, а общий индекс деловой активности снизился до 50,9 с 52,2 в декабре — что очень близко к границе, отделяющей рост активности от замедления (50).

Сильные данные по занятости в США уже были учтены в цена в существенном росте в пятницу.

Данные по числу активных буровых в США на неделе от Baker Hughes в пятницу показали снижение на 15 до 847. Это более значительное снижение, чем рост на 10 на предыдущей неделе.

Также аналитики ожидают, что санкции США на венесуэльскую нефтяную компанию приведут к сокращению поступления на рынок нефти из Венесуэлы.
Добыча нефти ОПЕК в январе резко снизились, благодаря выполнению сокращений, и недобровольного сокращения добычи в Иране, Ливии и Венесуэле.

Нефть: ОПЕК сократила добычу рекордно за два года.

По итогам января ОПЕК уменьшила производство нефти на 890 тысяч баррелей в сутки - рекордную с января 2016 года величину, подсчитали аналитики на основе статистики танкерных перевозок и данных сырьевых трейдеров.

Около 40% сокращения пришлось на Саудовскую Аравию. Еще в ноябре королевство качало 11 млн. баррелей в сутки, повинуясь требованию Дональд Трампа «немедленно снизить цены», но в январе уменьшило добычу на 350 тысяч баррелей в день.

Больше квот, отведенных новым соглашением ОПЕК+, сократили добычу ближайшие союзники Эр-Рияда - Кувейт и ОАЭ.

В целом же 11 стран картеля, договорившихся с Россией об уменьшении поставок с целью поддержать цены, выполнили свои обязательства лишь на 70%.

Спад добычи обеспечили страны, не входящие в сделку: из-за санкций продолжил сокращать производство Иран, которому, впрочем, пока удается удерживать экспорт на отметке 1 млн. баррелей в сутки, благодаря санкционным поблажкам, которые получили от США крупнейшие его клиенты - Индия, Китай и Южная Корея.

Упала добыча в Венесуэле, страдающей от тяжелейшего экономического кризиса, и Ливии, где продолжает то и дело вспыхивать пожар гражданской войны.

Рынок нефти поддерживает то, что к сокращению саудовских поставок добавились санкции против Венесуэлы, говорит аналитик Petromatrix Оливье Жакоб. С 29 января, напомним, государственная нефтяная компания страны PDVSA, внесена в «черный список» Минфина США, с фигурантами которого американским юрлицам запрещены любые сделки. До 28 апреля компания может продолжать поставки в Штаты - ключевой для Венесуэлы рынок, куда уходит 0,5 млн. баррелей из 1,25 млн. ежедневного экспорта, однако все доходы от таких сделок будут блокироваться на спецсчетах в американских банках.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ , https://mycredit.in.ua/ru ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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