Итоги: Энергетика 05.02.19

Додано: Вів 05 лют, 2019 13:31

Участники торгов обратили внимание на сообщение в газете Wall Street Journal со ссылкой на источники о том, что экспорт нефти из Венесуэлы резко снизился после введения Вашингтоном санкций в отношении страны и продолжает падать.



По данным газеты, санкции США ведут нефтяную промышленность Венесуэлы к краху и грозят серьезными последствиями для мировых рынков. Как сообщают источники, снижение объемов экспорта привело к тому, что добыча нефти упала до уровня ниже одного миллиона баррелей в день, что более чем на 10% ниже, чем в декабре, и более чем в 2 раза ниже показателей полуторагодовалой давности.



Как пишет агентство Reuters, на фоне американских санкций против Венесуэлы в центре внимания инвесторов оказался риск перебоев с поставками сырья на мировой рынок, что означает ограничение предложения.

Внутридневные максимумы были самыми высокими с начала года, и аналитики полагают, что цены достигли уровней сопротивления — $55 по WTI и $65 по Brent.



Фундаментальные факторы остаются по большей части поддерживающими.



Цены откатились после роста на прошлой неделе на возобновлении опасений в отношении замедления спроса на энергоносители.



В Китае вышли неожиданно слабые данные по индексу деловой активности в сфере услуг в январе, а общий индекс деловой активности снизился до 50,9 с 52,2 в декабре — что очень близко к границе, отделяющей рост активности от замедления (50).



Сильные данные по занятости в США уже были учтены в цена в существенном росте в пятницу.



Данные по числу активных буровых в США на неделе от Baker Hughes в пятницу показали снижение на 15 до 847. Это более значительное снижение, чем рост на 10 на предыдущей неделе.



Также аналитики ожидают, что санкции США на венесуэльскую нефтяную компанию приведут к сокращению поступления на рынок нефти из Венесуэлы.

Добыча нефти ОПЕК в январе резко снизились, благодаря выполнению сокращений, и недобровольного сокращения добычи в Иране, Ливии и Венесуэле.



Цены на нефть растут во вторник утром в ожидании того, что перебои с поставками сырья из Венесуэлы приведут к ограничению мирового предложения «черного золота».Фьючерсы на нефть в понедельник снизились, после того, как в течение короткого периода внутри дня достигли наиболее высокого уровня в году.Нефть: ОПЕК сократила добычу рекордно за два года.По итогам января ОПЕК уменьшила производство нефти на 890 тысяч баррелей в сутки - рекордную с января 2016 года величину, подсчитали аналитики на основе статистики танкерных перевозок и данных сырьевых трейдеров.Около 40% сокращения пришлось на Саудовскую Аравию. Еще в ноябре королевство качало 11 млн. баррелей в сутки, повинуясь требованию Дональд Трампа «немедленно снизить цены», но в январе уменьшило добычу на 350 тысяч баррелей в день.Больше квот, отведенных новым соглашением ОПЕК+, сократили добычу ближайшие союзники Эр-Рияда - Кувейт и ОАЭ.В целом же 11 стран картеля, договорившихся с Россией об уменьшении поставок с целью поддержать цены, выполнили свои обязательства лишь на 70%.Спад добычи обеспечили страны, не входящие в сделку: из-за санкций продолжил сокращать производство Иран, которому, впрочем, пока удается удерживать экспорт на отметке 1 млн. баррелей в сутки, благодаря санкционным поблажкам, которые получили от США крупнейшие его клиенты - Индия, Китай и Южная Корея.Упала добыча в Венесуэле, страдающей от тяжелейшего экономического кризиса, и Ливии, где продолжает то и дело вспыхивать пожар гражданской войны.Рынок нефти поддерживает то, что к сокращению саудовских поставок добавились санкции против Венесуэлы, говорит аналитик Petromatrix Оливье Жакоб. С 29 января, напомним, государственная нефтяная компания страны PDVSA, внесена в «черный список» Минфина США, с фигурантами которого американским юрлицам запрещены любые сделки. До 28 апреля компания может продолжать поставки в Штаты - ключевой для Венесуэлы рынок, куда уходит 0,5 млн. баррелей из 1,25 млн. ежедневного экспорта, однако все доходы от таких сделок будут блокироваться на спецсчетах в американских банках.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: