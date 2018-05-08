Finance.ua: У якій валюті зберігати гроші в 2019 році

Як зібрати свій "валютний кошик"
Українцям волею-неволею доводиться замислюватися над питанням: у чому зберігати свої гроші? Гривню тяжко назвати стабільною грошовою одиницею. Причин тому багато: інфляція, насторожене ставлення до банків, недовіра до законодавства тощо. Здебільшого, вона є валютою споживання, і лише частково - заощадження. Курси долара і євро також не завжди стабільні. Як бути? Сформувати власний "валютний кошик". Finance.ua розповість, як це зробити.
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