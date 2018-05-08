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Finance.ua: У якій валюті зберігати гроші в 2019 році
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Вів 05 лют, 2019 14:38
Пропонуємо до обговорення:
Як зібрати свій "валютний кошик"
Українцям волею-неволею доводиться замислюватися над питанням: у чому зберігати свої гроші? Гривню тяжко назвати стабільною грошовою одиницею. Причин тому багато: інфляція, насторожене ставлення до банків, недовіра до законодавства тощо. Здебільшого, вона є валютою споживання, і лише частково - заощадження. Курси долара і євро також не завжди стабільні. Як бути? Сформувати власний "валютний кошик". Finance.ua розповість, як це зробити.
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D2
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:43
В целом согласен. Кто автор?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Вів 05 лют, 2019 16:26
Польские злотые для западных регионов однозначно...ликвидные и почему то недооцененные, кроме того злотый/доллар нынче укрепляется..
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Джон
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Додано: Вів 05 лют, 2019 21:07
Джон написав:
Польские злотые для западных регионов однозначно...ликвидные и почему то недооцененные, кроме того злотый/доллар нынче укрепляется..
Что-то не заметно укрепления. Стоит, как вкопанный. Колебания +/- 5 копеек не считаю.
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Gastarbaiter
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Вів 05 лют, 2019 14:38
D2
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