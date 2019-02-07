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фондовый рынок 07.02.19 Итоги: Мировой фондовый рынок 07.02.19 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Чет 07 лют, 2019 13:30 Итоги: Мировой фондовый рынок 07.02.19 США



Фондовый рынок США в среду снизился.

Фондовый рынок США в среду снизился на фоне ожидания изменений в переговорах США и Китая по торговле, акции производителей видеоигр снизились из-за снижения ими прогноза по выручке. Снижение акций таких компаний внесло вклад к снижение сектора связи в S&P 500 на 1,5% - это самое большое снижение по секторам.



Несмотря на снижение в среду, основные фондовые индексы США остаются около максимума за два года.



Рост на 7,3% привел бы S&P 500 выше исторически рекордного закрытия в сентябре.



Комментаторы отмечали отсутствие катализаторов для роста рынка. Какой-то конкретной информации о торговых переговорах с Китаем не появлялось, важных экономических данных не выходило.



Секретарь казначейства США Стивен Мнучин заявил, что торговые переговоры с Китаем на прошлой неделе были «очень продуктивными», и подтвердил, что он и другие официальные лица прибудут в Пекин для следующего раунда переговоров.



Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 1,50 к 1, на Nasdaq 1,09 к 1.



Объем торговли на биржах США был 6,70 млрд. акций, по сравнению с 7,50 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.



Во вторник Трамп, выступая с ежегодным посланием к конгрессу, пообещал добиться строительства стены на границе с Мексикой. По его словам, администрация направила в конгресс предложение, основанное на здравом смысле и направленное на то, чтобы завершить кризис на южной границе страны. Кроме того, Трамп призвал конгресс принять закон о введении зеркальных импортных пошлин в случае «несправедливых» торговых ограничений со стороны других стран.



При этом ранее в интервью телеканалу CNBC министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что американская делегация на следующей неделе направится в Пекин для продолжения торговых переговоров.



Меж тем в среду министерство торговли страны сообщило, что дефицит торгового баланса США в ноябре сократился на $6,4 миллиарда, или на 13% по сравнению с пересмотренным показателем октября - до $49,3 миллиарда. Аналитики же прогнозировали снижение лишь до $54 миллиардов.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,08% до уровня 25 390,30 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,22%, до 2 731,61 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «минусе» на 0,36% до 7 375,28 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в среду в целом немного просел.

Европейские фондовые индексы закрылись в среду разнонаправленно, но в в целом рынок немного вырос, после появления признаков ослабления экономики еврозоны.



Также отчитались по результатам IV квартала некоторые крупные компании, включая BNP Paribas, ING, Daimler.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,15%, после закрытия на двухмесячном максимуме во вторник.



Данные показали, что объем заказов в промышленности Германии в декабре снизился, наиболее резко снизились заказы извне еврозоны.



Это было на фоне данных по индексам деловой активности, вышедших во вторник, которые показали рост более медленным темпом пятый месяц подряд, хотя снижение индексов было меньше, чем ожидалось.



Рост на рынка в мире в целом взял паузу после того, как президент США Трамп второй раз выступил с докладом о положении в стране. Он мало добавил о переговорах по торговле между США и Китаем. В целом выступление было воспринято довольно спокойно.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,15%, после закрытия на двухмесячном максимуме во вторник.



Британский FTSE 100 просел по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,06% и составил 7 173,09 пункта.



Немецкий DAX опустился на 0,38% до 11 324,72 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,08% — на отметке 5 079,05 пункта.



Азия



Основные фондовые рынки Японии, Австралии и Южной Кореи закрылись разнонаправленно в четверг на фоне сохранения неопределенности в торговых отношениях США и Китая, а также внутренних новостей.



По итогам торгов японский Nikkei 225 снизился на 0,59% - до 20751,28 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,1%, до 6092,5 пункта, а южнокорейский KOSPI почти не изменился и составил 2203,42 пункта против 2203,46 пункта на предыдущем закрытии.



Биржи Китая и Гонконга были закрыты в связи с национальными праздниками. По итогам пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,3% - до 2618,23 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,77%, до 1309,99 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index по итогам понедельника вырос на 0,21% - до 27990,21 пункта.



Участники торгов продолжают следить за развитием торговых отношений между США и Китаем. В среду в интервью телеканалу CNBC министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что американская делегация на следующей неделе направится в Пекин для продолжения торговых переговоров.



Кроме того, по сообщениям китайских СМИ, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут встретиться 27-28 февраля во Вьетнаме для обсуждения торговых вопросов.

Инвесторы также обратили внимание на снижение на биржах США днем ранее на фоне выступления Трампа в конгрессе. После снижения на рынках акций США, фиксация прибыли была основным направлением торгов.



В Австралии инвесторы в свою очередь отыгрывали заявления управляющего центробанком страны Филипа Лоу о том, что более низкие процентные ставки «могут быть уместными в какой-то момент», если уровень безработицы в стране будет расти, а целевой показатель по инфляции не будет достигнут.



Это заявление привело инвесторов к мысли, что регулятор может понизить базовую ставку, которая с середины 2016 года и так находится на рекордно низком уровне в 1,5%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов в среду снизились. Индекс Мосбиржи снизился на 0,3% - до 2539,73 пункта, индекс РТС опустился на 0,63%, до 1215,83 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.15 Киева вырос на 0,29%, до 65,58 RUB/USD, курс евро поднялся на 0,09%, до 74,75 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,81% - до $61,98 за баррель.



Бумаги Сбербанка опустились на 0,58%, «Газпрома» — на 0,63%, «ЛУКОЙЛа» — выросли на 0,48%, «АЛРОСы» — на 0,62%, Московской биржи — опустились на 0,22%.



В среду российский фондовый рынок понес незначительные потери на негативном внешнем фоне. Индекс Мосбиржи снизился лишь на 0,3%, удержав позиции в районе 2 540 пунктов. Для возобновления роста рынку РФ явно не хватает нового повода, которым мог бы стать выход нефти марки Brent выше $63. Если же говорить о технической картине на графике индекса Мосбиржи, то она не изменилась. Все тренды в текущий момент направлены вверх, а ближайшей поддержкой продолжает оставаться уровень 2 500 пунктов.



Преодолеть «круглые» 2550 пунктов бенчмарку Мосбиржи в отсутствие драйверов довольно тяжело, поэтому в ближайшие дни наиболее вероятно, что он скорректируется вниз.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 06 февраля понизился на 0,22 пункта или на 0,04% до уровня 556,85 пункта.



Объем торгов за день составил 1,53 млрд. грн., акциями наторговали 0,90 млн. грн.



Как сообщалось, во вторник 05 февраля ПФТС-индекс понизился на 0,28 пункта или на 0,05% до уровня 557,07 пункта.



С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 2,51 пункта или на 0,45% с 559,36 пункта.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 06 февраля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые индексы Японии и Австралии растут в среду на фоне подъема на американских площадках днем ранее, а биржи Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с празднованием нового года по лунному календарю.



По состоянию на 7.50 Киева японский Nikkei 225 рос на 0,26% - до 20899,53 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,43%, до 6031,8 пункта.



Биржи Китая и Южной Кореи закрыты в среду в связи с национальными праздниками.



По итогам пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,3% - до 2618,23 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,77%, до 1309,99 пункта, а южнокорейский KOSPI опустился на 0,06% - до 2203,46 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index по итогам понедельника вырос на 0,21% - до 27990,21 пункта.



Участники торгов обратили внимание на то, что основные фондовые индексы США во вторник выросли на 0,4-0,7% на оптимизме инвесторов по поводу состояния американских компаний на фоне публикации финансовых отчетов.



Аналитики компании Monex связывают рост рынка акций в Японии с подъемом на биржах США.

«Основное внимание в Японии сегодня приковано к тому, сможет ли Nikkei 225 достичь уровня 21000 пунктов», - отметили аналитики.



Кроме того, определенное влияние на настроения рынков оказывает выступление президента США Дональда Трампа с ежегодным посланием конгрессу. Он заявил, что торговая сделка с Китаем должна включать «реальные, структурные изменения» в торговле двух стран и сократить торговый дефицит США.



Во-вторых, фондовые рынки Японии и Австралии закрылись в среду ростом индексов, поддержав оптимизм на американских биржах, при этом объем торгов оставался сниженным, поскольку биржи Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с празднованием нового года по лунному календарю.



По итогам торгов японский Nikkei 225 вырос на 0,14% - до 20874,06 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,34%, до 6005,9 пункта.



Биржи Китая и Южной Кореи были закрыты в среду в связи с национальными праздниками. По итогам пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,3% - до 2618,23 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,77%, до 1309,99 пункта, а южнокорейский KOSPI опустился на 0,06% - до 2203,46 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index по итогам понедельника вырос на 0,21% - до 27990,21 пункта.



Инвесторы в Азии обратили внимание на то, что основные фондовые индексы США во вторник выросли на 0,4-0,7% на оптимизме инвесторов после публикации финансовых отчетов американских компаний.



Участники торгов также следили за выступлением президента США Дональда Трампа с ежегодным посланием конгрессу. Он заявил, что торговая сделка с Китаем должна включать «реальные, структурные изменения» в торговле двух стран и сократить торговый дефицит США. При этом рынки возлагали надежды на более конкретные заявления по торговле с КНР.



Как заявил главный операционный директор Rakuten Securities Ник Твидейл, некоторые инвесторы надеялись на то, что Трамп представит доказательства реального, конкретного прогресса в торговых переговорах США и Китая.



«У рынка было много надежд на то, что он скажет что-то более конкретное. Однако этого мы не увидели», - сказал эксперт.



Индекс ПФТС по итогам торгов в среду снизился на 0,04% - до 556,85 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 1,53 млрд. грн., в том числе акциями - 0,9 млн. грн.



Среди индексных бумаг снизились в цене акции Укрнафты (-4,13%), Райффайзен Банка Аваль (-0,74%) и Центрэнерго (-0,74%).

Положительную динамику показали только акции Донбассэнерго (+0,39%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,36% - до 426,95 пункта при объеме торгов 0,9 млн. злотых (6,6 млн. грн.).



В «индексной корзине» дешевели акции «Кернела» (-1,49%) и агрохолдинга ИМК (-1,41%).

С ростом стоимости торговались акции «Агротона» (+2,86%) и «Астарты» (+0,83%).



К полудню четверга, 07 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые индексы Японии, Австралии и Южной Кореи изменяются разнонаправленно на фоне сохранения неопределенности в торговых отношениях США и Китая, при этом биржи Китая и Гонконга остаются закрытыми в связи с празднованием нового года по лунному календарю.



По состоянию на 6.50 Киева японский Nikkei 225 снижался на 0,64% - до 20740,29 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 1,23%, до 6100,9 пункта, а южнокорейский KOSPI поднимался на 0,29% - до 2209,79 пункта.



Биржи Китая и Гонконга закрыты в связи с национальными праздниками. По итогам пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,3% - до 2618,23 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,77%, до 1309,99 пункта.

Гонконгский индекс Hang Seng Index по итогам понедельника вырос на 0,21% - до 27990,21 пункта.



Участники торгов ждут новостей вокруг напряженных торговых отношений между США и Китаем.



В среду в интервью телеканалу CNBC министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что американская делегация на следующей неделе направится в Пекин для продолжения торговых переговоров. Кроме того, по сообщениям китайских СМИ, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут встретиться 27-28 февраля во Вьетнаме для обсуждения торговых вопросов.



В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о «перемирии» в торговой войне. До 1 марта стороны намерены договориться в торговой сфере, иначе, как заявляют США, последуют новые пошлины.



Инвесторы продолжают ждать ясности в торговой ситуации между США и Китаем, и, поскольку дни проходят без конкретных деталей прогресса, беспокойство на рынках возрастает.



Во-вторых, основные фондовые рынки Японии, Австралии и Южной Кореи закрылись разнонаправленно в четверг на фоне сохранения неопределенности в торговых отношениях США и Китая, а также внутренних новостей.



По итогам торгов японский Nikkei 225 снизился на 0,59% - до 20751,28 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,1%, до 6092,5 пункта, а южнокорейский KOSPI почти не изменился и составил 2203,42 пункта против 2203,46 пункта на предыдущем закрытии.



Биржи Китая и Гонконга были закрыты в связи с национальными праздниками. По итогам пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,3% - до 2618,23 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,77%, до 1309,99 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index по итогам понедельника вырос на 0,21% - до 27990,21 пункта.



Участники торгов продолжают следить за развитием торговых отношений между США и Китаем. В среду в интервью телеканалу CNBC министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что американская делегация на следующей неделе направится в Пекин для продолжения торговых переговоров.



Кроме того, по сообщениям китайских СМИ, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут встретиться 27-28 февраля во Вьетнаме для обсуждения торговых вопросов.

Инвесторы также обратили внимание на снижение на биржах США днем ранее на фоне выступления Трампа в конгрессе. После снижения на рынках акций США, фиксация прибыли была основным направлением торгов.



В Австралии инвесторы в свою очередь отыгрывали заявления управляющего центробанком страны Филипа Лоу о том, что более низкие процентные ставки «могут быть уместными в какой-то момент», если уровень безработицы в стране будет расти, а целевой показатель по инфляции не будет достигнут.



Это заявление привело инвесторов к мысли, что регулятор может понизить базовую ставку, которая с середины 2016 года и так находится на рекордно низком уровне в 1,5%.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



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http://ukrrudprom.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 . Фондовый рынок США в среду снизился.Фондовый рынок США в среду снизился на фоне ожидания изменений в переговорах США и Китая по торговле, акции производителей видеоигр снизились из-за снижения ими прогноза по выручке. Снижение акций таких компаний внесло вклад к снижение сектора связи в S&P 500 на 1,5% - это самое большое снижение по секторам.Несмотря на снижение в среду, основные фондовые индексы США остаются около максимума за два года.Рост на 7,3% привел бы S&P 500 выше исторически рекордного закрытия в сентябре.Комментаторы отмечали отсутствие катализаторов для роста рынка. Какой-то конкретной информации о торговых переговорах с Китаем не появлялось, важных экономических данных не выходило.Секретарь казначейства США Стивен Мнучин заявил, что торговые переговоры с Китаем на прошлой неделе были «очень продуктивными», и подтвердил, что он и другие официальные лица прибудут в Пекин для следующего раунда переговоров.Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 1,50 к 1, на Nasdaq 1,09 к 1.Объем торговли на биржах США был 6,70 млрд. акций, по сравнению с 7,50 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.Во вторник Трамп, выступая с ежегодным посланием к конгрессу, пообещал добиться строительства стены на границе с Мексикой. По его словам, администрация направила в конгресс предложение, основанное на здравом смысле и направленное на то, чтобы завершить кризис на южной границе страны. Кроме того, Трамп призвал конгресс принять закон о введении зеркальных импортных пошлин в случае «несправедливых» торговых ограничений со стороны других стран.При этом ранее в интервью телеканалу CNBC министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что американская делегация на следующей неделе направится в Пекин для продолжения торговых переговоров.Меж тем в среду министерство торговли страны сообщило, что дефицит торгового баланса США в ноябре сократился на $6,4 миллиарда, или на 13% по сравнению с пересмотренным показателем октября - до $49,3 миллиарда. Аналитики же прогнозировали снижение лишь до $54 миллиардов.Европейский фондовый рынок в среду в целом немного просел.Европейские фондовые индексы закрылись в среду разнонаправленно, но в в целом рынок немного вырос, после появления признаков ослабления экономики еврозоны.Также отчитались по результатам IV квартала некоторые крупные компании, включая BNP Paribas, ING, Daimler.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,15%, после закрытия на двухмесячном максимуме во вторник.Данные показали, что объем заказов в промышленности Германии в декабре снизился, наиболее резко снизились заказы извне еврозоны.Это было на фоне данных по индексам деловой активности, вышедших во вторник, которые показали рост более медленным темпом пятый месяц подряд, хотя снижение индексов было меньше, чем ожидалось.Рост на рынка в мире в целом взял паузу после того, как президент США Трамп второй раз выступил с докладом о положении в стране. Он мало добавил о переговорах по торговле между США и Китаем. В целом выступление было воспринято довольно спокойно.Основные фондовые рынки Японии, Австралии и Южной Кореи закрылись разнонаправленно в четверг на фоне сохранения неопределенности в торговых отношениях США и Китая, а также внутренних новостей.Участники торгов продолжают следить за развитием торговых отношений между США и Китаем. В среду в интервью телеканалу CNBC министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что американская делегация на следующей неделе направится в Пекин для продолжения торговых переговоров.Кроме того, по сообщениям китайских СМИ, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут встретиться 27-28 февраля во Вьетнаме для обсуждения торговых вопросов.Инвесторы также обратили внимание на снижение на биржах США днем ранее на фоне выступления Трампа в конгрессе. После снижения на рынках акций США, фиксация прибыли была основным направлением торгов.В Австралии инвесторы в свою очередь отыгрывали заявления управляющего центробанком страны Филипа Лоу о том, что более низкие процентные ставки «могут быть уместными в какой-то момент», если уровень безработицы в стране будет расти, а целевой показатель по инфляции не будет достигнут.Это заявление привело инвесторов к мысли, что регулятор может понизить базовую ставку, которая с середины 2016 года и так находится на рекордно низком уровне в 1,5%.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.15 Киева вырос на 0,29%, до 65,58 RUB/USD, курс евро поднялся на 0,09%, до 74,75 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,81% - до $61,98 за баррель.Бумаги Сбербанка опустились на 0,58%, «Газпрома» — на 0,63%, «ЛУКОЙЛа» — выросли на 0,48%, «АЛРОСы» — на 0,62%, Московской биржи — опустились на 0,22%.В среду российский фондовый рынок понес незначительные потери на негативном внешнем фоне. Индекс Мосбиржи снизился лишь на 0,3%, удержав позиции в районе 2 540 пунктов. Для возобновления роста рынку РФ явно не хватает нового повода, которым мог бы стать выход нефти марки Brent выше $63. Если же говорить о технической картине на графике индекса Мосбиржи, то она не изменилась. Все тренды в текущий момент направлены вверх, а ближайшей поддержкой продолжает оставаться уровень 2 500 пунктов.Преодолеть «круглые» 2550 пунктов бенчмарку Мосбиржи в отсутствие драйверов довольно тяжело, поэтому в ближайшие дни наиболее вероятно, что он скорректируется вниз.Как сообщалось, во вторник 05 февраля ПФТС-индекс понизился на 0,28 пункта или на 0,05% до уровня 557,07 пункта.С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 2,51 пункта или на 0,45% с 559,36 пункта.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 06 февраля, сессия в ПФТС.К полудню четверга, 07 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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