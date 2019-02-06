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В ЄС нагадали Україні про
головну умову євроінтеграції

В ЄС нагадали Україні про головну умову євроінтеграції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:09

В ЄС нагадали Україні про головну умову євроінтеграції

Пропонуємо до обговорення:
На думку ЄС, поступовій європейській інтеграції України сприятиме процес реалізації реформ.

Дивися повний текст В ЄС нагадали Україні про головну умову євроінтеграції.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:17

Хороший ты руководитель. Побольше бы таких...﻿

Почитал статейку, ржу под столом, эскадрон моих мыслей шальных, почему то вспомнил поле прочтения данный фрагмент фильма :mrgreen: а как Ступка его обыграл-гениально :)



P.S. Не дам пропасть цыганам в Сибири, да ещё и румынами...﻿ :mrgreen:
Михалыч
 
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