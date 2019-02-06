На думку ЄС, поступовій європейській інтеграції України сприятиме процес реалізації реформ.
Дивися повний текст В ЄС нагадали Україні про головну умову євроінтеграції.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 18:09
В ЄС нагадали Україні про головну умову євроінтеграції
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В ЄС нагадали Україні про головну умову євроінтеграції.
Додано: Чет 07 лют, 2019 20:17
Хороший ты руководитель. Побольше бы таких...
Почитал статейку, ржу под столом, эскадрон моих мыслей шальных, почему то вспомнил поле прочтения данный фрагмент фильма а как Ступка его обыграл-гениально
P.S. Не дам пропасть цыганам в Сибири, да ещё и румынами...
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