Итоги: Энергетика 08.02.19

Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:26

В центре внимания рынков оказалось заявление президента США Дональда Трампа о том, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой планировалось заключить торговое соглашение, пока не назначена. При этом ранее на текущей неделе китайские СМИ сообщали, что такая встреча может пройти в конце февраля во Вьетнаме. Таким образом, на рынках обострились опасения относительно перспектив торгового конфликта двух стран и его влияния на мировую экономику, рост которой уже замедляется.



Замедление экономического роста традиционно негативно отражается на мировом спросе на нефть.



Цены на нефть откатились к недельным минимумам, поскольку перспективы замедления экономического роста могут сигнализировать о возвращении увеличения запасов нефти.



Спад нефти после роста в среду «произошел на фоне новых распродаж, основанных на риске, после того, как Европейская комиссия резко снизила прогнозы роста для еврозоны и ее основных экономик на 2019 и 2020 годы, что еще больше подогревает опасения глобальной замедление роста », - отмечают аналитики ICICI Bank.

Индекс доллара США USDX вырос в четверг на 0,1%, торгуясь с повышением на 1% с начала недели.



Меж тем, согласно сообщению The Wall Street Journal, в среду ливийский генерал взял под контроль крупнейшее в стране нефтяное месторождение Шарара, что повышает вероятность возобновления добычи. Дополнительное предложение может принести больше нефти на мировой рынок и оказать понижательное давление на цены. Объекты в Шараре могут добывать примерно 315 000 баррелей нефти в день.



Цены на нефть растут с начала года - контрактные цены WTI выросли примерно на 16%.

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром на фоне обострения опасений за перспективы торговых отношений двух крупнейших мировых экономик - США и Китая.Нефть в четверг оказалась под давлением.Фьючерсы на нефть резко упали в четверг под давлением опасений по поводу спроса на энергоносители, укрепления доллара и сообщений о том, что Ливия может вскоре увеличить производство.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: