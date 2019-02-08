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Итоги: Энергетика 08.02.19
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:26

Итоги: Энергетика 08.02.19

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром на фоне обострения опасений за перспективы торговых отношений двух крупнейших мировых экономик - США и Китая.

По состоянию на 6.45 Киева стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,7%, до $61,2 за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,82%, до $52,21 за баррель.

В центре внимания рынков оказалось заявление президента США Дональда Трампа о том, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой планировалось заключить торговое соглашение, пока не назначена. При этом ранее на текущей неделе китайские СМИ сообщали, что такая встреча может пройти в конце февраля во Вьетнаме. Таким образом, на рынках обострились опасения относительно перспектив торгового конфликта двух стран и его влияния на мировую экономику, рост которой уже замедляется.

Замедление экономического роста традиционно негативно отражается на мировом спросе на нефть.

Цены на нефть откатились к недельным минимумам, поскольку перспективы замедления экономического роста могут сигнализировать о возвращении увеличения запасов нефти.

Нефть в четверг оказалась под давлением.
Фьючерсы на нефть резко упали в четверг под давлением опасений по поводу спроса на энергоносители, укрепления доллара и сообщений о том, что Ливия может вскоре увеличить производство.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже нефть сорта WTI упала на $1,37, или на 2,5%, до $52,64 за баррель.

Нефть сорта Brent с апрельской поставкой упала на $1,06, или на 1,7%, до $,63 за баррель на ICE Futures Europe.

Спад нефти после роста в среду «произошел на фоне новых распродаж, основанных на риске, после того, как Европейская комиссия резко снизила прогнозы роста для еврозоны и ее основных экономик на 2019 и 2020 годы, что еще больше подогревает опасения глобальной замедление роста », - отмечают аналитики ICICI Bank.
Индекс доллара США USDX вырос в четверг на 0,1%, торгуясь с повышением на 1% с начала недели.

Меж тем, согласно сообщению The Wall Street Journal, в среду ливийский генерал взял под контроль крупнейшее в стране нефтяное месторождение Шарара, что повышает вероятность возобновления добычи. Дополнительное предложение может принести больше нефти на мировой рынок и оказать понижательное давление на цены. Объекты в Шараре могут добывать примерно 315 000 баррелей нефти в день.

Цены на нефть растут с начала года - контрактные цены WTI выросли примерно на 16%.

Мартовский бензин упал на 2,3% до $1,426 США за галлон, а мартовский топочный мазут снизился на 0,6% до $1,901 за галлон.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

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http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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