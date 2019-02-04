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Порошенко оголосив про завершення
ремонту дороги Одеса -...

Порошенко оголосив про завершення ремонту дороги Одеса -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 02:03

якось Порох забув, що розбудову цієї дороги почав Саакашвілі за рахунок надпланових надходжень з Одеських митниць....
Наразі тую програму уряд закрив. Митниця повернулась до своїх схем.
chieff
 
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