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Порошенко оголосив про завершення ремонту дороги Одеса -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 02:03
якось Порох забув, що розбудову цієї дороги почав Саакашвілі за рахунок надпланових надходжень з Одеських митниць....
Наразі тую програму уряд закрив. Митниця повернулась до своїх схем.
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chieff
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