Итоги: Прогнозы 13.02.19

Додано: Сер 13 лют, 2019 13:29

Председатель ФРС Пауэлл: Данные национального уровня говорят, что экономика в хорошем состоянии.- Безработица близка к 50-летнему минимуму;- Многие группы пока не процветают;- Экономика в хорошем состоянии;- Требуется довольно много времени, чтобы изменения ставки повлияли на рынок;- Налогово-бюджетная политика по своим возможностям превосходит денежную политику;- Не чувствует, что вероятность рецессии повышенная;- США близки к максимуму занятости на национальном уровне.Комментарии президента США Трампа по переговорам с Китаем и соглашению по бюджету.- Команда переговорщиков в Китае пытается достичь соглашения, смотрим что получится;- Китай очень хочет заключить соглашение;- Готов работать с обеими сторонами по бюджетному соглашению;- Не может сказать, что доволен соглашением по иммиграции;- Встреча по соглашению по иммиграции будет позже во вторник;- Ещё одно частичное прекращение работы правительства кажется маловероятным;- Не будет встречаться с премьером Китая в конце месяца, по крайней мере сейчас, но ожидает, что встретится, чтобы закрыть торговую сделку;- По-прежнему рассматривает национальное чрезвычайное положение для стены на границе;- Будет рассматривать перенос крайнего срока 1 марта для закрытия сделки с Китаем, но предпочел бы не делать этого.Высказывания президента ФРБ Кливленда Лоретты Местер.- По сравнению с прошлым экономика очень отличается;- Поддерживала паузу в повышении ставок ФРС для того, чтобы позволить ФРС оценить влияние прошлых повышений ставки;- Планы будут доработаны для завершения сокращения баланса и завершения нормализации баланса на предстоящих заседаниях (FOMC);- Мы планируем использовать нашу текущую операционную структуру для реализации денежной политики;- Баланс ФРС будет больше, чем был до финансового кризиса 2008 г.;- ФРС будет планировать баланс и обоснование известные публике своевременно;- Экономика США сохранит хорошие показатели в 2019 г., хотя рост замедлится;- Экономика компенсирует замедление первого квартала, если США избегут прекращения работы правительства;- Инфляция, вероятно, будет двигаться ниже 2% первую часть года, из-за низких цен на энергоносители, но тренд инфляции по сути на цели ФРС;- Денежная политика, кажется, не отстает и не опережает;- Полностью поддерживает январское заседание FOMC;- ФРС сейчас в режиме ожидания и наблюдения;- Процентные ставки, возможно, должно немного подняться, если будут достигнуты её прогнозы;- В долгосрочной перспективе долг США не на устойчивой траектории;- Рынок труда США имеет мало свободных ресурсов;- Экономика США вероятно немного выше полной занятости;- Сокращение баланса было очень постепенным, не потрясло рынки;- Не было видно свидетельств нарушений на финансовых рынках от сокращения баланса;- Приближаются к нейтральной процентной ставке;- Мы не имели свидетельств сильного инфляционного давления;- Не сильно изменила ее базовый прогноз.Установившийся график «валютных качелей» в среду вернул на отечественный валютный межбанк «зеленых быков», поднявших средневзвешенный курс безналичного доллара. Решающий вклад в это был внесен достаточно сбалансированными торгам рынка в дополуденную часть сессии, которую после 11.35 «посетили» ставшие дежурной «головной болью» валютные спекулянты, играющие на повышение. Повторение сюжетов вторника и пятницы.Судя по всему, арбитры валютного межбанка еще не придумали эффективного «противоядия», способного исключить аномальную курсовую динамику. В отличие от рынка наличных, где, похоже, дилеры и клиенты уже научились нейтрализовать курсовые «судороги» безналичного «американца».Рынок доллара продолжает трудные поиски «своего места» на курсовой шкале, стараясь угодить и продавцам и покупателям валюты. Получается не очень. Это очевидно по последним хроникам валютного межбанка, констатировавшим заметное подорожание доллара по средневзвешенному его курсу, несмотря на выросший приток внешнеторговой выручки. Правда, есть одно «смягчающее вину» обстоятельство – очень скромные результаты последнего минфиновского аукциона по размещению ОВГЗ, с которого «непристроенная» гривневая ликвидность мигрировала на межбанк, «нейтрализуя» избыток «экспортного» доллара.Полагаю, эти «курсовые качели» в суточным периодом колебаний сохраняться на отечественном валютном межбанке, давая шанс приспособиться к ним не только субъектам наличного рынка, но и игрокам валютного межбанка.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv