Итоги: Энергетика 13.02.19

Додано: Сер 13 лют, 2019 13:37

Оптимизм инвесторов нефтяного рынка связан с новым докладом ОПЕК, опубликованным во вторник. ОПЕК в январе сократила добычу нефти в месячном выражении сразу на 797 тысяч баррелей в сутки - до 30,81 миллиона баррелей в день, главным образом за счет снижения добычи в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте и Анголе. При этом организация выполнила обновленные условия соглашения ОПЕК+ в первый месяц его действия на 86%. Данные ОПЕК снизили опасения переизбытка сырья на мировом рынке.



Кроме того, поддержку ценам на нефть оказывают санкции США против Венесуэлы, ограничивающие поставки «черного золота» из страны.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской госкомпании PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними.

Добыча нефти в Венесуэле быстро снижается, и компании, которые обычно перепродают венесуэльскую нефть, не нашли способов смягчить влияние американских санкций.



Также участники торгов обратили внимание на статистику Американского института нефти (API), который сообщил о снижении запасов сырья в США за неделю, завершившуюся 8 февраля, на 998 тысяч баррелей после роста на 2,5 миллиона баррелей неделей ранее.



Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики прогнозируют рост запасов на 2,668 миллиона баррелей после увеличения на 1,263 миллиона баррелей неделей ранее.

Закрытие было, однако, ниже максимальных уровней дня, так как месячный доклад Администрации энергетической информации США (EIA) показал более высокий прогноз добычи нефти в США в 2019 и 2020 гг.

Доклад также включал прогноз более высоких цен WTI и Brent, но сократил прогноз по цене в 2020 г. по обеим маркам на более чем 4%.



EIA прогнозирует, что средний темп добычи нефти в США в 2020 г. будет 13 млн. баррелей в день, что стало бы рекордом третий год подряд.



По обеим маркам уровень закрытия был наиболее высоким с 6 февраля.

ОПЕК сообщила, что страны организации снизили объем добычи в январе на 797 тыс. баррелей в день к уровню прошлого месяца, до 30,81 млн. баррелей в день в среднем. Большую часть сокращения обеспечили Саудовская Аравия, а также ОАЭ и Кувейт. ОПЕК также понизила прогноз роста проса на этот год на 50 тыс. баррелей в день до 1,24 млн. баррелей в день.

Мировые цены на нефть в среду утром продолжают уверенно расти на фоне данных ОПЕК о резком сокращении добычи нефти в январе.Фьючерсы на нефть во вторник выросли.Фьючерсы на нефть во вторник выросли до наиболее высокого уровня за неделю, после того, как месячный доклад ОПЕК показал, что члены картеля существенно сократили объем добычи в январе.Цены на нефть растут после сообщения API о неожиданном снижении запасов в США.Запасы сырой нефти в США за последнюю неделю неожиданно снизились (большинство экспертов прогнозировали их рост), сообщил Американский институт нефти (API). Динамика запасов нефтепродуктов также порадовала «нефтебыков», и котировки выросли.Согласно отчету API, за неделю до 8 февраля в баррелях:запасы сырой нефти: -0,998 млн.;запасы в Кушинге: -0,502 млн.;запасы бензина: +0,746 млн.;запасы дистиллятов: -2,48 млн.«Снижение запасов сырой нефти в США отражает падение объемов импорта черного золота из Саудовской Аравии, а также недавнее замедление активности в сланцевом секторе», - отмечает Барт Мелек, главный товарный стратег TD Securities.По словам Джина МакГиллиана, старшего аналитика Tradition Energy, снижение добычи ОПЕК усиливает рыночные ожидания относительно сокращения предложения.«Несмотря на это, пока неясно, смогут ли котировки WTI вернуться к недавним максимумам в области $55», - говорит эксперт.Отчет API составляется на основе информации, которую предприятия предоставляют на добровольной основе. Он традиционно предшествует публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики, которая будет представлена вниманию участников рынка сегодня (в среду 13 февраля) в 17.30 Киева.Согласно прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за отчетный период (в баррелях):запасы сырой нефти: +2,4 млн.;запасы бензина: +1,17 млн.;запасы дистиллятов: -1,67 млн.;запасы сырой нефти в Кушинге: +1,4 млн. (собственный прогноз Bloomberg).В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: