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Україна має повернути кредиторам мільярди доларів:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 лют, 2019 14:36
Пропонуємо до обговорення:
Такі дані містяться в макроекономічному звіті Міністерства фінансів України.
Дивися повний текст Україна має повернути кредиторам мільярди доларів: скільки заплатимо в 2019 (інфографіка)
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Додано: Чет 14 лют, 2019 14:36
Вот поэтому доллар и вверх пошел :)
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