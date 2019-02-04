RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна має повернути
кредиторам мільярди доларів:...

Україна має повернути кредиторам мільярди доларів:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:36

Україна має повернути кредиторам мільярди доларів:...

Пропонуємо до обговорення:
Такі дані містяться в макроекономічному звіті Міністерства фінансів України.

Дивися повний текст Україна має повернути кредиторам мільярди доларів: скільки заплатимо в 2019 (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87316
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:36

Вот поэтому доллар и вверх пошел :)
romio_33
 
Повідомлень: 328
З нами з: 29.08.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yama, zРадио і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна знижує споживання газу щороку, зазначає Порошенко
R2 » Чет 14 лют, 2019 15:04
2 14
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лют, 2019 15:15
Sunny256
Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу 1 ... 4, 5, 6
R2 » Пон 04 лют, 2019 12:46
59 3915
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лют, 2019 14:39
ruvex
Україна в січні збільшила видобуток і знизила споживання...
R2 » Чет 14 лют, 2019 08:12
1 31
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лют, 2019 08:12
supergexus

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67709)
14.02.2019 15:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.