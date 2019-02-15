Итоги: Энергетика 15.02.19

Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:47

Участники торгов с оптимизмом в пятницу продолжают отыгрывать данные, опубликованные ранее на текущей неделе, о сокращении добычи странами ОПЕК.



Так, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), среднесуточная добыча ОПЕК в январе упала до минимума почти за четыре года в 30,83 миллиона баррелей в сутки.

В целом ОПЕК в январе сократила добычу нефти к уровню декабря на 930 тысяч баррелей в сутки. По данным самой ОПЕК, она в январе сократила добычу нефти в месячном выражении сразу на 797 тысяч баррелей в сутки, до 30,81 миллиона баррелей в день, главным образом за счет снижения добычи в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте и Анголе.



Кроме того, под давлением находится экспорт нефти из Венесуэлы и Ирана из-за санкций со стороны США в отношении этих стран. Данные факторы помогают снизить опасения инвесторов относительно риска переизбытка предложения сырья на мировом рынке.



Аналитики Bank of America Merrill Lynch, мнение которых приводит агентство Рейтер, полагают, что «стоимость барреля нефти марки Brent в 2019 году будет составлять в среднем $70, чему способствуют добровольное (Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ) и недобровольное (Венесуэла, Иран) сокращение поставок из стран ОПЕК».

Согласно таможенным данным Китая, представленным в четверг, импорт нефти в январе был на 5% выше, чем в прошлом году. Высокий объем импорта ослабил опасения замедления экономики Китая.



Цены получили поддержку от ожиданий, что США отодвинут крайний срок для введения дополнительных тарифов на импорт из Китая на 60 дней, но цены и снижались в течение сессии.



Переговоры между секретарем казначейства США Стивеном Мнучином и представителем по торговле Робертом Лайтизиром с председателем Китая пройдут в Пекине в пятницу.



Данные Администрации энергетической информации США (EIA) об изменении запасов на прошлой неделе показали более значительный, чем ожидалось, рост запасов нефти, а также бензина и дистиллятов на неделе, закончившейся 8 февраля.

Министр энергетики РФ Новак сообщил, что снижение объема добычи нефти в феврале должно быть около 150 000 баррелей в день к уровню декабря.

Мировые цены на нефть растут в пятницу утром, причем стоимость нефти марки Brent находится в районе максимума с осени 2018 года на фоне снижения добычи странами ОПЕК.Фьючерсы на нефть в четверг выросли.Фьючерсы на нефть в четверг выросли, так как участники рынка оценивали возможный итог переговоров США-Китай, что, вероятно, будет иметь прямое влияние на спрос на энергоносители.Меркель проиграла битву за «Северный поток -2».Страны Евросоюза заключили предварительное соглашение о новых правилах регулирования импортных газопроводов, в том числе «Северного потока-2», которые могут сломать запланированную схему работы проекта.Германии не удалось добиться для себя права быть единственной стороной, регулирующей работу трубопровода. Ей придется получать разрешение в Еврокомиссии. Об этом сообщает ЕК.Еврокомиссия, напомним, еще в 2017 году предложила поправки к газовой директиве ЕС, которые требуют, чтобы морские трубопроводы подчинялись тем же нормам, что сухопутные: одной компании (в данном случае «Газпрому») запрещается быть одновременно и продавцом газа и владельцем трубы, доступ к которой должны получить независимые поставщики.Германия блокировала принятие поправок более года, однако ситуация резко изменилась после вмешательства Франции, заявившей в феврале о «стратегических проблемах», которые добавит вторая нитка потока в и без того напряженные отношения России с ЕС.«Мы не хотим усиливать зависимость от России и при этом вредить интересам таких стран, как Польша или Словакия», - объяснял Suddeutsche Zeitung французский дипломат.В итоге Париж и Берлин согласовали компромиссный вариант документа, который формально дает «лазейку» проекту «Газпрома»: Германия как страна, принимающая трубу на своей территории, получает право добиваться исключения проекта из-под норм третьего энерогопакета.Однако сделать это в одностороннем, заявительном порядке Берлин не сможет: для решения потребуется одобрение Еврокомиссии, которая настроена по отношению к российскому газу более чем скептически.Исключения будут «возможны лишь в рамках строгих процедур, в которых решающую роль будет играть Комиссия», цитирует Reuters заявление ЕК.«Новые правила гарантируют, что законодательство ЕС будет применяться к газопроводам, через которые газ поступает в Европу, и что все, кто заинтересован в продаже газа Европе, соблюдают европейское законодательство», - подчеркнула еврокомиссар по энергетике Ариас Каньете.Поправки не остановят само строительство Nord Stream 2, но его использование существенно осложнится.Если поток попадет под третий энергопакет, «Газпром» сможет использовать только 50% из 55 млрд. куб м мощности, что «может увеличить срок окупаемости, подорвав инвестиционную привлекательность проекта», отмечают аналитики «Атона».«Хотя в конечном итоге это ограничение может быть снято (как в случае с Северным потоком в 2017), на это потребуется время, что приведет к укреплению позиции Украины по переговорам о транзитных контрактах, запланированных на лето 2019. Также ввиду потенциального изменения риторики ЕС возможна задержка по предоставлению разрешения со стороны Дании, которая еще не утвердила проект, что хотя и не критично для строительства (есть варианты в обход), все же сдвинет сроки строительства и запуска (намечен на 2019)», - предупреждает «Атон».В ближайшие недели поправки будут вновь вынесены на голосование постпредов стран союза в Совете ЕС. Если и там документ будет одобрен, он будет поставлен на голосование в Европарламенте на апрель, а затем еще должен пройти одобрение в Совете ЕС на уровне глав государств, чтобы стать законом.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: