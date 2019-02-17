RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Мінфіні розповіли, коли
економіка України наздожене Польщу

У Мінфіні розповіли, коли економіка України наздожене Польщу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:30

У Мінфіні розповіли, коли економіка України наздожене Польщу

Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що після падіння 2014 року українська економіка стабілізувалася і повернулася до режиму постійного зростання.

Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, коли економіка України наздожене Польщу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87379
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:30

"для того, чтобы догнать Польшу, такую, как она есть сегодня, надо 50 лет" печаль, и это я так понимаю оптимистичный прогноз, естественно, что граждане те что с мозгами будут выезжать из страны.
Востаннє редагувалось Igorten в Пон 18 лют, 2019 10:31, всього редагувалось 1 раз.
Igorten
 
Повідомлень: 3309
З нами з: 01.11.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:30

Это при условии, что Польша будет стоять на месте или так же будет развиваться?)
magneet
 
Повідомлень: 158
З нами з: 15.02.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:32

Re: У Мінфіні розповіли, коли економіка України наздожене По

  magneet написав:Это при условии, что Польша будет стоять на месте или так же будет развиваться?)


там написано "как она есть сегодня", то есть разрыв останется и не исключено что увеличится при наших то "реформах" :(
Igorten
 
Повідомлень: 3309
З нами з: 01.11.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:07

пусть внимательно эту статью прочитают те, кто рвет свою пятую точку за вступление в Евросоюз...
Cactus
 
Повідомлень: 880
З нами з: 26.08.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Cris і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Мінсоцполітики розповіли про обмеження для отримання...
R2 » Пон 18 лют, 2019 10:56
0 18
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лют, 2019 10:56
R2
Українців зобов'язали платити за комуналку сусідів: коли... 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 13 лют, 2019 13:53
31 2344
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 17:56
warlamp
У КМДА розповіли, чому змінилася ціна на опалення
R2 » П'ят 15 лют, 2019 12:30
2 94
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 16:09
Patrick

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.