Міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що після падіння 2014 року українська економіка стабілізувалася і повернулася до режиму постійного зростання.
Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, коли економіка України наздожене Польщу.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 10:30
У Мінфіні розповіли, коли економіка України наздожене Польщу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, коли економіка України наздожене Польщу.
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:30
"для того, чтобы догнать Польшу, такую, как она есть сегодня, надо 50 лет" печаль, и это я так понимаю оптимистичный прогноз, естественно, что граждане те что с мозгами будут выезжать из страны.
Востаннє редагувалось Igorten в Пон 18 лют, 2019 10:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:30
Это при условии, что Польша будет стоять на месте или так же будет развиваться?)
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:32
Re: У Мінфіні розповіли, коли економіка України наздожене По
Додано: Пон 18 лют, 2019 11:07
пусть внимательно эту статью прочитают те, кто рвет свою пятую точку за вступление в Евросоюз...
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