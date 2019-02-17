Міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що після падіння 2014 року українська економіка стабілізувалася і повернулася до режиму постійного зростання.
Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, коли економіка України наздожене Польщу.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 10:30
У Мінфіні розповіли, коли економіка України наздожене Польщу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, коли економіка України наздожене Польщу.
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:30
"для того, чтобы догнать Польшу, такую, как она есть сегодня, надо 50 лет" печаль, и это я так понимаю оптимистичный прогноз, естественно, что граждане те что с мозгами будут выезжать из страны.
Востаннє редагувалось Igorten в Пон 18 лют, 2019 10:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:30
Это при условии, что Польша будет стоять на месте или так же будет развиваться?)
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:32
Re: У Мінфіні розповіли, коли економіка України наздожене По
Додано: Пон 18 лют, 2019 11:07
пусть внимательно эту статью прочитают те, кто рвет свою пятую точку за вступление в Евросоюз...
Додано: Пон 18 лют, 2019 11:43
Запамятався напис в цеху ремонтно-механічного заводу (на Черкащині): "Наздогнати й перегнати Америку!" ... жити по-новому = орієнтир Польща.
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Пон 18 лют, 2019 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 лют, 2019 11:43
Додано: Пон 18 лют, 2019 12:23
Додано: Пон 18 лют, 2019 12:27
Додано: Пон 18 лют, 2019 12:46
Естественно, что те кто с мозгами не будут воспринимать всерьез бред про 50 лет. Тут за 5 лет никто реально не предскажет, что будет. Если говорить о нашей стране, то она медленно, но уверенно развивается. Если будем достаточно умны и улучшим тренд -Польшу можно догнать за несколько лет.
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