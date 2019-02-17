У Мінфіні розповіли, коли економіка України наздожене Польщу

SMOKE Как говорил мой товарищ "Фантастика на 3-й полке".
И стати этот бред несет министр финансов и если они таки несут бред, то как с такими министрами кого то можно догнать ?
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Додано: Пон 18 лют, 2019 12:51
SMOKE Как говорил мой товарищ "Фантастика на 3-й полке".
И стати этот бред несет министр финансов и если они таки несут бред, то как с такими министрами кого то можно догнать ?
Додано: Пон 18 лют, 2019 12:56
Re: У Мінфіні розповіли, коли економіка України наздожене По
Занад-то багато - "ЯКЩО".
Додано: Пон 18 лют, 2019 13:07
Боже, что эти мрази хотят сотворить с Польшей??!!
Прокремлевский тролль.
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