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У Мінфіні розповіли, коли
економіка України наздожене Польщу

У Мінфіні розповіли, коли економіка України наздожене Польщу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:51

SMOKE Как говорил мой товарищ "Фантастика на 3-й полке".

И стати этот бред несет министр финансов и если они таки несут бред, то как с такими министрами кого то можно догнать ? :)
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:56

Re: У Мінфіні розповіли, коли економіка України наздожене По

  SMOKE написав:Естественно, что те кто с мозгами не будут воспринимать всерьез бред про 50 лет. Тут за 5 лет никто реально не предскажет, что будет. Если говорить о нашей стране, то она медленно, но уверенно развивается. Если будем достаточно умны и улучшим тренд -Польшу можно догнать за несколько лет.

Занад-то багато - "ЯКЩО".
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:07

Боже, что эти мрази хотят сотворить с Польшей??!!
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Дваждыдвашник
 
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