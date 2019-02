У Мінфіні розповіли, коли економіка України наздожене Польщу

Додано: Пон 18 лют, 2019 13:44

Если IT будет развиваться как сейчас, то через 10 лет в Украине будет 1.5 млн IT-шников и они будут генерировать минимум 40-50 млрд$ валютной выручки. В случае создания продуктового бизнеса до 200 млрд$.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.