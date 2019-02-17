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У Мінфіні розповіли, коли
економіка України наздожене Польщу

У Мінфіні розповіли, коли економіка України наздожене Польщу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:51

SMOKE Как говорил мой товарищ "Фантастика на 3-й полке".

И стати этот бред несет министр финансов и если они таки несут бред, то как с такими министрами кого то можно догнать ? :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:56

Re: У Мінфіні розповіли, коли економіка України наздожене По

  SMOKE написав:Естественно, что те кто с мозгами не будут воспринимать всерьез бред про 50 лет. Тут за 5 лет никто реально не предскажет, что будет. Если говорить о нашей стране, то она медленно, но уверенно развивается. Если будем достаточно умны и улучшим тренд -Польшу можно догнать за несколько лет.

Занад-то багато - "ЯКЩО".
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:07

Боже, что эти мрази хотят сотворить с Польшей??!!
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:37

А я бы сказал, как посмотреть, тут про 50 лет сказано это вообщем по разным показателям, я был в Польше, видел как люди там наши украинцы живут и как поляки тоже видел, если честно я не скажу что наши украинцы живут в Украине намного хуже поляков. Дело в том, что у них зарплаты выше , но и цены в 2-5 раз выше, смотря на что, и по сервису тоже мы мало чем от них отстаем.
alexovik
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:40

Дваждыдвашник

Улыбнуло!!! Жалко Польшу!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:44

Если IT будет развиваться как сейчас, то через 10 лет в Украине будет 1.5 млн IT-шников и они будут генерировать минимум 40-50 млрд$ валютной выручки. В случае создания продуктового бизнеса до 200 млрд$.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:51

  AlifeSoft написав:Если IT будет развиваться как сейчас, то через 10 лет в Украине будет 1.5 млн IT-шников и они будут генерировать минимум 40-50 млрд$ валютной выручки. В случае создания продуктового бизнеса до 200 млрд$.

Сейчас ит специалистов около 180 000. Рост от 2-10% в среднем в ретроспективе. Показатели ДОУ. Если 180 000 будет расти на 10% в год мы получаем 513 000 специалистов. Кто-то тут прогуливал математику :) . Да и в 513 000 специалистов не верится, демографическая яма.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:00

  SMOKE написав:
  Igorten написав:"для того, чтобы догнать Польшу, такую, как она есть сегодня, надо 50 лет" печаль, и это я так понимаю оптимистичный прогноз, естественно, что граждане те что с мозгами будут выезжать из страны.

Естественно, что те кто с мозгами не будут воспринимать всерьез бред про 50 лет. Тут за 5 лет никто реально не предскажет, что будет. Если говорить о нашей стране, то она медленно, но уверенно развивается. Если будем достаточно умны и улучшим тренд -Польшу можно догнать за несколько лет.

GDP per capita (current US$) 2017
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
Poland 13,863.18
Ukraine 2,639.82
Т.е. разница в 5,25 раза - на 425%. Даже если среднедушевой ВВП будет расти в долларах на 10% в год, как сейчас, то потребуется 17 лет. Однако с исчерпанием эффекта базы, ЭТО ОЧЕНЬ МАЛОВЕРОЯТНО,
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:00

  AlifeSoft написав:Если IT будет развиваться как сейчас, то через 10 лет в Украине будет 1.5 млн IT-шников и они будут генерировать минимум 40-50 млрд$ валютной выручки. В случае создания продуктового бизнеса до 200 млрд$.

Остальным через 10 лет не нужно будет работать?.. IT-шники будут генерить им базовый доход. Ну-с ждем.. :wink:
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:30

  AlifeSoft написав:Если IT будет развиваться как сейчас, то через 10 лет в Украине будет 1.5 млн IT-шников и они будут генерировать минимум 40-50 млрд$ валютной выручки. В случае создания продуктового бизнеса до 200 млрд$.

Якщо збережиться тенденція розвитку ІТешніків - то через 3 роки галузь буде зменшуватися.
Але я чув про те, що в цьому році збираються інвестувати в цю галузь в Україні 1,5 млрд долл. Оце ІТешніки заживуть.
jeugen
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  #<12
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