У Мінфіні розповіли, коли економіка України наздожене Польщу

Додано: Пон 18 лют, 2019 13:37

А я бы сказал, как посмотреть, тут про 50 лет сказано это вообщем по разным показателям, я был в Польше, видел как люди там наши украинцы живут и как поляки тоже видел, если честно я не скажу что наши украинцы живут в Украине намного хуже поляков. Дело в том, что у них зарплаты выше , но и цены в 2-5 раз выше, смотря на что, и по сервису тоже мы мало чем от них отстаем.