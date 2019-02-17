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У Мінфіні розповіли, коли
економіка України наздожене Польщу

У Мінфіні розповіли, коли економіка України наздожене Польщу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 16:16

  Волгарь написав:
  SMOKE написав:
  Igorten написав:"для того, чтобы догнать Польшу, такую, как она есть сегодня, надо 50 лет" печаль, и это я так понимаю оптимистичный прогноз, естественно, что граждане те что с мозгами будут выезжать из страны.

Естественно, что те кто с мозгами не будут воспринимать всерьез бред про 50 лет. Тут за 5 лет никто реально не предскажет, что будет. Если говорить о нашей стране, то она медленно, но уверенно развивается. Если будем достаточно умны и улучшим тренд -Польшу можно догнать за несколько лет.

GDP per capita (current US$) 2017
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
Poland 13,863.18
Ukraine 2,639.82
Т.е. разница в 5,25 раза - на 425%. Даже если среднедушевой ВВП будет расти в долларах на 10% в год, как сейчас, то потребуется 17 лет. Однако с исчерпанием эффекта базы, ЭТО ОЧЕНЬ МАЛОВЕРОЯТНО,


Размер теневой экономики страны все еще достаточно высок. Сомневаюсь, что в этих цифрах это учитывается. И уже 17 лет вместо 50.
Удивляет даже не это. Ляпнул человек 50 лет в статье -не 49 , не 28, а именно 50. И пошла покатилась "зрада"))А ведь как верно написал форумчанин выше -среднестатистический поляк живет не намного лучше украинца. Большинство отписавшихся в Польше никогда не были. На форуме даже встречается бред про то, что в Варшаве жить дешевле .чем в Киеве. И ведь верят в эту чушь люди.
SMOKE
 
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