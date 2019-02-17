У Мінфіні розповіли, коли економіка України наздожене Польщу
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Igorten написав:"для того, чтобы догнать Польшу, такую, как она есть сегодня, надо 50 лет" печаль, и это я так понимаю оптимистичный прогноз, естественно, что граждане те что с мозгами будут выезжать из страны.
Естественно, что те кто с мозгами не будут воспринимать всерьез бред про 50 лет. Тут за 5 лет никто реально не предскажет, что будет. Если говорить о нашей стране, то она медленно, но уверенно развивается. Если будем достаточно умны и улучшим тренд -Польшу можно догнать за несколько лет.
GDP per capita (current US$) 2017 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD Poland 13,863.18 Ukraine 2,639.82 Т.е. разница в 5,25 раза - на 425%. Даже если среднедушевой ВВП будет расти в долларах на 10% в год, как сейчас, то потребуется 17 лет. Однако с исчерпанием эффекта базы, ЭТО ОЧЕНЬ МАЛОВЕРОЯТНО,
Размер теневой экономики страны все еще достаточно высок. Сомневаюсь, что в этих цифрах это учитывается. И уже 17 лет вместо 50. Удивляет даже не это. Ляпнул человек 50 лет в статье -не 49 , не 28, а именно 50. И пошла покатилась "зрада"))А ведь как верно написал форумчанин выше -среднестатистический поляк живет не намного лучше украинца. Большинство отписавшихся в Польше никогда не были. На форуме даже встречается бред про то, что в Варшаве жить дешевле .чем в Киеве. И ведь верят в эту чушь люди.