У Мінфіні розповіли, коли економіка України наздожене Польщу
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Igorten написав:"для того, чтобы догнать Польшу, такую, как она есть сегодня, надо 50 лет" печаль, и это я так понимаю оптимистичный прогноз, естественно, что граждане те что с мозгами будут выезжать из страны.
Естественно, что те кто с мозгами не будут воспринимать всерьез бред про 50 лет. Тут за 5 лет никто реально не предскажет, что будет. Если говорить о нашей стране, то она медленно, но уверенно развивается. Если будем достаточно умны и улучшим тренд -Польшу можно догнать за несколько лет.
GDP per capita (current US$) 2017 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD Poland 13,863.18 Ukraine 2,639.82 Т.е. разница в 5,25 раза - на 425%. Даже если среднедушевой ВВП будет расти в долларах на 10% в год, как сейчас, то потребуется 17 лет. Однако с исчерпанием эффекта базы, ЭТО ОЧЕНЬ МАЛОВЕРОЯТНО,
Размер теневой экономики страны все еще достаточно высок. Сомневаюсь, что в этих цифрах это учитывается. И уже 17 лет вместо 50. Удивляет даже не это. Ляпнул человек 50 лет в статье -не 49 , не 28, а именно 50. И пошла покатилась "зрада"))А ведь как верно написал форумчанин выше -среднестатистический поляк живет не намного лучше украинца. Большинство отписавшихся в Польше никогда не были. На форуме даже встречается бред про то, что в Варшаве жить дешевле .чем в Киеве. И ведь верят в эту чушь люди.
SMOKE написав: Размер теневой экономики страны все еще достаточно высок. Сомневаюсь, что в этих цифрах это учитывается. И уже 17 лет вместо 50. Удивляет даже не это. Ляпнул человек 50 лет в статье -не 49 , не 28, а именно 50. И пошла покатилась "зрада"))А ведь как верно написал форумчанин выше -среднестатистический поляк живет не намного лучше украинца. Большинство отписавшихся в Польше никогда не были. На форуме даже встречается бред про то, что в Варшаве жить дешевле .чем в Киеве. И ведь верят в эту чушь люди.
Почему нет? Варшава она ведь разная, в Киеве в разных районах тоже жить можно по-разному.
GDP per capita (current US$) 2017 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD Poland 13,863.18 Ukraine 2,639.82 Т.е. разница в 5,25 раза - на 425%. Даже если среднедушевой ВВП будет расти в долларах на 10% в год, как сейчас, то потребуется 17 лет. Однако с исчерпанием эффекта базы, ЭТО ОЧЕНЬ МАЛОВЕРОЯТНО,[/quote] Размер теневой экономики страны все еще достаточно высок. Сомневаюсь, что в этих цифрах это учитывается. И уже 17 лет вместо 50. Удивляет даже не это. Ляпнул человек 50 лет в статье -не 49 , не 28, а именно 50. И пошла покатилась "зрада"))А ведь как верно написал форумчанин выше -среднестатистический поляк живет не намного лучше украинца. Большинство отписавшихся в Польше никогда не были. На форуме даже встречается бред про то, что в Варшаве жить дешевле .чем в Киеве. И ведь верят в эту чушь люди.[/quote] Конечно, ЭТО - не учитывается. Но в реале в ВВП из теневой экономики не входит всего 5-6 млрд. долларов в год - сальдо поступлений в/из Украины. Никаких скрытых статей в ВВП нет, ведь его подсчет представляет собой баланс произведенной и потребленной добавленных стоимостей, и дисбаланс сразу же проявился бы. 10% рост в долларах - ЭКСТРЕМАЛЬНО ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ, обусловленный эффектом базы, т.е. чрезвычайно низким объемом нынешнего ВВП. При размере в 112 млрд. прирост на 10 млрд. в год дает 10-ти процентный рост, при объеме 200 млрд. - 5-ти процентный. Кроме того, не следует забывать, что через 25-30 лет (когда среднедушевой номинальный ВВП достигнет нынешнего польского), доллар будет по ППС стоить макисмум 50% от нынешнего, а возможно и 1/3.
Украина заняла 62-е место в рейтинге со 102,34 балла (в прошлом году — 57-е место с 95,96 балла). Перед ней расположился Таиланд (103,26). На 63-й позиции Гонконг (100,90). / Numbeo. По уровню коррупции в Украина заняла 120 место в рейтинге и разделила вместе с тремя африканскими странами: Либерией, Мали и Малави / Transparency International. При такой ситуации с коррупцией в Украине, догонять Польшу придется не одно десятилетие.
SMOKE написав:Естественно, что те кто с мозгами не будут воспринимать всерьез бред про 50 лет. Тут за 5 лет никто реально не предскажет, что будет. Если говорить о нашей стране, то она медленно, но уверенно развивается.
"Развиваться" темпами ниже среднемировых, при достигнутом уровне развития, это значит отставать и деградировать!!!
SMOKE написав:А ведь как верно написал форумчанин выше -среднестатистический поляк живет не намного лучше украинца. Большинство отписавшихся в Польше никогда не были. На форуме даже встречается бред про то, что в Варшаве жить дешевле .чем в Киеве. И ведь верят в эту чушь люди.
Это ты б**, умник, расскажи тем миллионам украинцев которые, побросав все, перебрались в Польшу работать и жить((( И где вы беретесь такие "информированные"
Востаннє редагувалось Cris в Пон 18 лют, 2019 17:33, всього редагувалось 1 раз.
Волгарь написав:GDP per capita (current US$) 2017 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD Poland 13,863.18 Ukraine 2,639.82 Т.е. разница в 5,25 раза - на 425%. Даже если среднедушевой ВВП будет расти в долларах на 10% в год, как сейчас, то потребуется 17 лет. Однако с исчерпанием эффекта базы, ЭТО ОЧЕНЬ МАЛОВЕРОЯТНО
Кого цікавить якийсь ефемерний ВВП, якщо всі міряються зарплатами в доларах і в ППС на душу. От і порахуйте, через скільки років ми наздоженемо Польшу, якщо доларова зарплата буде зростати на 10% в рік. Можу звангувати, що, через 5 років, середня в доларах в нас буде $500-600. Далі, щоб зростати, потрібно вступати в ЄС.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...