У Мінфіні розповіли, коли економіка України наздожене Польщу

Додано: Пон 18 лют, 2019 16:25

GDP per capita (current US$) 2017

Poland 13,863.18

Ukraine 2,639.82

Т.е. разница в 5,25 раза - на 425%. Даже если среднедушевой ВВП будет расти в долларах на 10% в год, как сейчас, то потребуется 17 лет. Однако с исчерпанием эффекта базы, ЭТО ОЧЕНЬ МАЛОВЕРОЯТНО,[/quote]Размер теневой экономики страны все еще достаточно высок. Сомневаюсь, что в этих цифрах это учитывается. И уже 17 лет вместо 50.Удивляет даже не это. Ляпнул человек 50 лет в статье -не 49 , не 28, а именно 50. И пошла покатилась "зрада"))А ведь как верно написал форумчанин выше -среднестатистический поляк живет не намного лучше украинца. Большинство отписавшихся в Польше никогда не были. На форуме даже встречается бред про то, что в Варшаве жить дешевле .чем в Киеве. И ведь верят в эту чушь люди.[/quote]Конечно, ЭТО - не учитывается. Но в реале в ВВП из теневой экономики не входит всего 5-6 млрд. долларов в год - сальдо поступлений в/из Украины.Никаких скрытых статей в ВВП нет, ведь его подсчет представляет собой баланс произведенной и потребленной добавленных стоимостей, и дисбаланс сразу же проявился бы.10% рост в долларах - ЭКСТРЕМАЛЬНО ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ, обусловленный эффектом базы, т.е. чрезвычайно низким объемом нынешнего ВВП. При размере в 112 млрд. прирост на 10 млрд. в год дает 10-ти процентный рост, при объеме 200 млрд. - 5-ти процентный. Кроме того, не следует забывать, что через 25-30 лет (когда среднедушевой номинальный ВВП достигнет нынешнего польского), доллар будет по ППС стоить макисмум 50% от нынешнего, а возможно и 1/3.