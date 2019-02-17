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У Мінфіні розповіли, коли
економіка України наздожене Польщу

У Мінфіні розповіли, коли економіка України наздожене Польщу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:02

Re: У Мінфіні розповіли, коли економіка України наздожене По

  zРадио написав:Как видим, ни в одном временном интервале Украина не демонстрирует темпов прироста выше польских, в том числе в последние 2 года "невиданных реформ и международной поддержки", на которые не пришлось ни одного катаклизма, ни внешнего, ни внутреннего (Маркарова соврала). А если смотреть среднесрочно - пятилетка и десятилетка - экономика Польши растет, без преувеличения, НА ПОРЯДОК быстрее.

http://texty.org.ua/pg/news/donnasol/re ... _maksymumu
Там є графік реальних зарплат в Україні по рокам. За 10 років десь по 4%.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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