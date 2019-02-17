У Мінфіні розповіли, коли економіка України наздожене Польщу
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
zРадио написав:Как видим, ни в одном временном интервале Украина не демонстрирует темпов прироста выше польских, в том числе в последние 2 года "невиданных реформ и международной поддержки", на которые не пришлось ни одного катаклизма, ни внешнего, ни внутреннего (Маркарова соврала). А если смотреть среднесрочно - пятилетка и десятилетка - экономика Польши растет, без преувеличения, НА ПОРЯДОК быстрее.