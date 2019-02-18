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У Мінфіні розповіли, коли
економіка України наздожене Польщу

У Мінфіні розповіли, коли економіка України наздожене Польщу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:02

Re: У Мінфіні розповіли, коли економіка України наздожене По

  zРадио написав:Как видим, ни в одном временном интервале Украина не демонстрирует темпов прироста выше польских, в том числе в последние 2 года "невиданных реформ и международной поддержки", на которые не пришлось ни одного катаклизма, ни внешнего, ни внутреннего (Маркарова соврала). А если смотреть среднесрочно - пятилетка и десятилетка - экономика Польши растет, без преувеличения, НА ПОРЯДОК быстрее.

http://texty.org.ua/pg/news/donnasol/re ... _maksymumu
Там є графік реальних зарплат в Україні по рокам. За 10 років десь по 4%.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:43

Я не знаю, на каком основании она говорит около 50 лет. Вы можете сказать любое количество лет. Мы были на более или менее одном уровне в 1991 году. Нам потребовалось 28 лет, чтобы достичь сегодняшнего уровня. Вам может занять это 50, или 20, а также и 100 ...! Все возможные цифры - кто знает, что будет в ближайшие годы? На Украине и в мире ...? ))
kol61
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 23:51

  kol61 написав:alexovik Сегодня 18/02/2019. Магазин Biedronka - Катовице:
Хлеб (500 г) - 1,59 зл. - 11,2 грн.
Молока 1л (3,2%) - 1,99 зл - 14 гривен
свинина 1 кг - 8,99 зл - 63,5 гривен
фарш из индейки (500г) - 4,99 зл - 25,3 гривны
куриное филе 1 кг - 11,95 злотых - 84,60 гривен
твердый сыр гaуда 1 кг - 16,95 зл - 120 гривен
апельсины 1 кг - 2,45 зл. - 17,3 грн.
сливочное масло 200 г (82%) - 4,45 зл. - 31,5 грн.
3 кг картофеля - 4,95 зл - 35 гривен
Что еще хочешь знать?


Поберегите мои нервы :) Будем считать, что я этого не видел ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 08:10

  SMOKE написав:А ведь как верно написал форумчанин выше -среднестатистический поляк живет не намного лучше украинца. Большинство отписавшихся в Польше никогда не были. На форуме даже встречается бред про то, что в Варшаве жить дешевле .чем в Киеве. И ведь верят в эту чушь люди.

С одной стороны на Украине живут не хуже, а даже лучше не только чем в Польше, но и в США. Просто не всегда всё надо мерить зарплатами и ценами на футболку, молоко или телефон. Например моя дочь раньше говорила что мы живём лучше чем они в Германии. Но потом она вышла замуж и жизнь наладилась. А вот пускай теперь те кто уехал (из мужиков) в США попробуют там устроить свою личную жизнь и с долгами рассчитаются, про которые никто из блогеров хвалящих жизнь за бугром не рассказывают. А стать банкротом там плёвое дело, чуть оступился и .опа. А привезенная жена с Украины может через год сбежать оставив голого.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 09:26

  Попаданец написав: а даже лучше не только чем в Польше, но и в США..
не мерьте все деньгами и долгами. Люди тикают туда не только за ними. Есть понятие - качество жизни, для нас оно не достижимо. Кажется, навсегда.
при прочих равных, для специалиста в своей сфере, будь то профессиональный сантехник, строитель, инженер все равно лучше там по деньгам в том числе. Есть проблемы на старте: ассимиляция, языки, работа. Если задача - сделать будущее детей повеселее, то выбора практически нет
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 12:57

  sequence написав:
  Попаданец написав: а даже лучше не только чем в Польше, но и в США..
не мерьте все деньгами и долгами. Люди тикают туда не только за ними. Есть понятие - качество жизни, для нас оно не достижимо. Кажется, навсегда.
при прочих равных, для специалиста в своей сфере, будь то профессиональный сантехник, строитель, инженер все равно лучше там по деньгам в том числе. Есть проблемы на старте: ассимиляция, языки, работа. Если задача - сделать будущее детей повеселее, то выбора практически нет

Да ерунда это все. Качество жизни -включает в себя возможность видеть и общаться со своими родными, жить в комфортной для себя обстановке, ходить в любимые с детства места, на шашлыки с друзьями на любимую речку/дачу, путешествовать, растить детей и т.д. Все это можно делать в Украине и перспективы пока позитивные. Так зачем куда-то ехать лимитой и тратить лучшие годы на ассимиляцию. Как говорит мой друг -"я и здесь могу камембер купить и к врачу по страховке сходить. Не совок кажется. Все друзья и близкие здесь. Зачем куда-то переть". И это человек посетивший большое кол-во стран.
Каждому свое. Я могу понять людей , которых здесь ничего не держит -ни семьи, ни родителей, ни друзей, ни работы. Тогда какая разница -где жить.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 13:15

  SMOKE написав:..возможность видеть и общаться со своими родными, жить в комфортной для себя обстановке, ходить в любимые с детства места, на шашлыки с друзьями на любимую речку/дачу..
чо та напомнило: "солнце, небо голубое, это все мое - родное.." :) наверно, именно поэтому множество вполне обеспеченных и успешных людей остаются. А многие валят - депопуляция детектед. Однако, это все дикий оффтоп, хватит
sequence
 
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