У Мінфіні розповіли, коли економіка України наздожене Польщу
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zРадио написав:Как видим, ни в одном временном интервале Украина не демонстрирует темпов прироста выше польских, в том числе в последние 2 года "невиданных реформ и международной поддержки", на которые не пришлось ни одного катаклизма, ни внешнего, ни внутреннего (Маркарова соврала). А если смотреть среднесрочно - пятилетка и десятилетка - экономика Польши растет, без преувеличения, НА ПОРЯДОК быстрее.
Я не знаю, на каком основании она говорит около 50 лет. Вы можете сказать любое количество лет. Мы были на более или менее одном уровне в 1991 году. Нам потребовалось 28 лет, чтобы достичь сегодняшнего уровня. Вам может занять это 50, или 20, а также и 100 ...! Все возможные цифры - кто знает, что будет в ближайшие годы? На Украине и в мире ...? ))
SMOKE написав:А ведь как верно написал форумчанин выше -среднестатистический поляк живет не намного лучше украинца. Большинство отписавшихся в Польше никогда не были. На форуме даже встречается бред про то, что в Варшаве жить дешевле .чем в Киеве. И ведь верят в эту чушь люди.
С одной стороны на Украине живут не хуже, а даже лучше не только чем в Польше, но и в США. Просто не всегда всё надо мерить зарплатами и ценами на футболку, молоко или телефон. Например моя дочь раньше говорила что мы живём лучше чем они в Германии. Но потом она вышла замуж и жизнь наладилась. А вот пускай теперь те кто уехал (из мужиков) в США попробуют там устроить свою личную жизнь и с долгами рассчитаются, про которые никто из блогеров хвалящих жизнь за бугром не рассказывают. А стать банкротом там плёвое дело, чуть оступился и .опа. А привезенная жена с Украины может через год сбежать оставив голого.
Попаданец написав: а даже лучше не только чем в Польше, но и в США..
не мерьте все деньгами и долгами. Люди тикают туда не только за ними. Есть понятие - качество жизни, для нас оно не достижимо. Кажется, навсегда. при прочих равных, для специалиста в своей сфере, будь то профессиональный сантехник, строитель, инженер все равно лучше там по деньгам в том числе. Есть проблемы на старте: ассимиляция, языки, работа. Если задача - сделать будущее детей повеселее, то выбора практически нет
Попаданец написав: а даже лучше не только чем в Польше, но и в США..
не мерьте все деньгами и долгами. Люди тикают туда не только за ними. Есть понятие - качество жизни, для нас оно не достижимо. Кажется, навсегда. при прочих равных, для специалиста в своей сфере, будь то профессиональный сантехник, строитель, инженер все равно лучше там по деньгам в том числе. Есть проблемы на старте: ассимиляция, языки, работа. Если задача - сделать будущее детей повеселее, то выбора практически нет
Да ерунда это все. Качество жизни -включает в себя возможность видеть и общаться со своими родными, жить в комфортной для себя обстановке, ходить в любимые с детства места, на шашлыки с друзьями на любимую речку/дачу, путешествовать, растить детей и т.д. Все это можно делать в Украине и перспективы пока позитивные. Так зачем куда-то ехать лимитой и тратить лучшие годы на ассимиляцию. Как говорит мой друг -"я и здесь могу камембер купить и к врачу по страховке сходить. Не совок кажется. Все друзья и близкие здесь. Зачем куда-то переть". И это человек посетивший большое кол-во стран. Каждому свое. Я могу понять людей , которых здесь ничего не держит -ни семьи, ни родителей, ни друзей, ни работы. Тогда какая разница -где жить.
SMOKE написав:..возможность видеть и общаться со своими родными, жить в комфортной для себя обстановке, ходить в любимые с детства места, на шашлыки с друзьями на любимую речку/дачу..
чо та напомнило: "солнце, небо голубое, это все мое - родное.." наверно, именно поэтому множество вполне обеспеченных и успешных людей остаются. А многие валят - депопуляция детектед. Однако, это все дикий оффтоп, хватит