У Мінфіні розповіли, коли економіка України наздожене Польщу

Додано: Вів 19 лют, 2019 23:44

kol61 Ну во-первых, магазин "Бедренка" в Польше , это как у нас АТБ, где цены самые низкие и соответственно качество продуктов далеко невысокое. Вы приведите пример цен с магазина Керфур и других.

Цены на алкоголь и сигареты раза в 4 дороже украинских. Хлеб тоже есть разный в основном он минимум в 2 раза дороже украинского. Вода минеральная также дороже минимум в 2 раза. Потом возьмем сферу услуг: в Польще медицина 400 грн только консультация стоматолога без работы, также в остальном прием любого врача также как и лекарства в аптеце стоят минимум раз в 3-5 раз дороже украинского. Парикхмахерская, СТО (работа ремонта и запчасти), парковки, аренда квартиры это все стоит также в 3-5 раз больше украинского. Также очень важно, проезд в автобусе или трамвае стоит 30 грн (макс 40 минут) в одной поездке, проезд сидячий или стоячий в электричке или в автобусе междугороднем примерно 30 злотых 100 км это 230 грн. Во сколько раз больше стоит проезд в Польше?? Бензин стоит 1,1 евро за л 95. Страховка автоцивиклка в 10 раз дороже украинской. Там машину хорошую нереально найти, потому что поляки, а особенно украинцы живущие там не хотят ее ремонтировать, ездят до последнего, т.к. ремонт ее любой очень дорогой. Я уже не говорю о том, что если в Польше человек звонит и вызывает скорую помощь, то они постараются чтобы человек сам добрался на такси до больницы, лишний раз не приедут на скорой, даже если у человека есть соцпакет страховой.

Так что Вы, kol61, ценами в Бедренке на мясо и молоко, которое похоже на наши цены не показываете все фактическое различие, я могу шире показать разницу и могу сказать что в Украине жить даже выгоднее чем-то.

Одну могу сказать что в Польше все люди платят по белому налоги полностью белая зарплата, даже когда сдают квартиру в аренду с полной суммы платят налог государству. Процент налогов у них тоже больше, чем у Украины (23% НДС, а у нас 20%, по зарплате тоже выше). За счет большей уплаты налогов у них средств на пенсии и на развитие общее больше намного поэтому и развиваются как государство, а у нас в большинстве все в тени сидят, и думают как бы побольше государство заплатило мне, а я бы поменьше заплатил налогов. У них даже дома лицензионное программное обеспечение на компьютерах везде.