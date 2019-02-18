У Мінфіні розповіли, коли економіка України наздожене Польщу
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zРадио написав:Как видим, ни в одном временном интервале Украина не демонстрирует темпов прироста выше польских, в том числе в последние 2 года "невиданных реформ и международной поддержки", на которые не пришлось ни одного катаклизма, ни внешнего, ни внутреннего (Маркарова соврала). А если смотреть среднесрочно - пятилетка и десятилетка - экономика Польши растет, без преувеличения, НА ПОРЯДОК быстрее.
Я не знаю, на каком основании она говорит около 50 лет. Вы можете сказать любое количество лет. Мы были на более или менее одном уровне в 1991 году. Нам потребовалось 28 лет, чтобы достичь сегодняшнего уровня. Вам может занять это 50, или 20, а также и 100 ...! Все возможные цифры - кто знает, что будет в ближайшие годы? На Украине и в мире ...? ))
SMOKE написав:А ведь как верно написал форумчанин выше -среднестатистический поляк живет не намного лучше украинца. Большинство отписавшихся в Польше никогда не были. На форуме даже встречается бред про то, что в Варшаве жить дешевле .чем в Киеве. И ведь верят в эту чушь люди.
С одной стороны на Украине живут не хуже, а даже лучше не только чем в Польше, но и в США. Просто не всегда всё надо мерить зарплатами и ценами на футболку, молоко или телефон. Например моя дочь раньше говорила что мы живём лучше чем они в Германии. Но потом она вышла замуж и жизнь наладилась. А вот пускай теперь те кто уехал (из мужиков) в США попробуют там устроить свою личную жизнь и с долгами рассчитаются, про которые никто из блогеров хвалящих жизнь за бугром не рассказывают. А стать банкротом там плёвое дело, чуть оступился и .опа. А привезенная жена с Украины может через год сбежать оставив голого.
Попаданец написав: а даже лучше не только чем в Польше, но и в США..
не мерьте все деньгами и долгами. Люди тикают туда не только за ними. Есть понятие - качество жизни, для нас оно не достижимо. Кажется, навсегда. при прочих равных, для специалиста в своей сфере, будь то профессиональный сантехник, строитель, инженер все равно лучше там по деньгам в том числе. Есть проблемы на старте: ассимиляция, языки, работа. Если задача - сделать будущее детей повеселее, то выбора практически нет
Попаданец написав: а даже лучше не только чем в Польше, но и в США..
не мерьте все деньгами и долгами. Люди тикают туда не только за ними. Есть понятие - качество жизни, для нас оно не достижимо. Кажется, навсегда. при прочих равных, для специалиста в своей сфере, будь то профессиональный сантехник, строитель, инженер все равно лучше там по деньгам в том числе. Есть проблемы на старте: ассимиляция, языки, работа. Если задача - сделать будущее детей повеселее, то выбора практически нет
Да ерунда это все. Качество жизни -включает в себя возможность видеть и общаться со своими родными, жить в комфортной для себя обстановке, ходить в любимые с детства места, на шашлыки с друзьями на любимую речку/дачу, путешествовать, растить детей и т.д. Все это можно делать в Украине и перспективы пока позитивные. Так зачем куда-то ехать лимитой и тратить лучшие годы на ассимиляцию. Как говорит мой друг -"я и здесь могу камембер купить и к врачу по страховке сходить. Не совок кажется. Все друзья и близкие здесь. Зачем куда-то переть". И это человек посетивший большое кол-во стран. Каждому свое. Я могу понять людей , которых здесь ничего не держит -ни семьи, ни родителей, ни друзей, ни работы. Тогда какая разница -где жить.
SMOKE написав:..возможность видеть и общаться со своими родными, жить в комфортной для себя обстановке, ходить в любимые с детства места, на шашлыки с друзьями на любимую речку/дачу..
чо та напомнило: "солнце, небо голубое, это все мое - родное.." наверно, именно поэтому множество вполне обеспеченных и успешных людей остаются. А многие валят - депопуляция детектед. Однако, это все дикий оффтоп, хватит
kol61 Ну во-первых, магазин "Бедренка" в Польше , это как у нас АТБ, где цены самые низкие и соответственно качество продуктов далеко невысокое. Вы приведите пример цен с магазина Керфур и других. Цены на алкоголь и сигареты раза в 4 дороже украинских. Хлеб тоже есть разный в основном он минимум в 2 раза дороже украинского. Вода минеральная также дороже минимум в 2 раза. Потом возьмем сферу услуг: в Польще медицина 400 грн только консультация стоматолога без работы, также в остальном прием любого врача также как и лекарства в аптеце стоят минимум раз в 3-5 раз дороже украинского. Парикхмахерская, СТО (работа ремонта и запчасти), парковки, аренда квартиры это все стоит также в 3-5 раз больше украинского. Также очень важно, проезд в автобусе или трамвае стоит 30 грн (макс 40 минут) в одной поездке, проезд сидячий или стоячий в электричке или в автобусе междугороднем примерно 30 злотых 100 км это 230 грн. Во сколько раз больше стоит проезд в Польше?? Бензин стоит 1,1 евро за л 95. Страховка автоцивиклка в 10 раз дороже украинской. Там машину хорошую нереально найти, потому что поляки, а особенно украинцы живущие там не хотят ее ремонтировать, ездят до последнего, т.к. ремонт ее любой очень дорогой. Я уже не говорю о том, что если в Польше человек звонит и вызывает скорую помощь, то они постараются чтобы человек сам добрался на такси до больницы, лишний раз не приедут на скорой, даже если у человека есть соцпакет страховой. Так что Вы, kol61, ценами в Бедренке на мясо и молоко, которое похоже на наши цены не показываете все фактическое различие, я могу шире показать разницу и могу сказать что в Украине жить даже выгоднее чем-то. Одну могу сказать что в Польше все люди платят по белому налоги полностью белая зарплата, даже когда сдают квартиру в аренду с полной суммы платят налог государству. Процент налогов у них тоже больше, чем у Украины (23% НДС, а у нас 20%, по зарплате тоже выше). За счет большей уплаты налогов у них средств на пенсии и на развитие общее больше намного поэтому и развиваются как государство, а у нас в большинстве все в тени сидят, и думают как бы побольше государство заплатило мне, а я бы поменьше заплатил налогов. У них даже дома лицензионное программное обеспечение на компьютерах везде.
alexovik написав:kol61 Ну во-первых, магазин "Бедренка" в Польше , это как у нас АТБ, где цены самые низкие и соответственно качество продуктов далеко невысокое. Вы приведите пример цен с магазина Керфур и других. Цены на алкоголь и сигареты раза в 4 дороже украинских. Хлеб тоже есть разный в основном он минимум в 2 раза дороже украинского. Вода минеральная также дороже минимум в 2 раза. Потом возьмем сферу услуг: в Польще медицина 400 грн только консультация стоматолога без работы, также в остальном прием любого врача также как и лекарства в аптеце стоят минимум раз в 3-5 раз дороже украинского. Парикхмахерская, СТО (работа ремонта и запчасти), парковки, аренда квартиры это все стоит также в 3-5 раз больше украинского. Также очень важно, проезд в автобусе или трамвае стоит 30 грн (макс 40 минут) в одной поездке, проезд сидячий или стоячий в электричке или в автобусе междугороднем примерно 30 злотых 100 км это 230 грн. Во сколько раз больше стоит проезд в Польше?? Бензин стоит 1,1 евро за л 95. Страховка автоцивиклка в 10 раз дороже украинской. Там машину хорошую нереально найти, потому что поляки, а особенно украинцы живущие там не хотят ее ремонтировать, ездят до последнего, т.к. ремонт ее любой очень дорогой. Я уже не говорю о том, что если в Польше человек звонит и вызывает скорую помощь, то они постараются чтобы человек сам добрался на такси до больницы, лишний раз не приедут на скорой, даже если у человека есть соцпакет страховой. Так что Вы, kol61, ценами в Бедренке на мясо и молоко, которое похоже на наши цены не показываете все фактическое различие, я могу шире показать разницу и могу сказать что в Украине жить даже выгоднее чем-то. Одну могу сказать что в Польше все люди платят по белому налоги полностью белая зарплата, даже когда сдают квартиру в аренду с полной суммы платят налог государству. Процент налогов у них тоже больше, чем у Украины (23% НДС, а у нас 20%, по зарплате тоже выше). За счет большей уплаты налогов у них средств на пенсии и на развитие общее больше намного поэтому и развиваются как государство, а у нас в большинстве все в тени сидят, и думают как бы побольше государство заплатило мне, а я бы поменьше заплатил налогов. У них даже дома лицензионное программное обеспечение на компьютерах везде.
Щось Ви забрехалися. Перше на що я звернув увагу - це податок з з/п - вкажіть реальний відсоток, або їх градацію. Друге - це невідповідність інформації від Вас - та наших національьних трендів (поїздки в Польшу для купівлі одягу, продуктів, ліків та техніки). І в результаті цих трендів - загальний чек нижчий за наш. Мені здається, що саме для цих потреб і придумали потяг з Києва в Польщу. Маю багато знайомих - які їздять ним на вихідних в Польшу, аби скупитися провіантом. Тепер порівняння цін в Ашанах: https://www.auchandirect.pl/auchan-warszawa/pl/produkty-swieze https://auchan.zakaz.ua/uk - Яйця Україна - від 1,82грн - Яйця Польща - від 0,37зл (2,59грн) - Молоко 3,2% 1л Тетрапак Україна - від 23,90грн - Молоко 3,2% 1л Тетрапак Польща - від 2,08зл (14,60грн) - Масло 82% 200г Україна - від 39,50грн - Масло 82% 200г Польща - від 5,00зл (35,00грн) - Свинячі реберця Україна - 113,95грн/кг - Свинячі реберця Польща - 21,98зл (153,89грн) - Свиняча Гомілка без кістки Україна - 124,95грн/кг - Свиняча Гомілка без кістки Польща - 16,84зл (117,88грн) - Хліб Україна - від 10,00грн/500гр - Хліб Польща - від 3,19зл/500гр (22,35грн) Більш детально можете перевіряти самі. Як видно з проведеного порівняння - ціни на необхідні товари - +- такі ж як і у нас. А якщо порівнятии з купівельною спроможністтю - я в шоці. І додатково хочу сказати, що там постійно стежать за якісттю товарів. До речі - на сайті польського Ашану не пускає на закладку алкоголь без підтвердження віку шляхом реєстрації.