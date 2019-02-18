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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Пон 18 лют, 2019 13:34 Итоги: Прогнозы 18.02.19



Цены на импорт в США в январе упали третий месяц подряд, снижение составило 0,5% м/м, сообщило Министерство труда США.

Экономисты ожидали, что падение цен будет 0,3%. За год цены на импорт снизились на 1,7% - упали максимально с августа 2016 года. Подорожали только капитальные товары 0,1%. Цены на природный газ упали на 44% м/м, самое значение падение с 1994 года. Цены на импорт без учета нефти в январе снизились на 0,7% м/м - максимально с марта 2009 года. Цены на экспорт в январе снижались третий месяц подряд -0,6% м/м и -0,2% г/г.



Президент США Трамп, возможно, отодвинет дату введения новых тарифов на импорт из Китая.



Высказывания президента США Трампа:

- Я люблю тарифы. Мы берем миллиарды от тарифов;

- Думает о том, чтобы лидеры демократов имели право голоса на переговорах с Китаем;

- Хотелось бы увидеть серьезную иммиграционную реформу, а не просто стену;

- Торговля с Китаем очень сложная;

- Есть вероятность, что я отодвину дату введения тарифов.

- (Экономический) рост вносит вклад в более низкий дефицит внешней торговли;

- Обама был готов начать большую войну с Северной Кореей;

- У меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном.



Высказывания президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика.



- Не видно свидетельств, что экономика США замедляется быстрее, чем ожидалось, по-прежнему ожидает роста немного выше тренда;

- Он не имеет пока жесткой цифровой цели по уместному размеру баланса ФРС;

- Не ожидает, что потребление будет в этом году столь же сильно, как в прошлом; некоторое сокращение потребительских расходов не является неожиданным;

- Ожидает экономического роста в этом году 2,3-2,5%, выше тренда, который немного ниже 2%;

- Денежная политика немного не нейтральна, но нет спешки снова изменять политику; видит одно повышение ставки в этом году.



США, ФРС, Брейнард: Федрезерву необходимо остановить сокращение баланса к концу 2019 года.



Федрезерву необходимо остановить сокращение баланса к концу 2019 года, сказала член совета управляющих регулятора Лейл Брейнард, указав на то, что портфель облигаций центробанка в конечном итоге может остаться значительно выше, чем ожидалось всего несколько месяцев назад.

«Процесс нормализации баланса действительно выполнил те задачи, которые должен был», - сказала Брейнард в своем интервью, добавив, что не хотела бы, чтобы этот инструмент, использование которого приводит к ужесточению финансовых условий, действовал вразрез с политикой в отношении ставок.



ФРС по итогам январского заседания оставила ставки без изменений и сообщила, что будет терпеливой в отношении их возможного повышения в текущем году.

Сокращение баланса регулятора, объем которого сейчас составляет 4 триллиона долларов, «необходимо завершить позднее в текущем году», сказала Брейнард.

ФРС начала сокращать баланс с почти $4,5 триллиона в октябре 2017 года и рассчитывала, что этот процесс займет несколько лет. Однако, несмотря на укрепление экономики и постепенное повышение ставок ФРС, сокращение баланса все чаще подвергалось критике. Опубликованное в феврале исследование Федерального резервного банка Канзас-Сити показало, что сокращение портфеля облигаций регулятором оказывает повышательное давление на стоимость заимствований, что может убедить центробанк остановить этот процесс раньше, чем планировалось.

Брейнард назвала перспективы американской экономики «устойчивыми», но отметила усиление понижательных рисков, среди которых - замедление экономического роста в Китае и Европе, а также неопределенность в торговле.



Societe General понижает свой прогноз по ФРС.



Аналитики Societe General понизили свой прогноз по ожиданиям повышения ставки ФРС в 2019 году. Теперь в банке ожидают, что ФРС не будет менять свою процентную ставку в течение всего 2019 года. Ранее ожидалось двухкратное повышение ставки.



Вильерой (ЕЦБ): Замедление экономики еврозоны значительно.



Замедление европейской экономики является «значительным», и Европейский центральный банк может изменить свое руководство по процентным ставкам, если станет ясно, что ситуация не временная, - заявил член Совета управляющих ЕЦБ Франсуа Вильерой де Гальо.

Степень слабости в конце 2018 года застала ЕЦБ врасплох: Италия вступила в рецессию, а Германия едва избежала той же участи.

На вопрос испанской газете El Pais, уменьшают ли плохие экономические данные вероятность повышения ставок после лета, Вильерой сказал, что ЕЦБ будет смотреть на цифры. «Ключевой вопрос будет, если замедление будет временным - с отскоком в этом году - или более продолжительным», - сказал он.

Вильерой сказал в интервью, что ЕЦБ может быть «чрезвычайно эффективным», используя три инструмента, включая инструменты для увеличения ликвидности для банков, а также покупки активов и процентные ставки.

Вильерой заявил, что главной проблемой, стоящей перед экономикой еврозоны, является глобальная политическая неопределенность. Это вредит Германии больше, чем другим европейским странам, таким как Франция и Испания, где экономики больше полагаются на внутренний спрос, который является устойчивым, - сказал он.



Рен (ЕЦБ): Экономика еврозоны слабеет .



Недавние данные указывают на ослабление экономики еврозоны. Об этом в воскресенье деловой газете Handelsblatt в Германии заявил Олли Рен из Европейского центрального банка, добавив, что процентные ставки будут оставаться на текущем уровне, пока не будут достигнуты цели денежно-кредитной политики.

«Да, самые последние данные указывают на ослабление экономики», - сказал глава финского центрального банка Рен. Он объяснил это большей неопределенностью за пределами еврозоны, такой как торговый конфликт между США и Китаем.

Отвечая на вопрос об изменении ожиданий рынка относительно будущих повышений ставок, которые будут перенесены на более поздний период в 2020 году, Рен сказал: «Я не комментирую изменения на рынке. Но наша ориентация на монетарную политику ясна. Мы сказали, что ставки будут на своем нынешнем уровне, пока мы не достигнем цели нашей денежно-кредитной политики».



Brexit: Сроки выхода Британии из Евросоюза могут быть продлены до конца июня.



Сроки выхода Великобритании из Евросоюза могут быть продлены до конца июня в случае, если Великобритания обратится с запросом на пролонгацию периода действия статьи 50 лиссабонского договора. Об этом заявил в пятницу вице-премьер и глава МИД Ирландии Саймон Коувени в своем выступлении на конференции «Общеирландский гражданский диалог по Brexit» в Дублине.



«Запрос со стороны Великобритании по поводу пролонгации переговоров по Brexit встретил бы, скорее всего, великодушное согласие Евросоюза», - заявил Коувени, уточнив, что «при этом должна быть стратегия, призванная завершить переговоры соглашением».



«Новые временные рамки Brexit в таком случае были бы естественным образом увязаны с выборами в Европарламент и формированием нового состава Европейской комиссии. Это мог бы быть конец июня», - отметил глава ирландского МИД.



Ранее в январе глава фракции либералов в Европарламенте и координатор ЕП по Brexit Ги Верхофстадт высказывал мнение о том, что отложить дату выхода Великобритании из ЕС дальше общеевропейских выборов в Европарламент, которые выборов пройдут 23-26 мае, невозможно. В соответствии с положениями лиссабонского договора о правилах выхода страны-члена из состава ЕС Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года.



Обрабатывающая промышленность России упала рекордно за 2 года.



Российская экономика продолжает лететь на одном, нефтегазовом крыле, в то время как отрасли, не связанные с добычей простейшего минерального сырья стремительно теряют рентабельность и сжимаются под давлением растущих налогов и падающего платежеспособного спроса.



Январь принес дальнейшее ухудшение обрабатывающему сектору российской промышленности, следует из данных Росстата.

После двух месяцев стагнации фабрики и заводы, не связанные с сырьевой трубой, вновь начали сокращать производство. В годовом выражении оно упало на 1%, или максимальную величину с декабря 2017 года.



Промышленность в целом осталась в плюсе - на 1,1% год к году. Зафиксированный рост стал минимальным за последние 13 месяцев и оказался полностью обеспечен усиленной добычей сырья. По итогам месяца Россия извлекла на поверхность из недр на 3,1% больше нефти, на 2,5% больше газа и на 4,6% больше каменного угля.

«Основным фактором торможения в обрабатывающей промышленности продолжает оставаться относительно слабый потребительский спрос на фоне усиления налоговой нагрузки и ускорения инфляции в январе 2019 года», - объясняет главный аналитик ФК «Уралсиб» Алексей Девятов.



Каждое четвертое промпредприятие оценивает объемы выпуска как «ниже нормального», более трети - 38% - жалуются на недостаточный платежеспособный спрос внутри страны; 17% констатируют ухудшение ситуации с собственными финансовыми средствами, показало декабрьское исследование ВШЭ.



Опросы топ-менеджеров показывают, что практически полгода растут цены - причем как на «свою» отгруженную продукцию, так и на «чужую» - сырье и материалы, отмечает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

В ответ на разгон инфляции из-за нового НДС ЦБ РФ дважды поднял ключевую ставку (до 7,75% годовых), и скорее всего, пойдет на ее дальнейшее повышение, что наверняка приведет к синхронному подорожанию кредитов для промышленности, в том числе инвестиционных, указывает эксперт.



Вырастет стоимость ипотеки, повысятся ставки и по потребительским кредитам, что приведет к сокращению спроса на товары, производимые промышленными видами деятельности, ориентированными на конечный спрос населения. А сокращение внутреннего спроса, если у предприятия нет возможности нарастить экспортную составляющую, практически всегда приводит к сокращению производства, рассуждает Остапкович.



Поскольку негативные последствия увеличения налогового бремени проявляются в течение значительного периода времени, тенденция к снижению темпов роста промпроизводства сохранится в ближайшие несколько месяцев, предупреждает Девятов: темпы роста промпроизводства снизятся до 1,1% в текущем году, а в 2020-2021 гг. промышленность будет прибавлять 1,3-1,4% ежегодно.



Своим снижением на понедельничной сессии валютного межбанка в Украине «завтрашний» безналичный «американец» обязан с одной стороны отсутствию интереса у наших игроков к СКВ подобного режима валютирования, с другой, намеченным нашими фискалами на вторник налоговыми платежами 8-ми видов, на которые понадобится много гривни.



Наличный рынок следовал за нисходящей динамикой «зеленого» безнала, сопровождаясь по-понедельничному вялой ликвидностью текущих сделок.



На ближайших торгах валютного межбанка в противоречие вступят 2 курсо и трендоформирующих фактора: с одной стороны на снижение курса безналичного доллара будет «давить» вышеупомянутые фискальные платежи, с другой, на стороне доллара станет играть упавший из-за длинных выходных в США приток внешнеторговой выручки на счета экспортеров.



Рискнем предположить сохранение текущего нисходящего тренда в безналичной паре доллар-гривня. Если, конечно, во вторник на межбанке не появятся «валютные хулиганы» с новыми попятами раскачать валютный рынок низколиквидными, хотя и очень агрессивными покупками СКВ на уже опустевшем рынке, как это было 08-14 февраля.



А торги межбанка в среду имеют хорошие шансы констатировать укрепление нацвалюты, базирующееся на двойной порции притока экспортной валюты из-за рубежа, часть которой наверняка осядет в «закромах» регулятора.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , https://mycredit.in.ua/ru , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Цены на импорт в США в январе упали третий месяц подряд.Цены на импорт в США в январе упали третий месяц подряд, снижение составило 0,5% м/м, сообщило Министерство труда США.Экономисты ожидали, что падение цен будет 0,3%. За год цены на импорт снизились на 1,7% - упали максимально с августа 2016 года. Подорожали только капитальные товары 0,1%. Цены на природный газ упали на 44% м/м, самое значение падение с 1994 года. Цены на импорт без учета нефти в январе снизились на 0,7% м/м - максимально с марта 2009 года. Цены на экспорт в январе снижались третий месяц подряд -0,6% м/м и -0,2% г/г.Президент США Трамп, возможно, отодвинет дату введения новых тарифов на импорт из Китая.Высказывания президента США Трампа:- Я люблю тарифы. Мы берем миллиарды от тарифов;- Думает о том, чтобы лидеры демократов имели право голоса на переговорах с Китаем;- Хотелось бы увидеть серьезную иммиграционную реформу, а не просто стену;- Торговля с Китаем очень сложная;- Есть вероятность, что я отодвину дату введения тарифов.- (Экономический) рост вносит вклад в более низкий дефицит внешней торговли;- Обама был готов начать большую войну с Северной Кореей;- У меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном.Высказывания президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика.- Не видно свидетельств, что экономика США замедляется быстрее, чем ожидалось, по-прежнему ожидает роста немного выше тренда;- Он не имеет пока жесткой цифровой цели по уместному размеру баланса ФРС;- Не ожидает, что потребление будет в этом году столь же сильно, как в прошлом; некоторое сокращение потребительских расходов не является неожиданным;- Ожидает экономического роста в этом году 2,3-2,5%, выше тренда, который немного ниже 2%;- Денежная политика немного не нейтральна, но нет спешки снова изменять политику; видит одно повышение ставки в этом году.США, ФРС, Брейнард: Федрезерву необходимо остановить сокращение баланса к концу 2019 года.Федрезерву необходимо остановить сокращение баланса к концу 2019 года, сказала член совета управляющих регулятора Лейл Брейнард, указав на то, что портфель облигаций центробанка в конечном итоге может остаться значительно выше, чем ожидалось всего несколько месяцев назад.«Процесс нормализации баланса действительно выполнил те задачи, которые должен был», - сказала Брейнард в своем интервью, добавив, что не хотела бы, чтобы этот инструмент, использование которого приводит к ужесточению финансовых условий, действовал вразрез с политикой в отношении ставок.ФРС по итогам январского заседания оставила ставки без изменений и сообщила, что будет терпеливой в отношении их возможного повышения в текущем году.Сокращение баланса регулятора, объем которого сейчас составляет 4 триллиона долларов, «необходимо завершить позднее в текущем году», сказала Брейнард.ФРС начала сокращать баланс с почти $4,5 триллиона в октябре 2017 года и рассчитывала, что этот процесс займет несколько лет. Однако, несмотря на укрепление экономики и постепенное повышение ставок ФРС, сокращение баланса все чаще подвергалось критике. Опубликованное в феврале исследование Федерального резервного банка Канзас-Сити показало, что сокращение портфеля облигаций регулятором оказывает повышательное давление на стоимость заимствований, что может убедить центробанк остановить этот процесс раньше, чем планировалось.Брейнард назвала перспективы американской экономики «устойчивыми», но отметила усиление понижательных рисков, среди которых - замедление экономического роста в Китае и Европе, а также неопределенность в торговле.Societe General понижает свой прогноз по ФРС.Аналитики Societe General понизили свой прогноз по ожиданиям повышения ставки ФРС в 2019 году. Теперь в банке ожидают, что ФРС не будет менять свою процентную ставку в течение всего 2019 года. Ранее ожидалось двухкратное повышение ставки.Вильерой (ЕЦБ): Замедление экономики еврозоны значительно.Замедление европейской экономики является «значительным», и Европейский центральный банк может изменить свое руководство по процентным ставкам, если станет ясно, что ситуация не временная, - заявил член Совета управляющих ЕЦБ Франсуа Вильерой де Гальо.Степень слабости в конце 2018 года застала ЕЦБ врасплох: Италия вступила в рецессию, а Германия едва избежала той же участи.На вопрос испанской газете El Pais, уменьшают ли плохие экономические данные вероятность повышения ставок после лета, Вильерой сказал, что ЕЦБ будет смотреть на цифры. «Ключевой вопрос будет, если замедление будет временным - с отскоком в этом году - или более продолжительным», - сказал он.Вильерой сказал в интервью, что ЕЦБ может быть «чрезвычайно эффективным», используя три инструмента, включая инструменты для увеличения ликвидности для банков, а также покупки активов и процентные ставки.Вильерой заявил, что главной проблемой, стоящей перед экономикой еврозоны, является глобальная политическая неопределенность. Это вредит Германии больше, чем другим европейским странам, таким как Франция и Испания, где экономики больше полагаются на внутренний спрос, который является устойчивым, - сказал он.Рен (ЕЦБ): Экономика еврозоны слабеет .Недавние данные указывают на ослабление экономики еврозоны. Об этом в воскресенье деловой газете Handelsblatt в Германии заявил Олли Рен из Европейского центрального банка, добавив, что процентные ставки будут оставаться на текущем уровне, пока не будут достигнуты цели денежно-кредитной политики.«Да, самые последние данные указывают на ослабление экономики», - сказал глава финского центрального банка Рен. Он объяснил это большей неопределенностью за пределами еврозоны, такой как торговый конфликт между США и Китаем.Отвечая на вопрос об изменении ожиданий рынка относительно будущих повышений ставок, которые будут перенесены на более поздний период в 2020 году, Рен сказал: «Я не комментирую изменения на рынке. Но наша ориентация на монетарную политику ясна. Мы сказали, что ставки будут на своем нынешнем уровне, пока мы не достигнем цели нашей денежно-кредитной политики».Brexit: Сроки выхода Британии из Евросоюза могут быть продлены до конца июня.Сроки выхода Великобритании из Евросоюза могут быть продлены до конца июня в случае, если Великобритания обратится с запросом на пролонгацию периода действия статьи 50 лиссабонского договора. Об этом заявил в пятницу вице-премьер и глава МИД Ирландии Саймон Коувени в своем выступлении на конференции «Общеирландский гражданский диалог по Brexit» в Дублине.«Запрос со стороны Великобритании по поводу пролонгации переговоров по Brexit встретил бы, скорее всего, великодушное согласие Евросоюза», - заявил Коувени, уточнив, что «при этом должна быть стратегия, призванная завершить переговоры соглашением».«Новые временные рамки Brexit в таком случае были бы естественным образом увязаны с выборами в Европарламент и формированием нового состава Европейской комиссии. Это мог бы быть конец июня», - отметил глава ирландского МИД.Ранее в январе глава фракции либералов в Европарламенте и координатор ЕП по Brexit Ги Верхофстадт высказывал мнение о том, что отложить дату выхода Великобритании из ЕС дальше общеевропейских выборов в Европарламент, которые выборов пройдут 23-26 мае, невозможно. В соответствии с положениями лиссабонского договора о правилах выхода страны-члена из состава ЕС Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года.Обрабатывающая промышленность России упала рекордно за 2 года.Российская экономика продолжает лететь на одном, нефтегазовом крыле, в то время как отрасли, не связанные с добычей простейшего минерального сырья стремительно теряют рентабельность и сжимаются под давлением растущих налогов и падающего платежеспособного спроса.Январь принес дальнейшее ухудшение обрабатывающему сектору российской промышленности, следует из данных Росстата.После двух месяцев стагнации фабрики и заводы, не связанные с сырьевой трубой, вновь начали сокращать производство. В годовом выражении оно упало на 1%, или максимальную величину с декабря 2017 года.Промышленность в целом осталась в плюсе - на 1,1% год к году. Зафиксированный рост стал минимальным за последние 13 месяцев и оказался полностью обеспечен усиленной добычей сырья. По итогам месяца Россия извлекла на поверхность из недр на 3,1% больше нефти, на 2,5% больше газа и на 4,6% больше каменного угля.«Основным фактором торможения в обрабатывающей промышленности продолжает оставаться относительно слабый потребительский спрос на фоне усиления налоговой нагрузки и ускорения инфляции в январе 2019 года», - объясняет главный аналитик ФК «Уралсиб» Алексей Девятов.Каждое четвертое промпредприятие оценивает объемы выпуска как «ниже нормального», более трети - 38% - жалуются на недостаточный платежеспособный спрос внутри страны; 17% констатируют ухудшение ситуации с собственными финансовыми средствами, показало декабрьское исследование ВШЭ.Опросы топ-менеджеров показывают, что практически полгода растут цены - причем как на «свою» отгруженную продукцию, так и на «чужую» - сырье и материалы, отмечает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.В ответ на разгон инфляции из-за нового НДС ЦБ РФ дважды поднял ключевую ставку (до 7,75% годовых), и скорее всего, пойдет на ее дальнейшее повышение, что наверняка приведет к синхронному подорожанию кредитов для промышленности, в том числе инвестиционных, указывает эксперт.Вырастет стоимость ипотеки, повысятся ставки и по потребительским кредитам, что приведет к сокращению спроса на товары, производимые промышленными видами деятельности, ориентированными на конечный спрос населения. А сокращение внутреннего спроса, если у предприятия нет возможности нарастить экспортную составляющую, практически всегда приводит к сокращению производства, рассуждает Остапкович.Поскольку негативные последствия увеличения налогового бремени проявляются в течение значительного периода времени, тенденция к снижению темпов роста промпроизводства сохранится в ближайшие несколько месяцев, предупреждает Девятов: темпы роста промпроизводства снизятся до 1,1% в текущем году, а в 2020-2021 гг. промышленность будет прибавлять 1,3-1,4% ежегодно.Своим снижением на понедельничной сессии валютного межбанка в Украине «завтрашний» безналичный «американец» обязан с одной стороны отсутствию интереса у наших игроков к СКВ подобного режима валютирования, с другой, намеченным нашими фискалами на вторник налоговыми платежами 8-ми видов, на которые понадобится много гривни.Наличный рынок следовал за нисходящей динамикой «зеленого» безнала, сопровождаясь по-понедельничному вялой ликвидностью текущих сделок.На ближайших торгах валютного межбанка в противоречие вступят 2 курсо и трендоформирующих фактора: с одной стороны на снижение курса безналичного доллара будет «давить» вышеупомянутые фискальные платежи, с другой, на стороне доллара станет играть упавший из-за длинных выходных в США приток внешнеторговой выручки на счета экспортеров.Рискнем предположить сохранение текущего нисходящего тренда в безналичной паре доллар-гривня. Если, конечно, во вторник на межбанке не появятся «валютные хулиганы» с новыми попятами раскачать валютный рынок низколиквидными, хотя и очень агрессивными покупками СКВ на уже опустевшем рынке, как это было 08-14 февраля.А торги межбанка в среду имеют хорошие шансы констатировать укрепление нацвалюты, базирующееся на двойной порции притока экспортной валюты из-за рубежа, часть которой наверняка осядет в «закромах» регулятора.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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