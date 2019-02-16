RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна цьогоріч віддасть
чверть свого бюджету на...

Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 12:50

Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...

Пропонуємо до обговорення:
Приблизно четверта частина українського бюджету або 417 млрд грн буде витрачено на обслуговування державного боргу.

Дивися повний текст Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на обслуговування боргів - Гройсман.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87407
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 12:51

последний абзац рассмешил, ты смотри перед выборами еще и не такое петь будешь...
Cactus
 
Повідомлень: 881
З нами з: 26.08.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 13:16

Если благополучие и сила Украины выражается в повальной трудовой миграции в сосединие страны, то Украина на верном пути.
link654
 
Повідомлень: 659
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:02

Очередные бредни!

Доходы Бюджета:
2019 = 1,262 трлн грн;
2013 = 0,443 трлн грн.

Расходы Бюджета:
2019 = 1,406 трлн грн;
2013 = 0,506 трлн грн.

Расходы на обслуживание госдолга:
2019 = 0,417 трлн грн (33% доходов, или 29,7% расходов Бюджета);
2013 = 0,116 трлн грн (26,2% доходов, или 22,9% расходов Бюджета).

В долларовом выражении доходы Бюджета за 6 лет снизились с 55,4 млрд до 45 млрд (при среднегодовом курсе доллара 2019-го = 28).

При этом расходы на обслуживание госдолга в долларовом выражении за тот же период выросли с 14,5 млрд до 15,8 млрд.
И в этом нет ничего удивительного, ведь сам госдолг вырос с 73 млрд на конец 2013-го до 79 млрд долларов на конец 2018-го.

Вывод: Гройсман НАШИМИ деньгами отдает СВОИ долги - совершенно непонятно, на что идут кредиты, увеличивающие госдолг при том, что ВВП и Бюджет сокращаются!!

https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhes ... ifryi.html
https://ru.tsn.ua/groshi/v-2013-godu-go ... 93940.html
https://index.minfin.com.ua/finance/budget/cons/
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1204
З нами з: 02.05.18
Подякував: 181 раз.
Подякували: 988 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:06

Ну .... как сказать ..... у кого-то за 5 лет капитал вырос в 82 раза ......
сова
 
Повідомлень: 592
З нами з: 02.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, lapay і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гройсман розповів, коли Україна зможе відмовитись від...
R2 » Вів 19 лют, 2019 11:23
5 111
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лют, 2019 14:11
Sharpe
Україна поскаржилася в СОТ на нові санкції РФ щодо транзиту
R2 » Суб 16 лют, 2019 07:13
4 179
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лют, 2019 21:34
shapo
Україна продовжує скуповувати пальмову олію, найбільше -... 1, 2
R2 » Суб 16 лют, 2019 07:16
16 953
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лют, 2019 18:26
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.