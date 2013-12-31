Приблизно четверта частина українського бюджету або 417 млрд грн буде витрачено на обслуговування державного боргу.
Дивися повний текст Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на обслуговування боргів - Гройсман.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 12:50
Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на обслуговування боргів - Гройсман.
Додано: Вів 19 лют, 2019 12:51
последний абзац рассмешил, ты смотри перед выборами еще и не такое петь будешь...
Додано: Вів 19 лют, 2019 13:16
Если благополучие и сила Украины выражается в повальной трудовой миграции в сосединие страны, то Украина на верном пути.
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:02
Очередные бредни!
Доходы Бюджета:
2019 = 1,262 трлн грн;
2013 = 0,443 трлн грн.
Расходы Бюджета:
2019 = 1,406 трлн грн;
2013 = 0,506 трлн грн.
Расходы на обслуживание госдолга:
2019 = 0,417 трлн грн (33% доходов, или 29,7% расходов Бюджета);
2013 = 0,116 трлн грн (26,2% доходов, или 22,9% расходов Бюджета).
В долларовом выражении доходы Бюджета за 6 лет снизились с 55,4 млрд до 45 млрд (при среднегодовом курсе доллара 2019-го = 28).
При этом расходы на обслуживание госдолга в долларовом выражении за тот же период выросли с 14,5 млрд до 15,8 млрд.
И в этом нет ничего удивительного, ведь сам госдолг вырос с 73 млрд на конец 2013-го до 79 млрд долларов на конец 2018-го.
Вывод: Гройсман НАШИМИ деньгами отдает СВОИ долги - совершенно непонятно, на что идут кредиты, увеличивающие госдолг при том, что ВВП и Бюджет сокращаются!!
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:06
Ну .... как сказать ..... у кого-то за 5 лет капитал вырос в 82 раза ......
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:23
Re: Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...
На зменшення валового зовнішнього боргу, який, за цей час, зменшився на 25 млрд доларів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:04
Ахаха, перл недели
Валовый внешний долг - это долг всех резидентов перед нерезидентами.
То есть это сумма:
1) государственного и гарантированного государством внешнего долга;
2) и долгов частных и коммерческих негосударственных заемщиков.
Так вот государственный и гарантированный государством внешний долг (1) увеличился на 13 млрд долларов (!!!)
На 31.12.2013 = 37,5 млрд долларов.
На 31.12.2018 = 50,5 млрд долларов.
А валовый внешний долг (1 + 2) при этом уменьшился на 27,4 млрд.
На 31.12.2013 = 142,1 млрд долларов.
На 31.12.2018 = 114,7 млрд долларов.
Соответственно, долги частных и коммерческих негосударственных заещиков (2) уменьшились на 40,4 млрд долларов.
На 31.12.2013 = 104,6 млрд долларов.
На 31.12.2018 = 64,2 млрд долларов.
Украинский бизнес уменьшился в размерах, поэтому сокращает свои валютные долги! Вот, что происходит! Нет уже того внутреннего рынка размером 120 млрд долларов в год, который был до гипер-девальвации, поэтому бизнес не способен собирать валютную выручку и уменьшает свои кредитные расходы, тем самым уменьшая и свои перспективы!
Но тебе что не каплет в глаз, то божья роса За кого из негосударственных заемщиков, интересно, это Гройсман долги отдал? Так - чисто поржать... не уж-то за Косюка?
В общем, заканчивай эту унылую пропаганду. Смешно то оно, конечно, смешно, только это не остроумно, а "тупоглупо"...
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 19 лют, 2019 15:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:11
zРадио
Человек на работе. Хоть персональные данные не собирает и то хорошо.
Кстати, мосье Лапай, вы с харантом встречаетесь?
Есть возможность заработать 15 тысяч
Прокремлевский тролль.
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:26
Re: Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...
Так де вони взяли ці 45 млрд доларів? В банках стільки не лежало. З повітря намалювали, чи, все ж таки з валюти, яка держава позичала і ЗВР? І чого в Білорусі таке саме, як в нас - валовий зовнішній борг однаковий, а держборг зростає?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:44
Лучше не продолжай - твоя профнепригодность уже за километр видна!
Причем здесь украинские банки к валютным кредитам украинского бизнеса в пользу НЕРЕЗИДЕНТОВ???
Украинский банк является резидентом! И долг украинского бизнеса украинским банкам не является внешним!
Речь о привлечении кредитования за рубежом! Есть множество форм подобного фондирования - начиная от кредитов материнских компаний своим украинским дочкам, и заканчивая выпуском и продажей на внешних рынков евробондов.
Все зависит от размера и качества заемщика (т.е. финансовых возможностей украинских бизнесменов). И причина снижения закредитованности именно в снижении возможностей обслуживать долг. Долг равно развитие! Как сказал один известный человек: если у бизнеса нет долга, значит у него нет идей. У нашего бизнеса идеи есть, но высокие страновые риски и отсутствие внутреннего рынка не позволяют кредиторам рассматривать их как благонадежных.
Теперь вернемся к государственному внешнему долгу - бизнес измельчал и одновременно с этим снизил свою кредитную нагрузку. Стратегия вынужденная, но правильная. А государство - наоборот на меньших доходах Бюджета больше занимает! Результат здесь может быть только один - кредитная кабала! Ножки требований МВФ именно отсюда растут!
PS: Беларусь меня не беспокоит - у них свой Президент и свой налогоплательщик. Если там власть неправильно управляют экономикой, это вовсе не значит, что украинская власть, делающая так же, освобождается от ответственности!
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