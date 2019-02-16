Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...
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zРадио написав:Причем здесь украинские банки к валютным кредитам украинского бизнеса в пользу НЕРЕЗИДЕНТОВ???
Украинский банк является резидентом! И долг украинского бизнеса украинским банкам не является внешним!
Речь о привлечении кредитования за рубежом! Есть множество форм подобного фондирования - начиная от кредитов материнских компаний своим украинским дочкам, и заканчивая выпуском и продажей на внешних рынков евробондов.
Все зависит от размера и качества заемщика (т.е. финансовых возможностей украинских бизнесменов). И причина снижения закредитованности именно в снижении возможностей обслуживать долг. Долг равно развитие! Как сказал один известный человек: если у бизнеса нет долга, значит у него нет идей. У нашего бизнеса, может, идеи и есть, но высокие страновые риски и отсутствие внутреннего рынка не позволяют кредиторам рассматривать их как благонадежных. Клиент у них нищий - вот в чем проблема!
Я казав про валютні вклади в українських банках, а не валютні кредити українських банків резидентам. Ще раз повторю своє питання - звідки взялись 40 млрд доларів, які український бізнес повернув закордонним кредиторам, якщо в банках лежало 10 млрд доларів юросіб? Даю підказку - в 2014 повернули майже стільки, наскільки зменшились, за цей рік, ЗВР.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
zРадио написав:Причем здесь украинские банки к валютным кредитам украинского бизнеса в пользу НЕРЕЗИДЕНТОВ???
Украинский банк является резидентом! И долг украинского бизнеса украинским банкам не является внешним!
Речь о привлечении кредитования за рубежом! Есть множество форм подобного фондирования - начиная от кредитов материнских компаний своим украинским дочкам, и заканчивая выпуском и продажей на внешних рынков евробондов.
Все зависит от размера и качества заемщика (т.е. финансовых возможностей украинских бизнесменов). И причина снижения закредитованности именно в снижении возможностей обслуживать долг. Долг равно развитие! Как сказал один известный человек: если у бизнеса нет долга, значит у него нет идей. У нашего бизнеса, может, идеи и есть, но высокие страновые риски и отсутствие внутреннего рынка не позволяют кредиторам рассматривать их как благонадежных. Клиент у них нищий - вот в чем проблема!
Ще раз повторю своє питання - звідки взялись 40 млрд доларів, які український бізнес повернув закордонним кредиторам, якщо в банках лежало 10 млрд доларів юросіб?
Мать моя женщина, да что ж ты тупишь!!! 8-классник бы быстрее разобрался!
Взялись эти деньги из своей валютной выручки, если ты экспортер, и из проданной на МБ валютной выручки экспортеров, купленной на свою гривневую выручку, если ты не-экспортер!
Причем здесь вообще вклады банков, ЗВР и государственный долг??? Я умываю руки - если ты не понимаешь эту элементарщину, говорить дальше тупо не о чем!!!
lapay написав:Класна схема - експортери продають на міжбанку, боржники купують, а ЗВР випарувались. От де треба НБУ і уряду валюту брати - не позичати, а просто на міжбанку купувати - там же її навалом.
Еще один перл! Не дано порохоботам понять, что ЗВР таяли на дешевеющей гривне, а не духе святом
Когда печатаешь и раздаешь банкам 300 млрд гривен за 1 год, не стоит удивляться, что бОльшая их часть окажется на МБ, играя против гривны и вымывая ЗВР!
Еще и за какой год - за тот самый, в течение которого была временно потеряна территория, бизнес и население, а значит, за который денежную массу необходимо было УМЕНЬШАТЬ, а не УВЕЛИЧИВАТЬ!
Я понимаю, что для тебя эти прописные истины - как высшая математика, но тогда, наверно, тебе стоит требовать разъяснительные материалы к методичкам, а не безудержно спорить, прикидываясь умным?..
zРадио написав:Когда печатаешь и раздаешь банкам 300 млрд гривен за 1 год, не стоит удивляться, что бОльшая их часть окажется на МБ, играя против гривны и вымывая ЗВР!
Еще и за какой год - за тот самый, в течение которого была временно потеряна территория, бизнес и население, а значит, за который денежную массу необходимо было УМЕНЬШАТЬ, а не УВЕЛИЧИВАТЬ!
Ще класніша схема - 220 млрд рефінаса + імпортери + боржники, а ЗВР нехай полежать, валюти ж імпортери вагонами на міжбанк завозять - усім вистачить, а те що курс стрибнув до 30, так це воля божа, яку смертним не збагнути.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
zРадио написав:Украинский бизнес уменьшился в размерах, поэтому сокращает свои валютные долги! Вот, что происходит! Нет уже того внутреннего рынка размером 120 млрд долларов в год, который был до гипер-девальвации, поэтому бизнес не способен собирать валютную выручку и уменьшает свои кредитные расходы, тем самым уменьшая и свои перспективы!
Так де вони взяли ці 45 млрд доларів? В банках стільки не лежало. З повітря намалювали, чи, все ж таки з валюти, яка держава позичала і ЗВР? І чого в Білорусі таке саме, як в нас - валовий зовнішній борг однаковий, а держборг зростає?
Лучше не продолжай - твоя профнепригодность уже за километр видна!
Причем здесь украинские банки к валютным кредитам украинского бизнеса в пользу НЕРЕЗИДЕНТОВ???
Украинский банк является резидентом! И долг украинского бизнеса украинским банкам не является внешним!
Речь о привлечении кредитования за рубежом! Есть множество форм подобного фондирования, в котором государство не участвует от слова "совсем" - начиная от кредитов иностранных материнских компаний своим украинским дочкам, и заканчивая выпуском и продажей на внешних рынках украинских корпоративных евробондов.
Все зависит от размера и качества заемщика (т.е. финансовых возможностей украинских бизнесменов). И причина снижения закредитованности именно в снижении возможностей обслуживать долг. Долг равно развитие! Как сказал один известный человек: если у бизнеса нет долга, значит у него нет идей. У нашего бизнеса, может, идеи и есть, но высокие страновые риски и отсутствие внутреннего рынка не позволяют кредиторам рассматривать их как благонадежных. Клиент у них нищий - вот в чем проблема!
Теперь вернемся к государственному внешнему долгу - бизнес измельчал и одновременно с этим снизил свою кредитную нагрузку. Стратегия вынужденная, но правильная. А государство - наоборот на меньших доходах Бюджета больше занимает! Результат здесь может быть только один - кредитная кабала! Ножки требований МВФ именно отсюда растут!
PS: Беларусь меня не беспокоит - у них свой Президент и свой налогоплательщик. Если там власть неправильно управляют экономикой, это вовсе не значит, что украинская власть, делающая так же, освобождается от ответственности!
Многие импортеры сократили программы - украинский потребитель не в состоянии платить ценник за многие продукты европейских производителей, в Европе-же это не деньги. Отсюда и сокращение кредитоания. Кстати, многие европейские производители раньше давали своим постоянным дистрибьюторам в Украине товарный кредит. Сейчас многие из фирм, набравшие товарных долгов до Майдана, или обанкротились или "оптимизировавлись" сократив программы, обороты и штат. Надеются пересидеть и дождаться лучших времен. Соответственно, меньше обороты, штат - меньше платежей в Бюджет и в ПФУ. Из Украины за последние 5 лет свалило около 10 млн человек и около 200 тысяч в год - "естественная" убыль. А это почти половина населения трудоспособного возраста. Соответственно, вдвое меньше людей создают ВВП (я уж скромно промолчу, что как-раз те, кто НЕ создает ВВП, а его пилит, остались в Украине и неплохо себя чувствуют) . Но и это не все 10 млн - это примерно четверть внутреннего рынка. Теперь, вместо того, чтобы пойти в новый и красивый магазин рошен и купить там чоколадку, с которой НДС пойдет в Бюджет, а прибыль предприятию, с которой, если оно захочет, то заплатит налог на прибыль, 10 млн человек, покупают чоколадки в Польше, Германии, Чехии, Канаде и прочих Италиях, делая им прибыль, поступления в их Бюджеты и пенсионные фонды. Теперь о сути статьи...я не разделяю идиотского оптимизма гройсмана - четверть Бюджета на обслуживание долга это не дохрена и даже не дохренища. Это дохренадохренища! А если еще учесь, что Украина в предвыборном угаре, чтобы нарисовать лохтурату "перемогамыздобулы", набралась под 10% (а это еще больше, чем дохренадохренища) валютных кредитов, то это и вовсе наводит на размышления о полном ППЦе. Увеличение-же давления на налогоплательщиков в стиле : https://biz.liga.net/ekonomika/all/arti ... onnyy-fond
Приведут только к дальнейщему выдавливанию бизнеса и населения из страны с самой красивой мовой, гривной и томосом. И процесс будет происходить по нарастающей как снежный ком, катящийся с Говерлы. Самоподдерживающийся процесс. Ядерная цепная реакция. Змея, заглотившая свой хвост. Увеличение долгов-увеличение налогового давления-ухудшение бизнес-климата-сокращение рабочих мест, зарплат (про последние гривневые "ристы" - лучше не вспоминайте), рост цен и тарифов-свал бизнеса и населения-дыры в бюджете и ПФУ-увеличение долгов-...цикл. Собственно, процесс уже идет, как-бы бодро не мычали порох, гройсман и порохоботы на форумах.