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Україна цьогоріч віддасть
чверть свого бюджету на...

Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 02:50

  zРадио написав:Очередные бредни!
Расходы на обслуживание госдолга:
2019 = 0,417 трлн грн (33% доходов, или 29,7% расходов Бюджета);
2013 = 0,116 трлн грн (26,2% доходов, или 22,9% расходов Бюджета).

Як завжди брехня від зрадофілів, яку всі лайкають.
https://ecj.oa.edu.ua/articles/2014/n27/22.pdf
Витрати на обсуговування всього 7,9% від видатків бюджету.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 03:00

  zРадио написав:Вывод: Гройсман НАШИМИ деньгами отдает СВОИ долги - совершенно непонятно, на что идут кредиты, увеличивающие госдолг при том, что ВВП и Бюджет сокращаются!!

Ну і висновок абсолютно брехливий.
Гройсман став прем"єром 14 квітня 2016. До чого тут порівняння з 2013 роком? Давай ще з 1991 роком порівняй.
А з 2016 року і ВВП і бюджет тільки росте. Як в гривнях так і в доларах.
andrijk777
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