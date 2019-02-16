Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...

Як завжди брехня від зрадофілів, яку всі лайкають.
Витрати на обсуговування всього 7,9% від видатків бюджету.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 02:50
Як завжди брехня від зрадофілів, яку всі лайкають.
Витрати на обсуговування всього 7,9% від видатків бюджету.
Додано: Сер 20 лют, 2019 03:00
Ну і висновок абсолютно брехливий.
Гройсман став прем"єром 14 квітня 2016. До чого тут порівняння з 2013 роком? Давай ще з 1991 роком порівняй.
А з 2016 року і ВВП і бюджет тільки росте. Як в гривнях так і в доларах.
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