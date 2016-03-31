Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...

Додано: Сер 20 лют, 2019 09:35

andrijk777 написав: Витрати на обсуговування всього 7,9% від видатків бюджету. Витрати на обсуговування всього 7,9% від видатків бюджету.

чукча явно не читатель. Перечитайте свой же источник - речь идет о процентах по кредиту. Вместе с телом кредита мы получим вполне себе треть (у меня так получилось - не 1/4, а 1/3). Грося как раз и жалуется, что надо перекредитовываться - а не факт, что дадут. Или дадут под конский процент.Никто не дает Украине кредиты на 10-20 лет - изредка ЕС может насыпать, но это "политические" кредиты. Все перекредитования короткие, "дополучки" и очень дорогие. Собеседники выше абсолютно верно заметили, что частные долги переродились в государственные и весь сказ.Я работаю в частном бизнесе, можете поверить, что получить страховку на товарный кредит в 2013 и 2019, две большие задницы. Дают только под залог активовкурите свою порохоботню дальше