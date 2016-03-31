Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...

trololo написав:
а чего в своих рассчетах не учитываете курс? который в 2013 был исскусственно занижен.
и про ЗВР забыли, которые на конец 2014 были в районе 7 млрд, а сейчас 20
А из каких шишей эти ЗВР "выросли"? Заработали или это транши МВФ?
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Додано: Вів 19 лют, 2019 23:44
А из каких шишей эти ЗВР "выросли"? Заработали или это транши МВФ?
Додано: Сер 20 лют, 2019 02:50
Як завжди брехня від зрадофілів, яку всі лайкають.
Витрати на обсуговування всього 7,9% від видатків бюджету.
Додано: Сер 20 лют, 2019 03:00
Ну і висновок абсолютно брехливий.
Гройсман став прем"єром 14 квітня 2016. До чого тут порівняння з 2013 роком? Давай ще з 1991 роком порівняй.
А з 2016 року і ВВП і бюджет тільки росте. Як в гривнях так і в доларах.
Додано: Сер 20 лют, 2019 09:35
чукча явно не читатель. Перечитайте свой же источник - речь идет о процентах по кредиту. Вместе с телом кредита мы получим вполне себе треть (у меня так получилось - не 1/4, а 1/3). Грося как раз и жалуется, что надо перекредитовываться - а не факт, что дадут. Или дадут под конский процент.
Никто не дает Украине кредиты на 10-20 лет - изредка ЕС может насыпать, но это "политические" кредиты. Все перекредитования короткие, "дополучки" и очень дорогие. Собеседники выше абсолютно верно заметили, что частные долги переродились в государственные и весь сказ.
Я работаю в частном бизнесе, можете поверить, что получить страховку на товарный кредит в 2013 и 2019, две большие задницы. Дают только под залог активов
курите свою порохоботню дальше
Додано: Сер 20 лют, 2019 09:37
Додано: Сер 20 лют, 2019 10:13
Тут какое-то недоразумение - согласно проекту бюджета обслуживание госдолга, идущее из госбюджета (проценты) составит около 145 млрд, а 272 млрд. будут заняты на долговом рынке и потрачены на погашение старых долгов (тело долга). К бюджетным расходам эта сумма не относится.
Додано: Сер 20 лют, 2019 10:14
andrijk777
Тролль, расходы на обслуживание госдолга (как, собственно, и любого другого долга) состоят из расходов на обслуживание процентов (1) и расходов по возвращению тела долга (2). То, что ты привел, описывает лишь пункт 1 - расходы по процентам.
А что касается претензий в сторону Гройсмана - вообще-то если ты забыл, то до позиции Премьер-министра он был Вице-премьер-министром В Кабинете Яценюка.
Но если хочешь с 2016-го, то получай:
31.03.2016 госдолг = 63,3 млрд долларов;
31.12.2018 госдолг = 78,3 млрд долларов.
Прирост госдолга на 23,7% менее, чем за 3 года! Получил свой ответ?
Додано: Сер 20 лют, 2019 10:17
Репост.
Суть такова: Воры имеют всех, как хотят - а ВЫ грызётесь между собою?
Вместо того, что бы Воров "иметь".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 20 лют, 2019 10:20
rjkz. Повністю підтримую. Ще слід врахувати що цикл - це спіраль діаметр якої щораз менший. Серед знайомих багато все закрили (це малий та середній бізнес), більшість виїхали. Інші планують. Просто ще жаба давить розпродавати все за копійки. А продавати треба, бо шлях нас "во мраке".
Додано: Сер 20 лют, 2019 10:22
Re: Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...
- Интересно, а когда Вы это поняли?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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