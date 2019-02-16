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Україна цьогоріч віддасть
чверть свого бюджету на...

Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:35

Re: Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...

  sequence написав:Собеседники выше абсолютно верно заметили, что частные долги переродились в государственные и весь сказ.

Не весь. У 2010-2013 роках валовий зовнішній борг зріс з 117,3 млрд доларів до 142 млрд, ЗВР зменшились з 26,5 млрд до 20,5 млрд. У 2014-2018 роках валовий зовнішний борг зменшився з 142 млрд до 117 млрд, ЗВР практично не змінились.
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/foreigndebt/
https://index.minfin.com.ua/finance/assets/
Тоді ми жили в борг, зараз борги віддаємо. Різниця в 14 млрд доларів на рік. Тому тоді жили краще, ніж зараз, і крали камазами.
Не буває економічних чудес. Те, що ватани і зрадофіли цього не розуміють (не хочуть розуміти) - це їх особисті проблеми, які навіть психіатр не вилікує. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:44

  lapay написав:
  sequence написав:Собеседники выше абсолютно верно заметили, что частные долги переродились в государственные и весь сказ.

Не весь. У 2010-2013 роках валовий зовнішній борг зріс з 117,3 млрд доларів до 142 млрд, ЗВР зменшились з 26,5 млрд до 20,5 млрд. У 2014-2018 роках валовий зовнішний борг зменшився з 142 млрд до 117 млрд, ЗВР практично не змінились.
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/foreigndebt/
https://index.minfin.com.ua/finance/assets/
Тоді ми жили в борг, зараз борги віддаємо. Різниця в 14 млрд доларів на рік. Тому тоді жили краще, ніж зараз, і крали камазами.
Не буває економічних чудес. Те, що ватани і зрадофіли цього не розуміють (не хочуть розуміти) - це їх особисті проблеми, які навіть психіатр не вилікує. :)

Вероятно Вы политик? :shock: :mrgreen:
Вам конкретно указанно:
1. Хто "крали камазами"(краде)
2. Хто "зараз борги віддаємо"(віддає)
3. Чей "Гешефт"?(можна навіть пальцем тикати)
І що буде далі? - Этот вопрос конкретный!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:33

Re: Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...

Оффтоп, но все же.. Для Лапая.

Вот идешь по городу и этих палаток, которые "ідуть своїм шляхом" как грибов после дождя. Хотя в данном контексте, точнее сказать как дерьма ранней весной.. Через одну остановку.
Но что радует, ажиотажа нет!! Народ по свом делам идет и не обращает никакого внимания. Огорчает, только то что пасмурно и солнышка нет. Ну ничего..

Весна прийде :)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:51

  Patrick написав:Весна прийде :)

Травка пойдёт. :mrgreen:
Так, что торопитесь её кушать, а то и землю завтра-послезавтра продадут, и однозначно не Вам.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:53

проведеннярозміщень облігацій внутрішньої державної позики19 лютого 2019 року
Не вызвало у инвесторов большого интереса. В итоге
до державного бюджету залучено 3 699 011 765,37 гривень (за офіційним курсом НБУ,)
из которых 444 228 067,40 гривень было получено на срок в 17 недель под
середньозважений рівень дохідності 19,5 (%)
. Еще 112 411 228,50 долларов США одолжили на 29 дней!
под середньозважений рівень дохідності 6,25 (%)

https://www.minfin.gov.ua/news/borg/rez ... auktsioniv
Можно только позавидовать финансовым структурам безрисково зарабатывающим 500 тыс. долларов за месяц при вложении 100 млн. при 100%-ой гарантии возврата денег!
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:55

Re: Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...

  Patrick написав:Вот идешь по городу и этих палаток, которые "ідуть своїм шляхом" как грибов после дождя. Хотя в данном контексте, точнее сказать как дерьма ранней весной.. Через одну остановку.
Но что радует, ажиотажа нет!! Народ по свом делам идет и не обращает никакого внимания. Огорчает, только то что пасмурно и солнышка нет. Ну ничего..

2010, після перемоги Януковича. Біля нашої облради, підряд, штук 30 синіх палаток, біля яких ні души. Мої думки: "Що, С..., грошей багато, думаєте, що бога схопили за бороду? Ну почекайте, буде новий Майдан, тоді за все спитаємо." :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:14

  lapay написав:
  Patrick написав:Вот идешь по городу и этих палаток, которые "ідуть своїм шляхом" как грибов после дождя. Хотя в данном контексте, точнее сказать как дерьма ранней весной.. Через одну остановку.
Но что радует, ажиотажа нет!! Народ по свом делам идет и не обращает никакого внимания. Огорчает, только то что пасмурно и солнышка нет. Ну ничего..

2010, після перемоги Януковича. Біля нашої облради, підряд, штук 30 синіх палаток, біля яких ні души. Мої думки: "Що, С..., грошей багато, думаєте, що бога схопили за бороду? Ну почекайте, буде новий Майдан, тоді за все спитаємо." :)

Ведь на носу выборы первого лица!
Почему не "выборы"?
Достойного главнокомандующего, в условиях иностранной агрессии?
Не шута, не барыгу, не ..алаву,... -?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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