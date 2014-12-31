Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...

20.02.2019 12:08.Депутат Верховной Рады Максим Ефимов приобрел конгрессно-выставочный центр "Парковый" на имя своей матери. Об этом он рассказал на своей странице в Фейсбуке."СМИ в очередной раз обсуждает смену собственника киевского КВЦ «Парковый», упоминая мое имя. Решил расставить все точки на «і». Интереса к этому объекту я не скрывал и изучал его инвестиционную привлекательность. Считаю, что «Парковый» вполне может претендовать на статус всеукраинского культурного хаба европейского уровня. Это моя цель", - отметил он.При этом он подчеркнул, что как народный депутат не имеет права заниматься коммерческой деятельностью. "Бенефициаром данного бизнеса выступила моя мама, Любовь Ефимова. Право заниматься операционной деятельностью по управлению комплексом инвестор планирует доверить международной компании с хорошей репутацией. Переговоры с потенциальными партнерами уже ведутся. И в ближайшее время будет представлена концепция развития уникального для Украины конгрессно-выставочного центра «Парковый»", - сообщил он.Вертолетная площадка в Киеве была открыта 6 июня 2012 года, она находится в нескольких стах метрах от Верховной Рады. Ее должен был использовать тогдашний президент Виктор Янукович, чтобы добираться из Межигорья, но он так и не совершил ни одного полета.Летом 2016 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что объект строили на деньги от незаконного возмещения НДС.Уголовное производство о строительстве вертолетной площадки расследуется по семи статьям Уголовного кодекса: ч. 5 ст. 191 (хищение), ч. 5 ст. 298 (повреждение объектов культурного наследия), ст. 356 (самоуправство), ч. 1 ст. 358 (подделка документов), ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностными лицами юрлица частного права), ч. 3 ст. 368-4 (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги). Одним из подозреваемых в рамках этого дела является бывший мэр Киева Леонид Черновецкий.