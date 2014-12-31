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Україна цьогоріч віддасть
чверть свого бюджету на...

Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:35

Re: Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...

  sequence написав:Собеседники выше абсолютно верно заметили, что частные долги переродились в государственные и весь сказ.

Не весь. У 2010-2013 роках валовий зовнішній борг зріс з 117,3 млрд доларів до 142 млрд, ЗВР зменшились з 26,5 млрд до 20,5 млрд. У 2014-2018 роках валовий зовнішний борг зменшився з 142 млрд до 117 млрд, ЗВР практично не змінились.
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/foreigndebt/
https://index.minfin.com.ua/finance/assets/
Тоді ми жили в борг, зараз борги віддаємо. Різниця в 14 млрд доларів на рік. Тому тоді жили краще, ніж зараз, і крали камазами.
Не буває економічних чудес. Те, що ватани і зрадофіли цього не розуміють (не хочуть розуміти) - це їх особисті проблеми, які навіть психіатр не вилікує. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:44

  lapay написав:
  sequence написав:Собеседники выше абсолютно верно заметили, что частные долги переродились в государственные и весь сказ.

Не весь. У 2010-2013 роках валовий зовнішній борг зріс з 117,3 млрд доларів до 142 млрд, ЗВР зменшились з 26,5 млрд до 20,5 млрд. У 2014-2018 роках валовий зовнішний борг зменшився з 142 млрд до 117 млрд, ЗВР практично не змінились.
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/foreigndebt/
https://index.minfin.com.ua/finance/assets/
Тоді ми жили в борг, зараз борги віддаємо. Різниця в 14 млрд доларів на рік. Тому тоді жили краще, ніж зараз, і крали камазами.
Не буває економічних чудес. Те, що ватани і зрадофіли цього не розуміють (не хочуть розуміти) - це їх особисті проблеми, які навіть психіатр не вилікує. :)

Вероятно Вы политик? :shock: :mrgreen:
Вам конкретно указанно:
1. Хто "крали камазами"(краде)
2. Хто "зараз борги віддаємо"(віддає)
3. Чей "Гешефт"?(можна навіть пальцем тикати)
І що буде далі? - Этот вопрос конкретный!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:33

Re: Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...

Оффтоп, но все же.. Для Лапая.

Вот идешь по городу и этих палаток, которые "ідуть своїм шляхом" как грибов после дождя. Хотя в данном контексте, точнее сказать как дерьма ранней весной.. Через одну остановку.
Но что радует, ажиотажа нет!! Народ по свом делам идет и не обращает никакого внимания. Огорчает, только то что пасмурно и солнышка нет. Ну ничего..

Весна прийде :)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:51

  Patrick написав:Весна прийде :)

Травка пойдёт. :mrgreen:
Так, что торопитесь её кушать, а то и землю завтра-послезавтра продадут, и однозначно не Вам.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:53

проведеннярозміщень облігацій внутрішньої державної позики19 лютого 2019 року
Не вызвало у инвесторов большого интереса. В итоге
до державного бюджету залучено 3 699 011 765,37 гривень (за офіційним курсом НБУ,)
из которых 444 228 067,40 гривень было получено на срок в 17 недель под
середньозважений рівень дохідності 19,5 (%)
. Еще 112 411 228,50 долларов США одолжили на 29 дней!
под середньозважений рівень дохідності 6,25 (%)

https://www.minfin.gov.ua/news/borg/rez ... auktsioniv
Можно только позавидовать финансовым структурам безрисково зарабатывающим 500 тыс. долларов за месяц при вложении 100 млн. при 100%-ой гарантии возврата денег!
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:55

Re: Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...

  Patrick написав:Вот идешь по городу и этих палаток, которые "ідуть своїм шляхом" как грибов после дождя. Хотя в данном контексте, точнее сказать как дерьма ранней весной.. Через одну остановку.
Но что радует, ажиотажа нет!! Народ по свом делам идет и не обращает никакого внимания. Огорчает, только то что пасмурно и солнышка нет. Ну ничего..

2010, після перемоги Януковича. Біля нашої облради, підряд, штук 30 синіх палаток, біля яких ні души. Мої думки: "Що, С..., грошей багато, думаєте, що бога схопили за бороду? Ну почекайте, буде новий Майдан, тоді за все спитаємо." :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:14

  lapay написав:
  Patrick написав:Вот идешь по городу и этих палаток, которые "ідуть своїм шляхом" как грибов после дождя. Хотя в данном контексте, точнее сказать как дерьма ранней весной.. Через одну остановку.
Но что радует, ажиотажа нет!! Народ по свом делам идет и не обращает никакого внимания. Огорчает, только то что пасмурно и солнышка нет. Ну ничего..

2010, після перемоги Януковича. Біля нашої облради, підряд, штук 30 синіх палаток, біля яких ні души. Мої думки: "Що, С..., грошей багато, думаєте, що бога схопили за бороду? Ну почекайте, буде новий Майдан, тоді за все спитаємо." :)

Ведь на носу выборы первого лица!
Почему не "выборы"?(статья ниже)
Народный депутат от БПП купил вертолетную площадку Януковича и оформил ее на маму
https://www.ostro.org/general/society/news/563648/
20.02.2019 12:08.

Депутат Верховной Рады Максим Ефимов приобрел конгрессно-выставочный центр "Парковый" на имя своей матери. Об этом он рассказал на своей странице в Фейсбуке.

"СМИ в очередной раз обсуждает смену собственника киевского КВЦ «Парковый», упоминая мое имя. Решил расставить все точки на «і». Интереса к этому объекту я не скрывал и изучал его инвестиционную привлекательность. Считаю, что «Парковый» вполне может претендовать на статус всеукраинского культурного хаба европейского уровня. Это моя цель", - отметил он.

При этом он подчеркнул, что как народный депутат не имеет права заниматься коммерческой деятельностью. "Бенефициаром данного бизнеса выступила моя мама, Любовь Ефимова. Право заниматься операционной деятельностью по управлению комплексом инвестор планирует доверить международной компании с хорошей репутацией. Переговоры с потенциальными партнерами уже ведутся. И в ближайшее время будет представлена концепция развития уникального для Украины конгрессно-выставочного центра «Парковый»", - сообщил он.

Вертолетная площадка в Киеве была открыта 6 июня 2012 года, она находится в нескольких стах метрах от Верховной Рады. Ее должен был использовать тогдашний президент Виктор Янукович, чтобы добираться из Межигорья, но он так и не совершил ни одного полета.

Летом 2016 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что объект строили на деньги от незаконного возмещения НДС.

Уголовное производство о строительстве вертолетной площадки расследуется по семи статьям Уголовного кодекса: ч. 5 ст. 191 (хищение), ч. 5 ст. 298 (повреждение объектов культурного наследия), ст. 356 (самоуправство), ч. 1 ст. 358 (подделка документов), ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностными лицами юрлица частного права), ч. 3 ст. 368-4 (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги). Одним из подозреваемых в рамках этого дела является бывший мэр Киева Леонид Черновецкий.

Достойного главнокомандующего, в условиях иностранной агрессии?
Не шута, не барыгу, не ..алаву,... -?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 13:49

  Kudrjavuy написав:
  Patrick написав:Весна прийде :)

Травка пойдёт. :mrgreen:
Так, что торопитесь её кушать, а то и землю завтра-послезавтра продадут, и однозначно не Вам.

Пусть кролик травку кушает.. Эх, Кудрявый.. надеюсь не продадут, ни травку ни землю :wink:
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:52

  zРадио написав:andrijk777

А что касается претензий в сторону Гройсмана - вообще-то если ты забыл, то до позиции Премьер-министра он был Вице-премьер-министром В Кабинете Яценюка.

Но если хочешь с 2016-го, то получай:
31.03.2016 госдолг = 63,3 млрд долларов;
31.12.2018 госдолг = 78,3 млрд долларов.

Прирост госдолга на 23,7% менее, чем за 3 года! Получил свой ответ? :mrgreen:

https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/2016

Маніпулятор.
Хороша маніпуляція брати мінімальне значення боргу за конкретний місяць.
По цій логіці Яценюк і Яресько були супер-прем"єрами!! Державний борг зменшувався при них!
31.12.2014 госдолг = 69,8 млрд долларов
31.03.2016 госдолг = 63,3 млрд долларов
Щось я не чув похвальних од цим прем"єрам від маніпулятора.
Але це не все.
Маніпулятор чомусь забуває про золото-валютні резерви:
ЗВР на 31.12.2014 = 7,5 млрд.дол.
ЗВР на 31.12.2018 = 20,8 млрд.дол.
Ріст 13,3 мільярди за 4 роки.
Крім того маніпулятор чомусь не говорить на скільки зріс борг при професіоналі Азарові. Адже ми маємо порівняти Гройсмана і Азарова.
Гройсман звичайно поганий, але хто ж кращий?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:06

  andrijk777 написав:
  zРадио написав:andrijk777

А что касается претензий в сторону Гройсмана - вообще-то если ты забыл, то до позиции Премьер-министра он был Вице-премьер-министром В Кабинете Яценюка.

Но если хочешь с 2016-го, то получай:
31.03.2016 госдолг = 63,3 млрд долларов;
31.12.2018 госдолг = 78,3 млрд долларов.

Прирост госдолга на 23,7% менее, чем за 3 года! Получил свой ответ? :mrgreen:

https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/2016

Маніпулятор.
Хороша маніпуляція брати мінімальне значення боргу за конкретний місяць.
По цій логіці Яценюк і Яресько були супер-прем"єрами!! Державний борг зменшувався при них!
31.12.2014 госдолг = 69,8 млрд долларов
31.03.2016 госдолг = 63,3 млрд долларов
Щось я не чув похвальних од цим прем"єрам від маніпулятора.
Але це не все.
Маніпулятор чомусь забуває про золото-валютні резерви:
ЗВР на 31.12.2014 = 7,5 млрд.дол.
ЗВР на 31.12.2018 = 20,8 млрд.дол.
Ріст 13,3 мільярди за 4 роки.
Крім того маніпулятор чомусь не говорить на скільки зріс борг при професіоналі Азарові. Адже ми маємо порівняти Гройсмана і Азарова.
Гройсман звичайно поганий, але хто ж кращий?

Это вполне естественно - если растут активы ЗВР, то соответственно растут и пассивы - долг. Итальянская бухгалтерия, система двойной записи. Внешний долг - единственный источник пополнения зВР в текущих условиях.
Волгарь
 
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