Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...

Будем объективнее
- Не легализуют.
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Хотя у Агрессора уже пошли дальше:
Гнетут меня смутные сомнения, что и от наших "слуг" можно такого ожидать.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 16:23
Будем объективнее
- Не легализуют.
...............................................................................
Хотя у Агрессора уже пошли дальше:
Гнетут меня смутные сомнения, что и от наших "слуг" можно такого ожидать.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:22
Я брал не минимальные значения, ты - манипулятор! Я брал на конец месяца, предшествующего назначению Гройсмана (март 2016)! Как же можно быть таким несообразительным - выгораживаешь чиновника, не зная даже, когда его назначили!!!
Рада назначила Гройсмана премьером
Корреспондент.net, 14 апреля 2016, 11:37
При Премьере Гройсмане внешний госдолг вырос на 15 млрд долларов! Это неопровержимый факт.
Хочешь дополнить анализ золотовалютными резервами - не вопрос!
31.03.2016 = 12,7 млрд долларов.
31.12.2018 = 20,8 млрд долларов.
Итого чистый "вклад" Премьера Гройсмана во внешний госдолг = 15 - 20,8 + 12,7 = 6,9 млрд долларов. Делим на количество месяцев в кресле = 6,9 / 33 = 209 млн долларов в месяц.
С Яценюком ты тоже в лужу сел - мы говорим о внешнем госдолге, а не общем, или внутренним, который твой герой вместе с Яреськой и Гонтаревой обесценили в 3,5 раза, обвалив гривну!
Яценюк (март 2014 - март 2016):
Внешний госдолг на 28.02.2014 = 42,2 млрд;
Внешний госдолг на 31.03.2016 = 43,8 млрд;
ЗВР на 28.02.2014 = 15,5 млрд.
Итого "вклад" Премьера Яценюка во внешний госдолг = 43,8 - 42,2 - 12,7 + 15,5 = 4,4 млрд долларов! Делим на количество месяцев в кресле = 4,4 / 25 = 176 млн долларов в месяц.
Кто "эффективнее" - решишь сам
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 20 лют, 2019 17:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:24
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:47
Re: Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...
Азаров - 10 млрд за 4 роки.
Це не рахуючи приватних боргів на десятки мільярдів доларів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 20 лют, 2019 18:56
Видно проффесіонал Азаров чи проФФесор Янукович не знали італійської бухгалтерії. У них активи ЗВР падали, а борг ріс. Че-то не працювала ваша "естественность" в їх проффесійних руках.
Додано: Сер 20 лют, 2019 19:20
zРадио
Та не треба стільки писати, я зрозумів - ваш кумир Яценюк, адже за нього борг падав, а ЗВР росли.
Я з вами цілком згідний, вважаю Яценюка найкращим прем"єром за останні 10-15 років.
Додано: Сер 20 лют, 2019 19:29
очень поверхностный вывод
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 20 лют, 2019 19:33
У вас делирий, или деменция? Все наоборот - при Яценюке долг рос, а ЗВР уменьшались. Показано на цифрах, и подкреплено ссылками!
А лучший Премьер-министр Украины (вы будете удивлены) - это Кинах, при котором были созданы предпосылки рекордного едва ли не в мировой истории 2-летнего роста ВВП на 25% (2003-2004). Сам период пришелся на Премьера Януковича, но предпосылки были заложены предыдущим правительством, а сам Янукович - подхватил и не мешал.
За последние 10 лет лучший (из худших, если будет угодно) - Азаров
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 20 лют, 2019 19:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 лют, 2019 19:33
Це геніально! Коли потрібно одне ми говоримо про зовнішній борг, а коли потрібно інше то про загальний.
І треба бути дуже недалекою людиною щоб звинувачувати Гондареву чи Яценюка в обвалі курсу.
Сальдо зовнішньої торгівлі в студію.
Додано: Сер 20 лют, 2019 19:36
Re: Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...
Найгірший. За 4 роки +зовнішній держборг-резерви=10 млрд доларів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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