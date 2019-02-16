Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...
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andrijk777 написав:Сальдо зовнішньої торгівлі в студію.
Сразу после того, как ты приведешь сальдо внешней торговли 2017-2018
И мы изначально с lapay говорили о внешнем долге - ты влез в чужую дискуссию, и еще будешь рассказывать, кто о чем говорил? Порохоботам не помешало бы между уроками пропаганды хоть изредка уроки этики вставлять
Встряну по кандидатурам. Кинах - молодец, с этим согласен.
Из последних двух - Гройсман гигант мысли по сравнению с Яценюком. Яценюк - редкостный дятел, который на пару с Яресько, так нагнули страну, что еще долго будем икать. Принимал участие в обсуждении пары законопроектов, предложенных Яресько, только после того как бухгалтера всей страны дружно удивились познаниям Яресько в учете и бухгалтерии на уровне недоучившегося выпускника ПТУ, законопроекты отозвали. Но позор остался.
freeze написав:Принимал участие в обсуждении пары законопроектов, предложенных Яресько, только после того как бухгалтера всей страны дружно удивились познаниям Яресько в учете и бухгалтерии на уровне недоучившегося выпускника ПТУ, законопроекты отозвали. Но позор остался.
Она по другой специальности училась, а после практики в Украине поехала на экзамен в Пуэрто-Рико
И при всей огромной антипатии, признаю - "окончила" она с отличием
zРадио написав:За последние 10 лет лучший (из худших, если будет угодно) - Азаров
Найгірший. За 4 роки +зовнішній держборг-резерви=10 млрд доларів.
А ВВП при этом вырос со 136 млрд долларов до 183. Если тебе не нравится ВВП, как показатель, то возьми экспорт - тут уже с помощью (якобы) удержания курса гривны ничего не завысишь - вырос с 55 до 68 млрд долларов!
Отношение долга к ВВП и долга в экспорту только снизилось! Это многого стоит! А теперь посмотри эти показатели по хваленным пост-майданным министрам!