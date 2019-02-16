Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...
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freeze написав:Встряну по кандидатурам. Кинах - молодец, с этим согласен.
Из последних двух - Гройсман гигант мысли по сравнению с Яценюком. Яценюк - редкостный дятел, который на пару с Яресько, так нагнули страну, что еще долго будем икать. Принимал участие в обсуждении пары законопроектов, предложенных Яресько, только после того как бухгалтера всей страны дружно удивились познаниям Яресько в учете и бухгалтерии на уровне недоучившегося выпускника ПТУ, законопроекты отозвали. Но позор остался.
У населения слишком короткая память! И Азаров - молодец, но вторая его рука,.... чего стоит только Сожженные четыре рабочие блока Углегорской электростанции - это детский лепет всю страну порвали, как шакалы - и нынешние с остервенением продолжают передел остатков промышленности УССР. Я подчеркну, не работать и производить - а в прямом смысле слова уничтожать, шо паразиты.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Правильно он и говорит! Просто в его лексиконе нет по определению слова "население". Отсюда "Люди" это только пан Ахметов, Порошенко, Коломойский, Кучма, ... - а они уже "решают вопросы" с населением.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.