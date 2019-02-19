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Итоги: Энергетика 19.02.19

Итоги: Энергетика 19.02.19
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 13:21

Итоги: Энергетика 19.02.19

Нефть торгуется разнонаправленно во вторник утром в ожидании новостей относительно торговых переговоров США и Китая, при этом поддержку ценам продолжает оказывать сокращение добычи странами ОПЕК.

По состоянию на 7.20 Киева цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,42%, до $66,22 за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,38%, до $56,19 за баррель.

Инвесторы предпочитают сохранять осторожность, пока не станет ясен исход переговоров США и Китая, торговый конфликт которых оказывает негативное влияние на рост мировой экономики, что затрагивает и спрос на нефть.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила во вторник, что США и Китай уже 19 февраля начнут серию переговоров по вопросам торговли, при этом 21 февраля начнутся встречи на более высоком уровне.

Перед этим министерство коммерции КНР сообщило, что по приглашению американской стороны вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 21-22 февраля посетит Вашингтон для участия в седьмом раунде китайско-американских переговоров по торговым вопросам.

Аналитики Bank of America Merrill Lynch отметили, что китайско-американский торговый спор вредит росту мировой экономики. @Устранение напряженности в мировой торговле является ключом к улучшению экономических перспектив@, - говорят эксперты.

В то же время поддержку рынку продолжает оказывать ослабление опасений относительно переизбытка предложения нефти на фоне сокращения добычи странами ОПЕК и санкций США против Ирана и Венесуэлы.

Цена на нефть Brent в понедельник, 18 февраля, продемонстрировала положительную динамику.

В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость апрельских контрактов на Brent повысилась на $0,25, до $66,5 за баррель.

Торги в Нью-Йорке не проводились.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ , https://mycredit.in.ua/ru ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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