Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: прогнози / Итоги: Прогнозы 20.02.19 Итоги: Прогнозы 20.02.19 + Додати

тему Відповісти

на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Сер 20 лют, 2019 13:42 Итоги: Прогнозы 20.02.19

В Bank of America Merrill Lynch Research оценивают выход в среду протокола FOMC от январского заседания.



«Протокол январского заседания FOMC будет представлять особый интерес, учитывая крайнюю мягкость ФРС. Мы постараемся узнать следующее: 1) почему ФРС перешла от сигнализации о дополнительных повышениях в декабре до «больше никаких дальнейших повышений» шесть недель спустя на январском заседании? 2) Что ФРС наблюдает, чтобы определить следующие шаги? Это глобальные данные? Финансовые рынки? 3) Как развивался мыслительный процесс ФРС вокруг процесса нормализации баланса? », - «Что касается повышения ставки, мы думаем, что будет достигнут консенсус в отношении того, что ФРС лучше всего просигнализировать паузу ... По рискам мы ожидаем обсуждения глобального фона, с особым вниманием к замедлению роста в Китае и слабости в Европе .... Обсуждение баланса может быть наиболее заметным. На последнем заседании ФРС опубликовала заявление, в котором говорилось, что ФРС будет использовать "обильные" резервные рамки и позволит балансу адаптироваться к экономическим условиям. Мы до сих пор упускаем детали. Каковы сроки? Есть ли цель для оптимального уровня резервов? Мы думаем, что ФРС даст некоторые намеки на эти проблемы в протоколе, чтобы проверить реакцию рынка», - отмечают в BofAML.



Высказывания президента ФРБ Кливленда Лоретты Местер



- Нормально относится к замедлению или прекращению реинвестирования в балансе в 2019 г.;

- Если бы она решала сама, она предпочла бы замедление реинвестирования погашаемых ценных бумаг в активах ФРС;

- Предпочитает, чтобы баланс ФРС был преимущественно из казначейских облигаций. Предпочитает краткосрочные казначейские облигации;

- ФРС может захотеть сообщить о планах по балансу заблаговременно;

- Нейтральная процентная ставка 3%;

- Гибкая цель по инфляции работает довольно хорошо;

- Потребитель в хорошей форме;

- Не ожидает рецессии в 2019 и 2020 гг.;

- США не на устойчивой бюджетной траектории;

- Сильный рынок труда поддерживает потребителей;

- Месячные данные по розничным продажам могут быть волатильными.



Индекс экономических ожиданий в Германии в феврале -13,4.



Индекс экономических ожиданий в Германии в феврале сократил свои отрицательные значения до -13,4 с -15,0 в январе. Прогноз был -14,0. Рост экономики Германии замедлился в прошлом году. В 4 квартале 2018 года была близка к рецессии. Экономисты Deutsche Bank прогнозируют ВВП Германии в 2019 году +0,5% - возможно это станет минимальным ростом с 2013 года.



Оценка экспертов финансового рынка относительно экономического развития Еврозоны в целом выросла на 4,3 пункта, оставив соответствующий показатель на уровне минус 16,6 пункта. В отличие от этого, оценка текущей экономической ситуации в Еврозоне показала дальнейшее значительное снижение в феврале, упав на 8,3 пункта до текущего уровня минус 3,0 пункта по сравнению с предыдущим месяцем.



Ожидания по краткосрочным процентным ставкам в Еврозоне также зафиксировали сильное снижение. Соответствующий показатель снизился на 5,3 пункта до уровня 6,8 пункта.



Количество безработных в Великобритании сократилось на 14 000.



Количество безработных в Великобритании с октября по декабрь сократилось на 14 000, а безработица осталась на уровне 4% - минимум за четыре десятилетия. Увеличении числа занятых в Великобритании в период с октября по декабрь было 167 000. Число вакансий достигло исторического максимума 870 000, а квартальные темпы роста заработной платы без изменений к предыдущему трехмесячному периоду 3,4%. Реальная заработная плата увеличилась на 1,2% - максимум за два года. Уменьшение соискателей на вакантные должности приведет к повышению заработной платы и инфляция останется выше целевого уровня в ближайшие несколько лет, а значит остается надежда, что Банк Англии будет постепенно повышать процентные ставки.

Число граждан иных стран ЕС, работающих в Великобритании сократилось на 3,2% в IV-м квартале 2018 года, число работников из стран, не входящих в ЕС выросло на 5%.



Росстат попытался скрыть обвал доходов населения накануне послания Путина.



Ежемесячная публикация макроэкономической статистики Росстатом снова не обошлась без скандала.



Уличенный в махинациях с цифрами по доходам населения в прошлом году, а затем неожиданно обнаруживший $10 млрд. дополнительного ВВП и рекордный за 6 лет экономический рост, Росстат во вторник по неизвестной причине изъял из доклада «О социально экономическом развитии» данные о реальных располагаемых доходах граждан».



В изначальной версии обзор, который был обнародован накануне послания Путина Федеральном собранию, содержал лишь цифры по зарплатам.



Спустя полчаса Росстат заменил доклад на своем сайте, все же решившись сообщить итоговую цифру за январь, которая, очевидно, не впишется в логику экономического «прорыва» в послании президента.



По оценке Росстата, в январе россияне обеднели еще на 1,3% - настолько снизились доходы с корректировкой на инфляцию и обязательные платежи.

В среднем граждане РФ жили в январе на 24496 рублей в месяц, или 790 рублей в день.



В номинальном выражении доходы выросли на 4,2%, или 987 рублей. Однако резкий скачок инфляции, превысившей 5% из-за нового НДС и подорожавшего бензина, обесценил весь прирост.



Рост зарплат в реальном выражении практически остановился: в среднем работающие россияне получали в месяц 41120 рублей - на 2103 рубля больше, чем год назад. Однако с учетом инфляции от этой прибавки осталось лишь 0,2%.



Резко выросла задолженность по зарплате: за месяц предприятия недоплатили сотрудникам 291 млн. рублей, а суммарный долг достиг 2,711 млрд. рублей, превысив показатели не только начала года (2,42 млрд.), но и февраля прошлого года (2,676 млрд. рублей).



Доходы населения падают шестой год подряд: накопленным итогом с 2013 года люди обеднели на 12%. Суммарная покупательная способность потребителей сократилась на 5 триллионов рублей в год.



В прошлом году доходы снизились на 0,2%, в 2017-м - на 1,2%, в 2016-м упали на 5,8%, годом ранее - на 3,2%, а в 2014 году - на 0,7%.



Какого-либо просвета не просматривается даже на уровне официальных прогнозов.



Долгосрочный базовый сценарий Минэкономразвития, рассчитанный до 2036 года, предполагает, что зарплаты в России будут расти лишь на 2,4-2,6% в год.

В ценах 2018 года через 18 лет, как считает МЭР, россияне будут зарабатывать в среднем 67500 рублей. В долларовом выражении зарплаты прибавят 43% и составят в среднем $900 в месяц.



Это меньше, чем в прошлом году зарабатывали граждане Венгрии ($1082 доллара), Польши ($1147) или Чехии ($,1261,1).



Кудрин: Новые санкции станут шоком для экономики РФ.



У российской экономики нет какого-либо иммунитета к санкциям, а новый санкционный пакет, разработанный в США, спровоцирует очередной экономический шок, заявил во вторник глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Россия вовлечена в мировую торговлю и на 70-80% зависима от импортных технологий, прежде всего в производственных отраслях, и поэтому «чувствительна к любым санкциям извне», - считает эксперт.



«Я неоднократно говорил, что Россия все-таки теряет от санкций, и она продолжает терять. К сожалению, в прошлом году санкции на компании холдинга Дерипаски и Вексельберга существенное влияние оказали не только на рынок, но и на настроение, прежде всего, инвесторов», - объяснил глава СП.



«Мы не добираем и инвестиций, и экономический рост, - посетовал он.. - И те задачи, которые мы перед собой ставим в части повышения темпов роста выше среднемировых, сложнее намного достигать».



Уже введенные санкции, которые ограничили банкам и госкомпаниям доступ к долгосрочным кредитам на Западе, а нефтегазовой отрасли перекрыли приток импортных технологий, экономикой «как бы поглощены», сказал Кудрин.

«Наши предприниматели приспособились, да, они в чем-то стали ограничены, но они как-то другие пути ищут. Предпринимательство - оно тем и отличается, что ищет свои новые пути решения», - сказал он.

«Но, к сожалению, любые новые санкции вызовут новые шоки и потребность новой адаптации. И они могут быть жестче, чем то, что есть сейчас», - предупредил глава СП.



Напомним, за 2018 год в Конгресс США было внесено 10 законопроектов о мерах против России - от признания РФ государством терроризма до отключения госбанков от возможности проводить операции в долларах.

Эти инициативы были суммированы в законопроект DASKA, требующий расширить «черный список» чиновников олигархов, запретить иностранным инвесторам покупать государственные облигации РФ и внести, по крайней мере, один госбанк в «черный список» с блокировкой активов и невозможностью иметь корсчета в США.



В феврале группа сенаторов внесла на рассмотрение усиленную версию этого законопроекта. Он допускает санкции не только против государственных банков, но также против любых кредитных организаций, вовлеченных в поддержку «вредоносной деятельности» Кремля, а также требует отрезать от инвестиций все СПГ-проекты российских компаний за рубежом.



Госдолг РФ возобновил падение перед аукционами Минфина.



Доходность облигаций федерального займа со сроком обращения около 10 лет растет впервые за три сессии перед объявлением Минфина о параметрах аукционов, которые могут вновь пройти без лимита размещения.

«Сегодня основное внимание - на завтрашние аукционы ОФЗ по новым правилам, - написал по электронной почте глава отдела исследований ПАО «Росбанк» Юрий Тулинов. - С учетом санкционной составляющей Минфин вряд ли отважится выставить завтра 15 лет, поэтому идут продажи на 10-летнем отрезке - наиболее длинных бумагах, которые ожидают увидеть участники». Он добавил, что ОФЗ-ИН сейчас не пользуются активным спросом, поэтому размещение этой бумаги может пойти «в довесок» к 1-2 размещениям ОФЗ-ПД.

Акции и валюты развивающихся стран дешевеют в ожидании торговых переговоров между США и Китаем в Вашингтоне. Нефть Brent корректируется вниз после роста в течение пяти сессий, ставшего самым продолжительным с 10 января.



Как и предполагалось, сюжет торгов «зеленым» безналом 20-го оказался «бледной копией» сессии от 19 февраля. Во вторник «американец» хотя бы посопротивлялся «большому фискальному дню». Нынче двойная порция притока экспортной выручки из-за рубежа в комплекте со скромными возможностями гривневого ресурса изначально уронила цену СКВ в районе 27,09 UAH/USD.



В среду, со слов валютных дилеров ряда системных банков, регулятора на рынке не видели. Но это не означает, что он «прошел мимо» столь заметного (если судить по справочному курсу) снижения цены «американца». Подробности этой темы будут известны позже.

А пока рискнем предположить смену настроения на ближайшей сессии валютного межбанка. Замедление или полная остановка текущей коррекции безналичной пары доллар-гривня, которая имеет шанс перерасти 22-го в попытку отскока.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , https://mycredit.in.ua/ru , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Три причины приглядеться к протоколу ФРС - BofAMLВ Bank of America Merrill Lynch Research оценивают выход в среду протокола FOMC от январского заседания.«Протокол январского заседания FOMC будет представлять особый интерес, учитывая крайнюю мягкость ФРС. Мы постараемся узнать следующее: 1) почему ФРС перешла от сигнализации о дополнительных повышениях в декабре до «больше никаких дальнейших повышений» шесть недель спустя на январском заседании? 2) Что ФРС наблюдает, чтобы определить следующие шаги? Это глобальные данные? Финансовые рынки? 3) Как развивался мыслительный процесс ФРС вокруг процесса нормализации баланса? », - «Что касается повышения ставки, мы думаем, что будет достигнут консенсус в отношении того, что ФРС лучше всего просигнализировать паузу ... По рискам мы ожидаем обсуждения глобального фона, с особым вниманием к замедлению роста в Китае и слабости в Европе .... Обсуждение баланса может быть наиболее заметным. На последнем заседании ФРС опубликовала заявление, в котором говорилось, что ФРС будет использовать "обильные" резервные рамки и позволит балансу адаптироваться к экономическим условиям. Мы до сих пор упускаем детали. Каковы сроки? Есть ли цель для оптимального уровня резервов? Мы думаем, что ФРС даст некоторые намеки на эти проблемы в протоколе, чтобы проверить реакцию рынка», - отмечают в BofAML.Высказывания президента ФРБ Кливленда Лоретты Местер- Нормально относится к замедлению или прекращению реинвестирования в балансе в 2019 г.;- Если бы она решала сама, она предпочла бы замедление реинвестирования погашаемых ценных бумаг в активах ФРС;- Предпочитает, чтобы баланс ФРС был преимущественно из казначейских облигаций. Предпочитает краткосрочные казначейские облигации;- ФРС может захотеть сообщить о планах по балансу заблаговременно;- Нейтральная процентная ставка 3%;- Гибкая цель по инфляции работает довольно хорошо;- Потребитель в хорошей форме;- Не ожидает рецессии в 2019 и 2020 гг.;- США не на устойчивой бюджетной траектории;- Сильный рынок труда поддерживает потребителей;- Месячные данные по розничным продажам могут быть волатильными.Индекс экономических ожиданий в Германии в феврале -13,4.Индекс экономических ожиданий в Германии в феврале сократил свои отрицательные значения до -13,4 с -15,0 в январе. Прогноз был -14,0. Рост экономики Германии замедлился в прошлом году. В 4 квартале 2018 года была близка к рецессии. Экономисты Deutsche Bank прогнозируют ВВП Германии в 2019 году +0,5% - возможно это станет минимальным ростом с 2013 года.Оценка экспертов финансового рынка относительно экономического развития Еврозоны в целом выросла на 4,3 пункта, оставив соответствующий показатель на уровне минус 16,6 пункта. В отличие от этого, оценка текущей экономической ситуации в Еврозоне показала дальнейшее значительное снижение в феврале, упав на 8,3 пункта до текущего уровня минус 3,0 пункта по сравнению с предыдущим месяцем.Ожидания по краткосрочным процентным ставкам в Еврозоне также зафиксировали сильное снижение. Соответствующий показатель снизился на 5,3 пункта до уровня 6,8 пункта.Количество безработных в Великобритании сократилось на 14 000.Количество безработных в Великобритании с октября по декабрь сократилось на 14 000, а безработица осталась на уровне 4% - минимум за четыре десятилетия. Увеличении числа занятых в Великобритании в период с октября по декабрь было 167 000. Число вакансий достигло исторического максимума 870 000, а квартальные темпы роста заработной платы без изменений к предыдущему трехмесячному периоду 3,4%. Реальная заработная плата увеличилась на 1,2% - максимум за два года. Уменьшение соискателей на вакантные должности приведет к повышению заработной платы и инфляция останется выше целевого уровня в ближайшие несколько лет, а значит остается надежда, что Банк Англии будет постепенно повышать процентные ставки.Число граждан иных стран ЕС, работающих в Великобритании сократилось на 3,2% в IV-м квартале 2018 года, число работников из стран, не входящих в ЕС выросло на 5%.Росстат попытался скрыть обвал доходов населения накануне послания Путина.Ежемесячная публикация макроэкономической статистики Росстатом снова не обошлась без скандала.Уличенный в махинациях с цифрами по доходам населения в прошлом году, а затем неожиданно обнаруживший $10 млрд. дополнительного ВВП и рекордный за 6 лет экономический рост, Росстат во вторник по неизвестной причине изъял из доклада «О социально экономическом развитии» данные о реальных располагаемых доходах граждан».В изначальной версии обзор, который был обнародован накануне послания Путина Федеральном собранию, содержал лишь цифры по зарплатам.Спустя полчаса Росстат заменил доклад на своем сайте, все же решившись сообщить итоговую цифру за январь, которая, очевидно, не впишется в логику экономического «прорыва» в послании президента.По оценке Росстата, в январе россияне обеднели еще на 1,3% - настолько снизились доходы с корректировкой на инфляцию и обязательные платежи.В среднем граждане РФ жили в январе на 24496 рублей в месяц, или 790 рублей в день.В номинальном выражении доходы выросли на 4,2%, или 987 рублей. Однако резкий скачок инфляции, превысившей 5% из-за нового НДС и подорожавшего бензина, обесценил весь прирост.Рост зарплат в реальном выражении практически остановился: в среднем работающие россияне получали в месяц 41120 рублей - на 2103 рубля больше, чем год назад. Однако с учетом инфляции от этой прибавки осталось лишь 0,2%.Резко выросла задолженность по зарплате: за месяц предприятия недоплатили сотрудникам 291 млн. рублей, а суммарный долг достиг 2,711 млрд. рублей, превысив показатели не только начала года (2,42 млрд.), но и февраля прошлого года (2,676 млрд. рублей).Доходы населения падают шестой год подряд: накопленным итогом с 2013 года люди обеднели на 12%. Суммарная покупательная способность потребителей сократилась на 5 триллионов рублей в год.В прошлом году доходы снизились на 0,2%, в 2017-м - на 1,2%, в 2016-м упали на 5,8%, годом ранее - на 3,2%, а в 2014 году - на 0,7%.Какого-либо просвета не просматривается даже на уровне официальных прогнозов.Долгосрочный базовый сценарий Минэкономразвития, рассчитанный до 2036 года, предполагает, что зарплаты в России будут расти лишь на 2,4-2,6% в год.В ценах 2018 года через 18 лет, как считает МЭР, россияне будут зарабатывать в среднем 67500 рублей. В долларовом выражении зарплаты прибавят 43% и составят в среднем $900 в месяц.Это меньше, чем в прошлом году зарабатывали граждане Венгрии ($1082 доллара), Польши ($1147) или Чехии ($,1261,1).Кудрин: Новые санкции станут шоком для экономики РФ.У российской экономики нет какого-либо иммунитета к санкциям, а новый санкционный пакет, разработанный в США, спровоцирует очередной экономический шок, заявил во вторник глава Счетной палаты Алексей Кудрин.Россия вовлечена в мировую торговлю и на 70-80% зависима от импортных технологий, прежде всего в производственных отраслях, и поэтому «чувствительна к любым санкциям извне», - считает эксперт.«Я неоднократно говорил, что Россия все-таки теряет от санкций, и она продолжает терять. К сожалению, в прошлом году санкции на компании холдинга Дерипаски и Вексельберга существенное влияние оказали не только на рынок, но и на настроение, прежде всего, инвесторов», - объяснил глава СП.«Мы не добираем и инвестиций, и экономический рост, - посетовал он.. - И те задачи, которые мы перед собой ставим в части повышения темпов роста выше среднемировых, сложнее намного достигать».Уже введенные санкции, которые ограничили банкам и госкомпаниям доступ к долгосрочным кредитам на Западе, а нефтегазовой отрасли перекрыли приток импортных технологий, экономикой «как бы поглощены», сказал Кудрин.«Наши предприниматели приспособились, да, они в чем-то стали ограничены, но они как-то другие пути ищут. Предпринимательство - оно тем и отличается, что ищет свои новые пути решения», - сказал он.«Но, к сожалению, любые новые санкции вызовут новые шоки и потребность новой адаптации. И они могут быть жестче, чем то, что есть сейчас», - предупредил глава СП.Напомним, за 2018 год в Конгресс США было внесено 10 законопроектов о мерах против России - от признания РФ государством терроризма до отключения госбанков от возможности проводить операции в долларах.Эти инициативы были суммированы в законопроект DASKA, требующий расширить «черный список» чиновников олигархов, запретить иностранным инвесторам покупать государственные облигации РФ и внести, по крайней мере, один госбанк в «черный список» с блокировкой активов и невозможностью иметь корсчета в США.В феврале группа сенаторов внесла на рассмотрение усиленную версию этого законопроекта. Он допускает санкции не только против государственных банков, но также против любых кредитных организаций, вовлеченных в поддержку «вредоносной деятельности» Кремля, а также требует отрезать от инвестиций все СПГ-проекты российских компаний за рубежом.Госдолг РФ возобновил падение перед аукционами Минфина.Доходность облигаций федерального займа со сроком обращения около 10 лет растет впервые за три сессии перед объявлением Минфина о параметрах аукционов, которые могут вновь пройти без лимита размещения.«Сегодня основное внимание - на завтрашние аукционы ОФЗ по новым правилам, - написал по электронной почте глава отдела исследований ПАО «Росбанк» Юрий Тулинов. - С учетом санкционной составляющей Минфин вряд ли отважится выставить завтра 15 лет, поэтому идут продажи на 10-летнем отрезке - наиболее длинных бумагах, которые ожидают увидеть участники». Он добавил, что ОФЗ-ИН сейчас не пользуются активным спросом, поэтому размещение этой бумаги может пойти «в довесок» к 1-2 размещениям ОФЗ-ПД.Акции и валюты развивающихся стран дешевеют в ожидании торговых переговоров между США и Китаем в Вашингтоне. Нефть Brent корректируется вниз после роста в течение пяти сессий, ставшего самым продолжительным с 10 января.Как и предполагалось, сюжет торгов «зеленым» безналом 20-го оказался «бледной копией» сессии от 19 февраля. Во вторник «американец» хотя бы посопротивлялся «большому фискальному дню». Нынче двойная порция притока экспортной выручки из-за рубежа в комплекте со скромными возможностями гривневого ресурса изначально уронила цену СКВ в районе 27,09 UAH/USD.В среду, со слов валютных дилеров ряда системных банков, регулятора на рынке не видели. Но это не означает, что он «прошел мимо» столь заметного (если судить по справочному курсу) снижения цены «американца». Подробности этой темы будут известны позже.А пока рискнем предположить смену настроения на ближайшей сессии валютного межбанка. Замедление или полная остановка текущей коррекции безналичной пары доллар-гривня, которая имеет шанс перерасти 22-го в попытку отскока.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 71091 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4618 раз. Подякували: 8388 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Прогнозы 19.02.19

дядя Caша » Вів 19 лют, 2019 13:22 0 237

дядя Caша Вів 19 лют, 2019 13:22 Итоги: Прогнозы 18.02.19

дядя Caша » Пон 18 лют, 2019 13:34 0 158

дядя Caша Пон 18 лют, 2019 13:34 Итоги: Прогнозы 15.02.19

дядя Caша » П'ят 15 лют, 2019 13:49 0 415

дядя Caша П'ят 15 лют, 2019 13:49