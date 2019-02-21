Итоги: Энергетика 21.02.19

Додано: Чет 21 лют, 2019 13:43

Поддержку ценам на нефть продолжает оказывать ослабление опасений переизбытка сырья на рынке на фоне сокращения добычи странами ОПЕК и санкций США против Ирана и Венесуэлы.



Участники торгов также обратили внимание на заявления министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, который высказал мнение, что мировой рынок нефти сбалансируется к апрелю. По словам аль-Фалиха, ОПЕК+ стремится приблизить объем мировых запасов нефти к среднему показателю за пятилетний период. При этом саудовский министр надеется, что проблемы Ирана и Венесуэлы не приведут к дефициту предложения нефти на мировом рынке.



Хотя недостатка в сырье нет, но наблюдается растущий недостаток доступа к нему.



Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика Американского института нефти (API), который сообщил о росте запасов сырья в США за неделю, завершившуюся 15 февраля, на 1,26 миллиона баррелей после снижения на 998 тысяч баррелей неделей ранее. Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в четверг. Аналитики прогнозируют рост запасов на 3,08 миллиона баррелей после увеличения на 3,633 миллиона баррелей неделей ранее.

Цены нашли поддержку на росте оптимизма в отношении заключения торгового соглашения между США и Китаем, а также свидетельствах сокращения мирового предложения из-за сокращения ОПЕК объема добычи.



Президент Нигерии, как сообщалось, рассматривает сокращение уровня добычи с целью повышения цен, и такое решение сигнализировало бы дополнение усилий ОПЕК по выполнению согласованных сокращений добычи.



Саудовская Saudi Aramco сообщила, что может временно закрыть нефтеперерабатывающий завод производительностью 400 тыс. баррелей в день на обслуживание.



Торговые переговоры США и Китая возобновились в Вашингтоне во вторник. Президент Дональд Трамп надеется достичь соглашения перед крайним сроком введения дополнительных тарифов на импорт и Китая 1 марта. В последние недели цены на нефть двигались параллельно акциям.

Трамп заявлял, что дата 1 марта может быть гибкой, и это помогло росту акций в США, поддержав склонность к риску.



Администрация энергетической информации США (EIA) во вторник в месячном докладе сообщила, что ожидает роста добычи нефти в семи крупнейших шельфовых зонах США на 84 000 баррелей в день в марте, до 8,398 млн. баррелей.



EIA выпустит данные по изменению запасов нефти на прошлой неделе в четверг, позже обычного из-за выходного в США в понедельник.



Аналитики по опросу S&P Global Platts ожидают роста запасов нефти на 3,5 млн. баррелей, снижения запасов бензина на 1,1 млн. баррелей, снижения запасов дистиллятов на 1,4 млн. баррелей.

Нефть дорожает в четверг утром, торгуясь в районе максимумов с осени 2018 года на фоне сокращения добычи ОПЕК и санкций США против Ирана и Венесуэлы.Фьючерсы на нефть в среду выросли до наиболее высокого уровня закрытия за три месяца. По WTI рост продолжается шесть сессий подряд.Признаки сокращение мирового предложения перевешивают давление со стороны продолжения роста объема добычи в США.API: запасы нефти в США выросли на 1,26 млн. баррелей, ниже прогнозов аналитиков.Запасы сырой нефти в США за последнюю неделю выросли на 1.26 млн. баррtлей, сообщил Американский институт нефти (API). При этом запасы в нефтехранилищах Кушинга увеличились более существенно, чем прогнозирует Bloomberg.Согласно отчету API, за неделю до 15 февраля в баррелях:запасы сырой нефти: +1,26 млн.;запасы в Кушинге: +3,24 млн.;запасы бензина: -1,55 млн.;запасы дистиллятов: -0,758 млн.Отчет API составляется на основе информации, которую предприятия предоставляют на добровольной основе. Он традиционно предшествует публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики, которая на текущей неделе будет представлена вниманию участников рынка в четверг 21 февраля в 18.00 Киева.Согласно прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за отчетный период (в баррелях):запасы сырой нефти: +3,0 млн.;запасы бензина: -0,5 млн.;запасы дистиллятов: -1,5 млн.;запасы сырой нефти в Кушинге: +0,8 млн. (собственный прогноз Bloomberg).Котировки WTI в четверг в Азии растут на 0,09% до $57,21 за баррель. Напоминаем, что с 21 февраля ближайшим стал апрельский контракт. Мартовский фьючерс на WTI экспирировался в среду.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: