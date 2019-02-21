Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: прогнози / Итоги: Прогнозы 21.02.19 Итоги: Прогнозы 21.02.19 + Додати

тему Відповісти

на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Чет 21 лют, 2019 13:45 Итоги: Прогнозы 21.02.19



- Участники сказали, что ослабление базовой и общей инфляции — причина терпеливого подхода к политике;

- Члены ФРС отметили ужесточение финансовых условий и неопределенности, связанные с развитием политики США и иностранных правительств;

- Денежная политика в краткосрочной перспективе будет зависеть от поступающих экономических данных;

- Почти все хотели объявить о плане завершения сокращения баланса позже в этом году;

- Рост экономики США стал более умеренным с конца прошлого года;

- Структура, которая контролирует ставку денежной политики через активное управление предоставлением резервов имела бы недостатки;

- Многим участникам пока не ясно, как коррекция ставок может быть необходима позже в этом году;

- Несколько участников сказали, что повышение ставок может стать необходимым только если инфляция будет выше, чем основной прогноз;

- Руководители денежной политики предпочитали терпеливый подход для того, чтобы наблюдать за эффектами прошлый повышений ставки;

- Руководители денежной политики возобновили обсуждения структуры для управления балансом;

- Руководители денежной политики сказали, что процесс нормализации баланса должен поддерживать достижение двух целей ФРС;

- Несколько участников сказал, что дальнейшие повышения процентной ставки уместны в 2019 г., если экономика будет развиваться как ожидается;

- Участники решили не выражать мнения по балансу рисков, учитывая степень неопределённость перспективы;

- Планируют реинвестировать доходы от ипотечных ценных бумаг в казначейские облигации после завершения процесса сокращения баланса;

- Сейчас уместен терпеливый и гибкий подход к денежной политике;

- Важно продолжать наблюдать за изменениями на финансовом рынке;

- Отметили, что некоторые риски снижения выросли;

- Инвестиции бизнеса уменьшились;

- Недавние данные по рынку жилья были сильными;

- Сильный рынок труда, инфляция около цели;

- Видят продолжение устойчивого расширения;

- Несколько участников опасались, что неопределенность не выражена в прогнозе членов FOMC;

- Резервы могут быть около эффективного уровня позже в этом году;

- Почти все участники считают, что было бы желательным, пока не прошло слишком много времени, анонсировать план по сокращению активов ФРС позже в этом году;

- Многие члены FOMC не уверены, что изменения ставки в 2019 г. могут быть необходимы.



Итак, члены комитета по открытым рынкам Федрезерва США (FOMC) на встрече 29-30 января 2019 года согласились, что «терпеливый» подход к определению денежно-кредитной политики страны является оптимальным в свете глобальной неопределенности и высоких рисков, следует из протокола заседания регулятора, опубликованного в среду.



ФРС по итогам последнего заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых.



«Участники выразили мнение, что терпеливый подход к денежно-кредитной политике на данном этапе станет надлежащим шагом в условиях неопределенности и рисков... Кроме того, такой подход позволит получить более четкое представление о состоянии международной торговли и глобальной экономики - в частности, о масштабах и продолжительности экономического спада в Европе и КНР», - говорится в протоколе.



Члены FOMC также выразили обеспокоенность в связи с повышенной волатильностью фондовых рынков США и значительного снижения «аппетита к риску» у инвесторов.

«Несколько участников подчеркнули, что снижение ликвидности в конце года, по-видимому, сыграло роль в усугублении изменений в условиях финансового рынка», - отмечается в документе.



При этом члены комитета отметили, что данные, рассмотренные на заседании, свидетельствуют об улучшении условий на рынке труда и устойчивом росте реального ВВП США в четвертом квартале 2018 года. Годовая инфляция в ноябре была несколько ниже 2% в результате снижения цен на энергетическое сырье. Показатели долгосрочных инфляционных ожиданий практически не изменились.

В итоге члены ФРС, в том числе глава регулятора Джером Пауэлл, приняли единогласное решение о сохранении процентной ставки. Следующее заседание Федрезерва запланировано на 19-20 марта.



Протокол заседания FOMC: немного более «жесткий» чем ожидания рынка, - CIBC.



В CIBC Research комментируют их реакцию на протокол январского заседания FOMC:

«Во всяком случае, в последнем заявлении ФРС было больше вопросов, чем ответом, но протокол заседания пролил некоторый важный свет на обсуждение, стоящее за решениями. Внезапный сдвиг в сторону более агностического взгляда на будущее направление изменения ставок был, кажется, вызван повысившейся неопределённость у многих участников как в отношении мировой, так и национальной экономики.

В результате многим участникам было неясно, какие изменение было бы необходимо сделать с со ставкой по федеральным фондам позже в этом году. Тем не менее, некоторые всё ещё верили, что наиболее вероятным направлением ставок было всё ещё повышение, если экономика будет развиваться, как ожидалось. Хотя это не вполне убедительный консенсус, это немного более «жестко», чем дискуссии на рынке в последнее время.

В целом, инвесторы реагируют на очень слабую склонность к «жесткости» у нескольких участников, повышать доллар немного увеличивая доходность на ближнем конце кривой доходности.»



Кларида, ФРС: Не считает, что изменение в заявлениях ФРС по политике — разворот.



- Декабрьское повышение ставки не было ошибкой;

- Неясно, несколько значительно замедление экономического роста в США, которое мы наблюдаем;

- Внешние оценки необходимых избыточных резервов в диапазоне 1-1,2 трлн. долларов;

- Есть сценарии, когда мы можем не повысить ставку в этом году;

- Данные по рынку труда сильные, данные по розничной торговле слабее;

- ФРС может позволит себе быть терпеливой по следующей корректировке (денежной политики);

- На предстоящих заседаниях могут решить, когда прекратить сокращение баланса;

- Мы не видим Brexit как крупный системный риск для США;

- Мы очень близки к нашим целям по занятости и ценам.



Высказывания президента ФРБ Сан-Франциско Дали.



- Видит больше препятствий, включая более медленный мировой экономический рост, неопределённость, более жесткие финансовые условия;

- Не видно ничего, что говорит о вхождении США в рецессию;

- Влияние неопределенности довольно существенно, может замедлить экономику;

- Хочет терпения по ставкам пока она не увидит более быстрой инфляции;

- Мы очень близко к нейтральному уровню ставок;- ФРС не хочет, чтобы политика по балансу работала в пересечении с политиков по процентной ставке;

- Экономика США ограничивает себя, и сталкивается с препятствиями, таким образом, необходимо терпение по процентным ставкам.



США требуют стабилизации китайской валюты.



Манипулирование обменным курсом, одна из претензий США, обсуждаемых на торговых переговорах с Китаем, может представлять собой более сложную проблему, чем кажется американской стороне, следует из комментариев экс-председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен во вторник.



Некоторые инструменты, которые центробанки задействуют для стабилизации экономики, в конечном итоге приводят к ослаблению валюты. Поэтому переговорщикам будет трудно определить, где заканчивается монетарная политика и начинаются валютные манипуляции.



При этом, по сообщению источников, знакомых с ходом торговых переговоров, американцы просят Пекин воздержаться от действий, которые могут ослабить юань и нивелировать действие импортных пошлин США. Стороны продолжат обсуждать этот вопрос на этой неделе с целью положить конец торговой войне между крупнейшими экономиками мира. США и КНР работают над заключением торгового соглашения до 1 марта, когда заканчивается их «торговое перемирие».



Понять, когда государство играет с обменным курсом с целью получения преимуществ в торговле, «действительно сложно», сказала Йеллен в подкасте Института Брукингса.

Выступление Йеллен было посвящено теме валют и торговли, она не комментировала непосредственно переговоры между США и Китаем.



США тоже сталкивались с обвинениями в развязывании «валютной войны», особенно когда осуществляли масштабный выкуп активов после Великой рецессии, отметила Йеллен. Политика так называемого количественного смягчения была направлена на понижение долгосрочных процентных ставок, при этом она также способствовала ослаблению доллара к валютам развивающихся стран.



Санкции распугали долгосрочных инвесторов в российский госдолг.



Минфин России вторую неделю подряд испытывает сложности с привлечением длинных денег на рынке на фоне угрозы санкций, пугающей как зарубежных, так и внутренних инвесторов.

По итогам трех аукционов в среду ведомство продало облигации федерального займа на 33,4 млрд. рублей. И хотя суммарный спрос потенциальных покупателей даже вырос по сравнению с предыдущей неделей (с 84 до 85 млрд. рублей), объем размещения упал почти на четверть.



На размещение краткосрочных 3-летних ОФЗ инвесторы принесли 42,6 млрд рублей, что позволило Минфину продать госбумаги на 18,6 млрд рублей с доходностью 8,09% годовых.

Однако на аукционе 8-летних облигаций (ОФЗ 26226) спрос оказался меньше на 23% (32 млрд. рублей), а основную часть заявок инвесторы выставили по ценам ниже рынка.

По итогам размещения на руках у покупателей оказались бумаги на 9,69 млрд. рублей. Их доходность по цене отсечения составила 8,4% годовых против 8,11% неделю назад.



«Такие результаты, скорее всего, свидетельствуют об отсутствии аппетита к длинным бумагам как у нерезидентов, так и у локальных игроков, что может быть связано как с рисками ужесточения санкций, так и с возможным повышением ключевой ставки ЦБ РФ», - сказал Bloomberg cтарший портфельный управляющий «Трансфингруп» Станислав Пономарев.



Минфин РФ идет на поводу у рынка, продавая короткие бумаги и стремясь занять подешевле: если угрозы введения новых жестких антироссийских санкций начнут реализовываться и это приведет к очередной волне ослабления рубля, спрос на ОФЗ в ближайшее время может снизиться, рассуждает аналитик «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.



В прошлом году на рынке наблюдалась следующая схема, рассказывает аналитик «БКС Брокер» Сергей Гайворонский: системно значимые банки выкупали бумаги на аукционах и во время продаж нерезидентов, а затем перепродавали их на вторичном рынке, преимущественно пенсионным фондам.



НПФ в свою очередь были профинансированы деньгами центробанка, который влил более 200 млрд. рублей в фонды попавшего под санацию банка «Открытие», писали ранее аналитики Райффайзенбанка.

«В результате объем ОФЗ на руках у пенсионных фондов значительно вырос, а на руках у банковского сектора такого существенного изменения не наблюдалось», - констатирует Гайворонский.

Теперь схема с НПФ близка к исчерпанию. «Аппетиты пенсионных фондов уже не так велики», - отмечает эксперт.



Росстат зафиксировал обвал жилищного строительства почти на 17%.



Объемы жилищного строительства в России четвертый год подряд падают на фоне сжатия платежеспособного спроса и падения реальных доходов населения, которые обвалились на 12% за время кризиса и отказываются расти, несмотря на декларируемое повышение зарплат бюджетников.



Как сообщил Росстат, в январе строители сдали заказчикам 4,2 млн квадратных метров жилой площади, что на 16,8% меньше показателя за тот же месяц прошлого года.

По сравнению с декабрем спад ускорился почти вдвое - тогда он составлял 8,9%, а по сравнению с итоговой цифрой за прошлый год (минус 4,9%) - в 3,5 раза.

Новые сложности рынку гарантирует реформа, которая стартует с 1 июля 2019 года. Застройщики потеряют право привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан будут храниться на эскроу-счетах, использовать которые будет возможно только после ввода дома в эксплуатацию. Возводить дома застройщики должны на средства банков в рамках проектного финансирования.

В этих условиях порядка 30-35% застройщиков не смогут получать деньги в банках, что приведет к снижению ввода нового жилья в России, предупредил 14 февраля глава Сбербанка Герман Греф.



«Большое количество застройщиков сегодня, по нашим оценкам примерно 30-35%, просто не смогут получать кредиты, потому что они не соответствуют никаким критериям. Их, конечно, ни в коем случае нельзя допускать к деньгам граждан. Граждане раньше им доверяли и были обмануты, а банки им не будут доверять», - сказал Греф.



По словам главы Сбербанка, в ближайшие пару лет рынок строительства жилья «будет сильно болеть». «Какое-то количество застройщиков просто обанкротится, это приведет к тому, что количество вводимого жилья уменьшится на какой-то период времени, пока произойдет перестройка системы», - отметил он.



Февраль – месяц короткий, И, полагаю, появление 21-го во второй половине предпоследней зимней недели на рынке нерезидентов с «пробными» скупками упавшей в цене СКВ неслучайно.

Блиц-«консилиум» с авторитетными валютными дилерами системных коммбанков дал основание считать попытку отскока курса безналичного доллара «созревшей».



СКВ пробила концептуальнозначимый уровень 27,00 UAH/USD, хотя и не ушла глубже. Полагаю, это второй очевидный сигнал готовности безналичной пары доллар-гривня к смене тренда.



Кстати, «зеленые медведи», оккупировавшие межбанк с 15 февраля, уронив средневзвешенный курс доллара с уровня 27,2479 к пороговой отметке 27,0000 UAH/USD, явно там засиделись. Пора и честь знать.



Возможно, пятница с одноименным синдромом окажется хорошим поводом для попытки разворота тренда на рынке «зеленого» безнала.

Судя по курсовой динамике наличного «неформального» доллара, показавшей робкий рост цен оферов, «наличка» тоже в значительной степени готова к появлению на рынке «зеленых быков».



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , https://mycredit.in.ua/ru , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Вышел протокол январского заседания FOMC- Участники сказали, что ослабление базовой и общей инфляции — причина терпеливого подхода к политике;- Члены ФРС отметили ужесточение финансовых условий и неопределенности, связанные с развитием политики США и иностранных правительств;- Денежная политика в краткосрочной перспективе будет зависеть от поступающих экономических данных;- Почти все хотели объявить о плане завершения сокращения баланса позже в этом году;- Рост экономики США стал более умеренным с конца прошлого года;- Структура, которая контролирует ставку денежной политики через активное управление предоставлением резервов имела бы недостатки;- Многим участникам пока не ясно, как коррекция ставок может быть необходима позже в этом году;- Несколько участников сказали, что повышение ставок может стать необходимым только если инфляция будет выше, чем основной прогноз;- Руководители денежной политики предпочитали терпеливый подход для того, чтобы наблюдать за эффектами прошлый повышений ставки;- Руководители денежной политики возобновили обсуждения структуры для управления балансом;- Руководители денежной политики сказали, что процесс нормализации баланса должен поддерживать достижение двух целей ФРС;- Несколько участников сказал, что дальнейшие повышения процентной ставки уместны в 2019 г., если экономика будет развиваться как ожидается;- Участники решили не выражать мнения по балансу рисков, учитывая степень неопределённость перспективы;- Планируют реинвестировать доходы от ипотечных ценных бумаг в казначейские облигации после завершения процесса сокращения баланса;- Сейчас уместен терпеливый и гибкий подход к денежной политике;- Важно продолжать наблюдать за изменениями на финансовом рынке;- Отметили, что некоторые риски снижения выросли;- Инвестиции бизнеса уменьшились;- Недавние данные по рынку жилья были сильными;- Сильный рынок труда, инфляция около цели;- Видят продолжение устойчивого расширения;- Несколько участников опасались, что неопределенность не выражена в прогнозе членов FOMC;- Резервы могут быть около эффективного уровня позже в этом году;- Почти все участники считают, что было бы желательным, пока не прошло слишком много времени, анонсировать план по сокращению активов ФРС позже в этом году;- Многие члены FOMC не уверены, что изменения ставки в 2019 г. могут быть необходимы.Итак, члены комитета по открытым рынкам Федрезерва США (FOMC) на встрече 29-30 января 2019 года согласились, что «терпеливый» подход к определению денежно-кредитной политики страны является оптимальным в свете глобальной неопределенности и высоких рисков, следует из протокола заседания регулятора, опубликованного в среду.ФРС по итогам последнего заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых.«Участники выразили мнение, что терпеливый подход к денежно-кредитной политике на данном этапе станет надлежащим шагом в условиях неопределенности и рисков... Кроме того, такой подход позволит получить более четкое представление о состоянии международной торговли и глобальной экономики - в частности, о масштабах и продолжительности экономического спада в Европе и КНР», - говорится в протоколе.Члены FOMC также выразили обеспокоенность в связи с повышенной волатильностью фондовых рынков США и значительного снижения «аппетита к риску» у инвесторов.«Несколько участников подчеркнули, что снижение ликвидности в конце года, по-видимому, сыграло роль в усугублении изменений в условиях финансового рынка», - отмечается в документе.При этом члены комитета отметили, что данные, рассмотренные на заседании, свидетельствуют об улучшении условий на рынке труда и устойчивом росте реального ВВП США в четвертом квартале 2018 года. Годовая инфляция в ноябре была несколько ниже 2% в результате снижения цен на энергетическое сырье. Показатели долгосрочных инфляционных ожиданий практически не изменились.В итоге члены ФРС, в том числе глава регулятора Джером Пауэлл, приняли единогласное решение о сохранении процентной ставки. Следующее заседание Федрезерва запланировано на 19-20 марта.Протокол заседания FOMC: немного более «жесткий» чем ожидания рынка, - CIBC.В CIBC Research комментируют их реакцию на протокол январского заседания FOMC:«Во всяком случае, в последнем заявлении ФРС было больше вопросов, чем ответом, но протокол заседания пролил некоторый важный свет на обсуждение, стоящее за решениями. Внезапный сдвиг в сторону более агностического взгляда на будущее направление изменения ставок был, кажется, вызван повысившейся неопределённость у многих участников как в отношении мировой, так и национальной экономики.В результате многим участникам было неясно, какие изменение было бы необходимо сделать с со ставкой по федеральным фондам позже в этом году. Тем не менее, некоторые всё ещё верили, что наиболее вероятным направлением ставок было всё ещё повышение, если экономика будет развиваться, как ожидалось. Хотя это не вполне убедительный консенсус, это немного более «жестко», чем дискуссии на рынке в последнее время.В целом, инвесторы реагируют на очень слабую склонность к «жесткости» у нескольких участников, повышать доллар немного увеличивая доходность на ближнем конце кривой доходности.»Кларида, ФРС: Не считает, что изменение в заявлениях ФРС по политике — разворот.- Декабрьское повышение ставки не было ошибкой;- Неясно, несколько значительно замедление экономического роста в США, которое мы наблюдаем;- Внешние оценки необходимых избыточных резервов в диапазоне 1-1,2 трлн. долларов;- Есть сценарии, когда мы можем не повысить ставку в этом году;- Данные по рынку труда сильные, данные по розничной торговле слабее;- ФРС может позволит себе быть терпеливой по следующей корректировке (денежной политики);- На предстоящих заседаниях могут решить, когда прекратить сокращение баланса;- Мы не видим Brexit как крупный системный риск для США;- Мы очень близки к нашим целям по занятости и ценам.Высказывания президента ФРБ Сан-Франциско Дали.- Видит больше препятствий, включая более медленный мировой экономический рост, неопределённость, более жесткие финансовые условия;- Не видно ничего, что говорит о вхождении США в рецессию;- Влияние неопределенности довольно существенно, может замедлить экономику;- Хочет терпения по ставкам пока она не увидит более быстрой инфляции;- Мы очень близко к нейтральному уровню ставок;- ФРС не хочет, чтобы политика по балансу работала в пересечении с политиков по процентной ставке;- Экономика США ограничивает себя, и сталкивается с препятствиями, таким образом, необходимо терпение по процентным ставкам.США требуют стабилизации китайской валюты.Манипулирование обменным курсом, одна из претензий США, обсуждаемых на торговых переговорах с Китаем, может представлять собой более сложную проблему, чем кажется американской стороне, следует из комментариев экс-председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен во вторник.Некоторые инструменты, которые центробанки задействуют для стабилизации экономики, в конечном итоге приводят к ослаблению валюты. Поэтому переговорщикам будет трудно определить, где заканчивается монетарная политика и начинаются валютные манипуляции.При этом, по сообщению источников, знакомых с ходом торговых переговоров, американцы просят Пекин воздержаться от действий, которые могут ослабить юань и нивелировать действие импортных пошлин США. Стороны продолжат обсуждать этот вопрос на этой неделе с целью положить конец торговой войне между крупнейшими экономиками мира. США и КНР работают над заключением торгового соглашения до 1 марта, когда заканчивается их «торговое перемирие».Понять, когда государство играет с обменным курсом с целью получения преимуществ в торговле, «действительно сложно», сказала Йеллен в подкасте Института Брукингса.Выступление Йеллен было посвящено теме валют и торговли, она не комментировала непосредственно переговоры между США и Китаем.США тоже сталкивались с обвинениями в развязывании «валютной войны», особенно когда осуществляли масштабный выкуп активов после Великой рецессии, отметила Йеллен. Политика так называемого количественного смягчения была направлена на понижение долгосрочных процентных ставок, при этом она также способствовала ослаблению доллара к валютам развивающихся стран.Санкции распугали долгосрочных инвесторов в российский госдолг.Минфин России вторую неделю подряд испытывает сложности с привлечением длинных денег на рынке на фоне угрозы санкций, пугающей как зарубежных, так и внутренних инвесторов.По итогам трех аукционов в среду ведомство продало облигации федерального займа на 33,4 млрд. рублей. И хотя суммарный спрос потенциальных покупателей даже вырос по сравнению с предыдущей неделей (с 84 до 85 млрд. рублей), объем размещения упал почти на четверть.На размещение краткосрочных 3-летних ОФЗ инвесторы принесли 42,6 млрд рублей, что позволило Минфину продать госбумаги на 18,6 млрд рублей с доходностью 8,09% годовых.Однако на аукционе 8-летних облигаций (ОФЗ 26226) спрос оказался меньше на 23% (32 млрд. рублей), а основную часть заявок инвесторы выставили по ценам ниже рынка.По итогам размещения на руках у покупателей оказались бумаги на 9,69 млрд. рублей. Их доходность по цене отсечения составила 8,4% годовых против 8,11% неделю назад.«Такие результаты, скорее всего, свидетельствуют об отсутствии аппетита к длинным бумагам как у нерезидентов, так и у локальных игроков, что может быть связано как с рисками ужесточения санкций, так и с возможным повышением ключевой ставки ЦБ РФ», - сказал Bloomberg cтарший портфельный управляющий «Трансфингруп» Станислав Пономарев.Минфин РФ идет на поводу у рынка, продавая короткие бумаги и стремясь занять подешевле: если угрозы введения новых жестких антироссийских санкций начнут реализовываться и это приведет к очередной волне ослабления рубля, спрос на ОФЗ в ближайшее время может снизиться, рассуждает аналитик «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.В прошлом году на рынке наблюдалась следующая схема, рассказывает аналитик «БКС Брокер» Сергей Гайворонский: системно значимые банки выкупали бумаги на аукционах и во время продаж нерезидентов, а затем перепродавали их на вторичном рынке, преимущественно пенсионным фондам.НПФ в свою очередь были профинансированы деньгами центробанка, который влил более 200 млрд. рублей в фонды попавшего под санацию банка «Открытие», писали ранее аналитики Райффайзенбанка.«В результате объем ОФЗ на руках у пенсионных фондов значительно вырос, а на руках у банковского сектора такого существенного изменения не наблюдалось», - констатирует Гайворонский.Теперь схема с НПФ близка к исчерпанию. «Аппетиты пенсионных фондов уже не так велики», - отмечает эксперт.Росстат зафиксировал обвал жилищного строительства почти на 17%.Объемы жилищного строительства в России четвертый год подряд падают на фоне сжатия платежеспособного спроса и падения реальных доходов населения, которые обвалились на 12% за время кризиса и отказываются расти, несмотря на декларируемое повышение зарплат бюджетников.Как сообщил Росстат, в январе строители сдали заказчикам 4,2 млн квадратных метров жилой площади, что на 16,8% меньше показателя за тот же месяц прошлого года.По сравнению с декабрем спад ускорился почти вдвое - тогда он составлял 8,9%, а по сравнению с итоговой цифрой за прошлый год (минус 4,9%) - в 3,5 раза.Новые сложности рынку гарантирует реформа, которая стартует с 1 июля 2019 года. Застройщики потеряют право привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан будут храниться на эскроу-счетах, использовать которые будет возможно только после ввода дома в эксплуатацию. Возводить дома застройщики должны на средства банков в рамках проектного финансирования.В этих условиях порядка 30-35% застройщиков не смогут получать деньги в банках, что приведет к снижению ввода нового жилья в России, предупредил 14 февраля глава Сбербанка Герман Греф.«Большое количество застройщиков сегодня, по нашим оценкам примерно 30-35%, просто не смогут получать кредиты, потому что они не соответствуют никаким критериям. Их, конечно, ни в коем случае нельзя допускать к деньгам граждан. Граждане раньше им доверяли и были обмануты, а банки им не будут доверять», - сказал Греф.По словам главы Сбербанка, в ближайшие пару лет рынок строительства жилья «будет сильно болеть». «Какое-то количество застройщиков просто обанкротится, это приведет к тому, что количество вводимого жилья уменьшится на какой-то период времени, пока произойдет перестройка системы», - отметил он.Февраль – месяц короткий, И, полагаю, появление 21-го во второй половине предпоследней зимней недели на рынке нерезидентов с «пробными» скупками упавшей в цене СКВ неслучайно.Блиц-«консилиум» с авторитетными валютными дилерами системных коммбанков дал основание считать попытку отскока курса безналичного доллара «созревшей».СКВ пробила концептуальнозначимый уровень 27,00 UAH/USD, хотя и не ушла глубже. Полагаю, это второй очевидный сигнал готовности безналичной пары доллар-гривня к смене тренда.Кстати, «зеленые медведи», оккупировавшие межбанк с 15 февраля, уронив средневзвешенный курс доллара с уровня 27,2479 к пороговой отметке 27,0000 UAH/USD, явно там засиделись. Пора и честь знать.Возможно, пятница с одноименным синдромом окажется хорошим поводом для попытки разворота тренда на рынке «зеленого» безнала.Судя по курсовой динамике наличного «неформального» доллара, показавшей робкий рост цен оферов, «наличка» тоже в значительной степени готова к появлению на рынке «зеленых быков».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 71139 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4633 раз. Подякували: 8399 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Прогнозы 20.02.19

дядя Caша » Сер 20 лют, 2019 13:42 0 251

дядя Caша Сер 20 лют, 2019 13:42 Итоги: Прогнозы 19.02.19

дядя Caша » Вів 19 лют, 2019 13:22 0 246

дядя Caша Вів 19 лют, 2019 13:22 Итоги: Прогнозы 18.02.19

дядя Caша » Пон 18 лют, 2019 13:34 0 166

дядя Caша Пон 18 лют, 2019 13:34