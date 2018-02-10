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Shell займатиметься
спорудженням у Норвегії...

Shell займатиметься спорудженням у Норвегії...
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:21

Shell займатиметься спорудженням у Норвегії...

Пропонуємо до обговорення:
Нафтогазовий гігант Shell і американська компанія Makani (входить до холдингу Alphabet) розпочали великий спільний проект зі спорудження берегової електростанції вітряного типу в Норвегії. Її планують побудувати на основі вітрогенератора у вигляді повітряного змія.

Дивися повний текст Shell займатиметься спорудженням у Норвегії вітрогенераторів у вигляді повітряних зміїв (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:22

На примере этой страны мы можем наблюдать, какой будет планета лет через 100. При благоприятном сценарии...
De Bil
 
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