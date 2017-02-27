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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 чер, 2026 20:32
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Кредо на ніч забув розтягнути спред по евро за грн і по кросу євро за дол. Цікаво, за ніч його накажуть?
Додано: Сер 24 чер, 2026 22:16
Якщо його батьки при цьому відмовились від виплат Пенсійного куди складають гроші діти інших батьків..
Тоді риторично
чим батьки шлангів кращі від батьків дітей що наповнюють пенсійний?
Додано: Сер 24 чер, 2026 22:20
Re: Валютний ринок в контексті ДС
В моєму випадку-податкова так і рахує..
Я продав однокімнатну в 1997 грубо за 5000 вклав їх в бізнес і купив однокімнатну в 2026 грубо за 50000..
Щоб отримати офіційно цих 45 000 різниці-я сплатив близько 30000 податків.
Тому зубоскалити можна, вивертати з ніг на голову-можна...
От тільки питання.
В світі
а - хто платить найменше податків?
той хто менше заробляє чи той хто більше заробляє
б - чому в україні зарплата( а це дохід найменшзабезпечених) оподатковується НАЙБІЛЬШЕ з усіх інших видів доходу?
Тобто чому ми стоїмо на голові... і деякі шибко грамотні, ще й насміхаються над людьми які їхню грамотність забезпечили СВОЄЮ працею.
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