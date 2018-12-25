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Вид з вікна чи МГК: що важливіше при виборі квартири?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 лют, 2019 19:42
Пропонуємо до обговорення:
Що важливіше: чудовий вид з вікна чи МГК?
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Додано: Вів 26 лют, 2019 20:25
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